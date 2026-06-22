Забудьте об Амальфи: 2 острова в Италии, которые заслуживают внимания

Амальфи считается одним из самых красивых уголков Италии, но летом это побережье все чаще ассоциируется не со спокойным средиземноморским отдыхом, а с толпами туристов, высокими ценами, пробками и бесконечными очередями к популярным достопримечательностям. Если хочется увидеть другую Италию – более неспешную, природную, островную и не такую перегруженную туристами, стоит обратить внимание на Лампедузу и Фавиньяну.

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Эти два острова входят в состав региона Сицилия и обладают всем тем, за что путешественники любят итальянское побережье: прозрачное море, красивые бухты, уютные городки, лодки у причалов, морепродукты и атмосферу dolce vita. Подробности рассказало издание Travel off Path.

Лампедуза

Лампедуза расположена далеко к югу от Сицилии. Фактически она ближе к африканскому побережью, чем к материковой Италии. Именно благодаря такому расположению Лампедуза кажется почти отдельным маленьким миром посреди Средиземного моря.

Вода у Лампедузы считается одной из самых прозрачных в Средиземноморье. Здесь море меняет оттенки от светло-бирюзового у берега до глубокого синего вдали, а пляжи местами напоминают скорее Карибы, чем Европу.

Самый известный пляж острова – Rabbit Beach, или Spiaggia dei Conigli. Его часто называют одним из самых красивых пляжей Европы. Светлый песок, спокойное море и плавные переходы оттенков воды создают почти нереальную картину.

На побережье Лампедузы гнездятся морские черепахи, в частности исчезающий вид Caretta caretta. Именно поэтому застройка на отдельных участках побережья ограничена, а остров сохраняет гораздо более дикий облик, чем многие популярные итальянские курорты.

Чем заняться на Лампедузе

Один из лучших способов увидеть Лампедузу – отправиться на лодочную прогулку вокруг острова. Так можно добраться до бухт, куда сложно попасть с суши, поплавать в прозрачной воде и увидеть скалистое побережье с моря.

Среди мест, которые стоит посетить, – Cala Pulcino. Это бухта с очень чистой водой, где приятно плавать и заниматься снорклингом. Также стоит обратить внимание на Cala Creta с ее скалами и Capo Ponente, куда можно отправиться ближе к вечеру, чтобы встретить закат над морем.

Главное преимущество Лампедузы – здесь нет такого ощущения перенасыщенности, как на Амальфи. Многие бухты и морские локации остаются относительно спокойными, особенно если сравнивать их с самыми известными курортами Италии.

На острове фактически есть один главный городок – Лампедуза. Именно сюда стоит пойти вечером после дня, проведенного на пляже. Здесь есть старый порт, лодки у воды, небольшие рестораны, кафе, джелато и тот самый неспешный островной настрой, ради которого и хочется ехать на юг Италии.

Для первого знакомства с островом достаточно 3–4 дней. За это время можно увидеть главные пляжи, отправиться на прогулку на лодке, провести несколько вечеров в городке и почувствовать ритм жизни Лампедузы.

Фавиньяна

Фавиньяна – самый большой остров Эгадского архипелага у западного побережья Сицилии, недалеко от города Трапани. Если Лампедуза привлекает своей удаленностью и почти экзотической атмосферой, то Фавиньяна – совсем другим: доступностью, уютом и ощущением Италии, где время как будто замедлилось.

Это место, куда часто ездят сами итальянцы, когда хотят избежать завышенных цен и толп на более известных курортах. На Фавиньяне нет гигантских круизных лайнеров, безумного потока туристов и ощущения, что остров превратился в декорацию для соцсетей.

Одна из самых известных бухт острова – Кала Росса. Она славится ярко-бирюзовой водой и светлыми скалистыми берегами. Это не классический широкий песчаный пляж, а скорее природный бассейн среди камней, где хочется плавать и просто любоваться цветом моря.

Еще одна популярная локация – Cala Azzurra. Здесь можно найти более мягкие песчаные участки, мелкую воду и расслабленную пляжную атмосферу. Это прекрасное место для тех, кто хочет провести несколько часов у моря без спешки.

Фавиньяна хорошо подходит для путешествий на велосипеде или скутере. Расстояния здесь небольшие, поэтому за день можно увидеть несколько бухт, останавливаться для купания, делать фото и возвращаться в городок к ужину.

Отдельная достопримечательность острова – старая фабрика по переработке тунца Florio. Когда-то Фавиньяна была важным центром ловли и переработки тунца, и это здание напоминает о морской истории острова. Сегодня это одно из главных мест, где можно лучше понять прошлое Фавиньяны и её связь с рыболовством.

Фавиньяна – это еще и уютный портовый городок с каменными улицами, небольшими площадями, кафе, ресторанами и домами пастельных тонов у гавани. Вечером здесь особенно приятно прогуляться после дня, проведенного на пляже: зайти за мороженым, поужинать морепродуктами или просто посидеть у порта.

Если остаться на Фавиньяне подольше, можно исследовать и другие острова Эгадского архипелага. Например, Леванцо – маленький остров с белыми домами, спокойным портом и очень фотогеничной атмосферой.

Еще один вариант – Мареттимо. Это более дикий и удалённый остров с известняковыми скалами, живописными бухтами и более природным обликом. Он подойдет тем, кто любит не только пляжи, но и лодочные маршруты, пещеры и впечатляющие морские пейзажи.

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