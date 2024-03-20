Небанальный Каменец-Подольский: экскурсия по локациям, о которых не знают туристы

Каменец-Подольский – это клочок европейской архитектуры, украшенный православными, мусульманскими и католическими святынями. Все туристы, безусловно, знают о местной крепости, ратуше и живописном каньоне. Но это далеко не все интересные локации города. Расскажем об этом более подробно.

Искусственный водопад и навесной мост

Наверное, это одна из самых интересных достопримечательностей Каменец-Подольского. До нее можно добраться по лестнице из Городского парка или с улицы Русской. Не беспокойтесь, обе они достаточно крепкие и хорошо сохранены, поэтому путь будет легким.

Туристов здесь немного, ведь не все знают об этой красоте. С почти 20-метровой высоты ниспадают потоки воды из Лебединого озера, образуя удивительный каскад. На горе величественно стоит скульптура оленя, что делает это место еще более привлекательным.

Рядом расположена небольшая навесная переправа через реку Смотрич. Она интересно контрастирует с каменным Новоплановским мостом, расположенным всего в нескольких метрах. Кажется, здесь ходят только местные, чьи дома разбросаны вдоль каньона.

Башня Стефана Батория

Это оборонительное сооружение скрыто совсем рядом от Ратуши. Оно считается самым большым в городе. Но, несмотря на это, туристов здесь не увидишь.

Фортификационное укрепление когда-то являлось важным объектом обороны нынешнего Старого города. Его построили еще в 1565 году под руководством Матвея Галичанина. Долгое время отсюда велось наблюдение за северной частью Каменца-Подольского и каньоном реки Смотрич.

Теперь попасть внутрь невозможно. Но местные активисты делают все, чтобы реконструкция башни состоялась как можно быстрее, и она снова начала принимать посетителей. К тому времени мы можем только любоваться внешним видом постройки.

Пятиярусная эллиптическая форма и элементы декора из белого камня, такие как оконные и дверные обрамления, свидетельствуют о мастерстве архитекторов того времени. Внутренние стены с арочными проходами создают интересный интерьер, а форма башни в виде подковы придает ей особую изысканность.

Совсем рядом расположены пороховые склады Яна де Витте и Турецкий бастион. Также отсюда можно рассмотреть нижние Польские врата.

Кафедральный костёл Святых Апостолов Петра и Павла

Эта святыня удивительно сочетает в себе не только архитектурные стили, но и отпечатки разных эпох. Здесь вы увидите готические очертания, барочную лепнину, классические католические скульптуры, мусульманский минарет, триумфальную арку и еще много, на первый взгляд, несовместимых вещей.

Все это вместе создает уникальную атмосферу, которую трудно передать словами. На территории собора царит тишина, мир и абсолютная гармония. Лишь изредка раздаются голоса экскурсоводов, рассказывающих об изысканном алтаре, визите короля Станислава Августа, статуе Девы Марии и тайнах, которые веками скрывал костел.

Дендропарк и смотровая площадка

Напротив городского парка, сразу за Новоплановским мостом, расположена невероятная локация, которую зря не посещают туристы. Это природная зона с длинными обустроенными дорожками, ведущими к смотровой площадке. Отсюда открывается волшебный вид на крепость, Старый город, каньон и памятник Семи культур.

Костёл святого Николая и монастырь доминиканцев

Еще одна достопримечательность, которая находится прямо в центре города. Эту святыню начали строить в XV веке. Но бурная жизнь Каменца-Подольского в те времена способствовала многим реконструкциям и перестройкам. Так в этом помещении в разное время собирались доминиканцы, мусульмане, католики…

В советское время святыня долго стояла без дела, пока в 1980-х годах здесь не решили открыть художественную школу. Уже при Независимости помещение должно было перейти под управление Римско-Католической церкви, но его кто-то поджег. Сейчас здесь функционирует Костел святого Николая.

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