Забудьте об Амальфи: 4 ничем не худшие альтернативы в Испании

Амальфи – это, пожалуй, первое место, которое приходит на ум, когда вы рисуете в воображении картинку идеального итальянского лета. Идиллическое побережье с разноцветными домиками, каскадом спускающимися к синим водам Тирренского моря – именно так выглядит настоящая мечта об отдыхе. И именно потому здесь летом слишком людно.

Мегапопулярный 55-километровый участок побережья в сезон весь усеян желающими почувствовать dolce vita. Однако это ощущение на самом деле дает не только Амальфи. Издание Travel off Path назвало еще четыре локации на берегах Италии, где вы сможете отдохнуть в спокойствии, потратить значительно меньше денег и сфотографировать закат над морем без очереди.

Портовенере

Расположенное буквально на пороге Чинкве-Терре – едва ли не самого шумного направления Италии – Портовенере ощущается как глоток свежего воздуха для тех, кто ищет тишины. Это как продолжение знаменитой "цветной пятерки", но без толп инстаграмщиков.

Здесь вы найдете такие же прекрасные пастельные дома вдоль живописной гавани, мощеные улочки с уютными семейными траториями, история которых насчитывает не одно десятилетие, и величественную прибрежную крепость в окружении бирюзовых вод. Всего 5 минут на лодке – и вы на Пальмарии, пышном острове, известном своими пешеходными маршрутами, пустынными пляжами и одним из лучших рыбных ресторанов Лигурии – Il Pozzale.

Бриндизи

На адриатическом побережье, во все более популярном регионе Апулия, путешественников встречает исторический порт Бриндизи. Здесь можно насладиться непревзойденной кухней и римским наследием.

Архитектурной жемчужиной города является замок из красного камня, расположенный на небольшом островке у входа в гавань. Но еще более эффектная достопримечательность находится на вершине Лестницы Вергилия: это высоченная римская колонна, которая простояла здесь целых две тысячи лет. Ищете самую свежую пасту? Апулия славится своими традиционными орекьете (ушками). И хотя Бари получает все лавры столицы паты благодаря улочке Арко Бассо, где бабушки лепят тесто прямо на порогах своих домов, лучшее блюдо вы можете попробовать именно в La Locanda del Porto в гавани Бриндизи.

Чефалу, Сицилия

Всего 50 минут на поезде на восток от Палермо – и вы в Чефалу, где все ваши мечты об итальянском лете становятся реальностью. Представьте себе милейший прибрежный городок с выветренными временем средневековыми домами, которые украшают цвета ставней. А еще каменный пирс, врезающийся в самую синюю воду, которую вы видели, и лавочки со свежим джелато каждые 10 шагов.

Сами жители Сицилии бегут из душного Палермо в Чефалу на выходные. И хочет город сложно назвать действительно скрытой жемчужиной, однако по сравнению с Амальфи или Портофино он выглядит достаточно спокойным. И не забудьте посетить величественный собор Чефалу – это византийский архитектурный шедевр возрастом 1100-х годов с невероятными золотыми мозаиками, который легко упустить, если приехать сюда только ради песчаного пляжа.

Градо

Маленький местный секрет, который многие назвали бы идеальной антитезой Венеции. Градо – это еще один "плавучий" город на Адриатике, раскинутый в лагуне. Он сочетает в себе шарм Старого света с его каналами, прорезающими исторический центр, а также природную красоту, ради которой редко едут в северо-восточную Италию.

Здесь вы найдёте длинные песчаные пляжи, мелководье и горизонты, усеянные лагунами. В отличие от типичных адриатических курортов, пляжи Градо мягкие, а не усыпаны острой галькой, врезающейся в ноги. И вам не придется здесь, как в городах Амальфи, карабкаться вверх с чемоданом в руках – местность здесь преимущественно равнинная. Да, здесь нет умопомрачительных панорамных площадок, но как насчет ранней римской базилики (в соседней Аквилее), велодорожек через заболоченные угодья и наблюдения за фламинго? Звучит просто замечательно, а выглядит еще лучше.

