Залещики: немецкий Сааршляйфе в Тернопольской области

Живописные виды Тернопольщины не перестают поражать путешественников. Чего только стоит село Залещики. Город-полуостров очень похож на локацию в Германии. Однако наша природная достопримечательность может не только сравниться с зарубежной, но и конкурировать за первенство.

Что посмотреть здесь – сейчас расскажем.

Краткая история

Первые упоминания о поселениях на этих землях датируются 1444 и 1469 годами. Интересное название, вероятно, происходит от места обитания людей – за лесом. За время существования поселок входил в состав разных княжеств. В период, когда Залещики принадлежали Польше, здесь начался настоящий курортный бум.

Поляки обожали здесь отдыхать. Оторванность от промышленного центра, невероятная природа и тропический климат сделали локацию очень популярной. Через несколько сезонов она превратилась во вторую польскую Ривьеру. Сюда частенько любил наведываться маршал Йозеф Пилсудский. Заезжали сюда и другие известные личности: Василий Стефаник, Соломия Крушельницкая, Юрий Федькович.

Если посмотреть старые фотографии, Залещики можно не узнать. Здесь функционировали чистые пляжи, элитные рестораны, а гостей заселяли в роскошные виллы. Бывшие "хозяева" позаботились и об удобной транспортной развязке. Летом сюда курсировал скоростной поезд "Luxtorpeda", сравнимый с современным "Интерсити". Эшелон отправлялся из самой Варшавы, а вагоны содержали только люксовые купе.

Сезон здесь начинался рано. В начале мая сюда приезжали первые туристы. А с июня от них уже не было отбоя. Продолжался этот период вплоть до средины октября. Погода позволяла, а еще в это время в городке устраивали праздник, на котором показательно собирали урожай винограда.

Но сказка продолжалась недолго. 1 сентября 1939 Польшу оккупировала Германия, а территории западной Украины отошли Советскому Союзу. После этих событий, к сожалению, поселение пришло в упадок.

Наши дни

Хотя от бывшего курорта остались только фотографии и воспоминания, но и сейчас здесь есть, чем заняться. Тропический климат не изменился, поэтому отдыхать тоже можно. Правда, не с таким шиком, как раньше. К тому же отсюда не исчезли великолепные виды. Мы постараемся их описать. Но вряд ли у нас получится это хорошо сделать, ведь передать словами эту красоту очень сложно.

Только представьте: в выгоне могущественного Днестра притаился небольшой полуостров. Здесь, на крохотном клочке земли, разросся уютный городок. Сама территория с трех сторон омывается рекой и напоминает форму сковородки. Узенький путь, или "ручка сковородки", соединяет райскую зону с "обычной". Также с другого берега к живописному уголку тянется мост.

Весной здесь быстро оживает природа. Поэтому в конце марта или начале апреля уже можно встретить цветущие деревья. В это время рекомендуем арендовать велосипед и прокатиться поселением.

Приходской костёл Святого Станислава

Культовая постройка в Залещиках. Это первая церковь, возведенная на территории поселка. Инвестором стал польский шляхтич Станислав Понятовский. Работы начались в 1764, а завершились — в 1824 году. Кстати, поначалу святыня была деревянной. Затем на ее месте построили каменный аналог.

В интерьере остались уникальные фрески, а на дверях – чудом сохранившийся семейный герб основателя. В советское время костел закрыли для прихожан, а саму застройку начали использовать как склад. В помещение завезли соль, которая впоследствии покрыла белыми пятнами стены, окна и инвентарь. А вот до эмблемы добраться не смогла.

Сейчас храм отреставрирован. Он находится по улице Гайворонского. Кстати, неподалеку расположена еще одна святыня – церковь Покрова Пресвятой Богородицы. В нее тоже стоит зайти.

Дворец Бруницких

К концу XVIII века князь Юзеф Понятовский построил в центре города имение. Вскоре его приобрел Игнатий Бруницкий, который через несколько лет изменил дом на свой вкус. Во внешнем виде строения начали прослеживаться черты ампирного стиля. Чуть позже вокруг коттеджа вырос парк.

Двухэтажный дворец возведен из кирпича. Наверное, именно из-за прочного материала и профессионализма конструкторов застройку удалось сохранить до наших дней. Но сейчас она находится в аварийном состоянии.

Кстати, уцелела и самая оригинальная деталь комплекса – колоннада. Она соединяет главное сооружение с флигелем.

Залещинский парк

Местные его называют Нижним или Панским. Достопримечательность садово-паркового искусства располагается в южной части города. Здесь растут экзотические деревья, кустарники и лианы. Среди них: бундук канадский, керия японская, гинкго двулопастная, бархат амурский, спирея средняя, форзиция европейская и т.д. Возраст некоторых растений перевалил за сотню лет. Большинство из них прибыли с других континентов, но есть и выросшие в наших украинских заповедниках.

Также рекомендуем сходить в Цисарско-королевскую казарму, польское общество "Сокол", Народный дом, дом староства и суда, Ратушу, а еще посмотреть на панораму Залещиков. Сделать это можно вне поселения. Нужно добраться до села Крещатик, там возведена смотровая площадка.

Кстати, если будете здесь, не обделяйте вниманием Днестровский каньон. Но обязательно проезжайте по маршруту "Устечко – Красное – Нырков".

Любите Украину и путешествуйте по ее безграничным просторам.

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