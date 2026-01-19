Забудьте о столицах: какие города в Европе резко набирают популярность

Путешествия по Европе постепенно выходят за пределы привычных столиц. Туристы все чаще обращают внимание на так называемые "вторые города" – крупные культурные центры, которые не являются столицами, но способны конкурировать с ними по атмосфере, истории и впечатлениям.

Видео дня

Такие направления предлагают более глубокое погружение в местную жизнь, меньше туристических ловушек и более привлекательные цены. В 2026 году аналитики туристического рынка зафиксировали стремительный рост интереса к ряду именно таких городов, отмечает Travel Off Path. Они сочетают средневековое наследие, гастрономию и современную культуру.

Ниже – пять европейских городов, которые резко набирают популярность и заслуживают место в вашем маршруте.

Гент, Бельгия

Гент демонстрирует один из самых быстрых ростов туристического спроса в Европе. Город привлекает хорошо сохранившимся средневековым центром, каналами и историческими памятниками, создающими атмосферу сказочного города. Замок со рвом, величественная колокольня со статусом ЮНЕСКО и старинные улицы делают Гент настоящей альтернативой перегруженному Брюсселю. Отдельное внимание туристов привлекает сочетание истории с современной культурой – от арт-пространств до уличных граффити.

Антверпен, Бельгия

Антверпен уверенно закрепляет статус одного из самых интересных городов Западной Европы. Его сердце – площадь Гроте-Маркт, окруженная роскошными гильдейскими домами, откуда расходятся мощеные улицы Старого города. Над историческими кварталами доминирует готический собор Богоматери, поражающий масштабом и деталями. Помимо архитектуры, Антверпен известен как мировой центр обработки алмазов и город с мощной гастрономической сценой.

Бари, Италия

Бари становится настоящим открытием юга Италии. Старый город Бари-Веккья с его узкими улочками, романскими церквями и семейными тратториями передает аутентичный дух Апулии. Особую атмосферу создает набережная Лунгомаре – одна из самых длинных в Европе, которая идеально подходит для прогулок. Туристов привлекает и местная кухня, в частности знаменитая паста орекьетте, которую здесь до сих пор готовят вручную по традиционным рецептам.

Мурсия, Испания

Мурсия стремительно выходит из тени более раскрученных испанских городов. Она привлекает путешественников сочетанием исторической архитектуры, безопасной атмосферы и почти круглогодичного солнца. Центральная площадь Карденаль-Беллуга является центром культурной жизни города, где соседствуют барочные и современные здания. Близость к Средиземноморскому побережью делает Мурсию удобным выбором для тех, кто хочет совместить городской отдых с пляжным.

Сеговия, Испания

Сеговия быстро завоевывает сердца туристов благодаря своему уникальному историческому наследию. Город известен римским акведуком, который стал его символом, а также готическим собором и атмосферным еврейским кварталом. Но главной жемчужиной Сеговии считают Алькасар – средневековую крепость, драматично возвышающуюся над городом. Именно она вдохновила образ сказочного замка из мультфильмов, превратив Сеговию в настоящий магнит для ценителей истории и архитектуры.

OBOZ.UA предлагает узнать о направлениях, которые эксперты советуют выбрать для пасхального туризма.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.