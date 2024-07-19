Загадочная Румыния: интересные локации мистической страны

От родины графа Дракула до загадочных пещер и замков, скрывающих древние тайны. Румыния предлагает множество локаций, которые очаровывают и пугают одновременно.

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Соляной рудник в городе Турда

Уникальная подземная достопримечательность поражает своими масштабами и архитектурой. Бывшая шахта превратилась в туристический комплекс с озером. Кстати, здесь даже курсируют лодки. А еще здесь располагается смотровая платформа.

Благодаря археологическим раскопкам ученые пришли к выводу, что соль здесь добывалась еще до прихода римлян. Впоследствии, в 1932 году, этот процесс был прекращен из-за низкого качества технического оснащения и сильной конкуренции.

Так что сейчас это популярная туристическая достопримечательность и идеальное место для тех, кто хочет увидеть что-то действительно необычное.

Время работы: с 9:00 до 19:00

Бухарестский Парламент

Второе по величине административное здание в мире после Пентагона. Огромный комплекс имеет более тысячи комнат, поражает размерами и архитектурными деталями. Посетители могут заказать экскурсию, чтобы увидеть роскошные залы и узнать больше об истории этого грандиозного сооружения.

Время работы: с 9:00 до 17:00

Монастырь Воронец

Размещается в одноименном селе. Известен своими яркими фресками на внешних стенах, изображающих сцены из Библии. Они поражают своей детализацией и яркими цветами. Кстати, здесь есть церковь, входящая в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Обязательно посетите эту локацию, если интересуетесь религиозным искусством и историей.

Время работы: с 8:00 до 18:00

Замок Корвинов

Готический дворец находится в городе Хунедоара и является одним из самых больших в Европе. Он известен своими высокими башнями, мостами и таинственными подземельями. Посетители могут прогуляться по замку, исследовать его многочисленные залы и узнать больше о его легендарных жителях.

Время работы: с 9:00 до 17:00

Дельта Дуная

Уникальный природный заповедник. Здесь можно увидеть более 300 видов птиц, редкие растения и насладиться красотой природы. Именно здесь происходит гнездование и скопление сезонных пернатых. Туристы могут заказать экскурсию на лодке, чтобы поближе познакомиться с этим удивительным местом.

Замок Пелеш

Роскошная постройка в стиле неоренессанса размещается в живописном городке Синая. Ее огромные залы украшены изысканной мебелью, художественными произведениями и уникальными предметами интерьера.

Летнюю резиденцию румынских королей построили в 1873 году. Вокруг нее возводили и другие здания: башни охраны, охотничий дом, конюшни и т.д. Кстати, территория памятки стала съемочной площадкой для нескольких фильмов от Netflix.

Время работы: с 9:00 до 17:00 (с среды по воскресенье)

Замок Дракулы

Невозможно представить поездку в Румынию без посещения знаменитого дворца Бран. Он размещается в Трансильвании. Путешественники могут исследовать многочисленные комнаты и коридоры замка, насладиться панорамными видами и ощутить мистическую атмосферу прошлых веков.

Время работы: с 9:00 до 18:00 (летом), с 9:00 до 16:00 (зимой)

Красный яр

Геологический заповедник протяженностью около 10 километров. Находится на юго-западе Секашель. Естественная памятка отличается ярусами колонн и пирамид, разделенных оврагами. Они образуются во время дождей, поэтому вода, которая течет, имеет красный цвет. Здесь можно увидеть много редких растений.

Казино Констанца

Современную версию здания построили в стиле модерн в 1910-м году. Во время Второй мировой войны оно служило больницей. Впоследствии стало игорным заведением, через несколько лет – одним из самых красивых мест в стране. К сожалению, сейчас сооружение заброшено. Но оно до сих пор не потеряло своей красоты.

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