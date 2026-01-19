УкраїнськаУКР
Забудьте о столицах: какие города в Европе резко набирают популярность

Путешествия по Европе постепенно выходят за пределы привычных столиц. Туристы все чаще обращают внимание на так называемые "вторые города" – крупные культурные центры, которые не являются столицами, но способны конкурировать с ними по атмосфере, истории и впечатлениям.

Такие направления предлагают более глубокое погружение в местную жизнь, меньше туристических ловушек и более привлекательные цены. В 2026 году аналитики туристического рынка зафиксировали стремительный рост интереса к ряду именно таких городов, отмечает Travel Off Path. Они сочетают средневековое наследие, гастрономию и современную культуру.

Ниже – пять европейских городов, которые резко набирают популярность и заслуживают место в вашем маршруте.

Гент, Бельгия

Забудьте о столицах: какие города в Европе резко набирают популярность

Гент демонстрирует один из самых быстрых ростов туристического спроса в Европе. Город привлекает хорошо сохранившимся средневековым центром, каналами и историческими памятниками, создающими атмосферу сказочного города. Замок со рвом, величественная колокольня со статусом ЮНЕСКО и старинные улицы делают Гент настоящей альтернативой перегруженному Брюсселю. Отдельное внимание туристов привлекает сочетание истории с современной культурой – от арт-пространств до уличных граффити.

Антверпен, Бельгия

Забудьте о столицах: какие города в Европе резко набирают популярность

Антверпен уверенно закрепляет статус одного из самых интересных городов Западной Европы. Его сердце – площадь Гроте-Маркт, окруженная роскошными гильдейскими домами, откуда расходятся мощеные улицы Старого города. Над историческими кварталами доминирует готический собор Богоматери, поражающий масштабом и деталями. Помимо архитектуры, Антверпен известен как мировой центр обработки алмазов и город с мощной гастрономической сценой.

Бари, Италия

Забудьте о столицах: какие города в Европе резко набирают популярность

Бари становится настоящим открытием юга Италии. Старый город Бари-Веккья с его узкими улочками, романскими церквями и семейными тратториями передает аутентичный дух Апулии. Особую атмосферу создает набережная Лунгомаре – одна из самых длинных в Европе, которая идеально подходит для прогулок. Туристов привлекает и местная кухня, в частности знаменитая паста орекьетте, которую здесь до сих пор готовят вручную по традиционным рецептам.

Мурсия, Испания

Забудьте о столицах: какие города в Европе резко набирают популярность

Мурсия стремительно выходит из тени более раскрученных испанских городов. Она привлекает путешественников сочетанием исторической архитектуры, безопасной атмосферы и почти круглогодичного солнца. Центральная площадь Карденаль-Беллуга является центром культурной жизни города, где соседствуют барочные и современные здания. Близость к Средиземноморскому побережью делает Мурсию удобным выбором для тех, кто хочет совместить городской отдых с пляжным.

Сеговия, Испания

Забудьте о столицах: какие города в Европе резко набирают популярность

Сеговия быстро завоевывает сердца туристов благодаря своему уникальному историческому наследию. Город известен римским акведуком, который стал его символом, а также готическим собором и атмосферным еврейским кварталом. Но главной жемчужиной Сеговии считают Алькасар – средневековую крепость, драматично возвышающуюся над городом. Именно она вдохновила образ сказочного замка из мультфильмов, превратив Сеговию в настоящий магнит для ценителей истории и архитектуры.

