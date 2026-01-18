Планируйте отпуск на Пасху: 10 лучших направлений

Пасхальные каникулы – прекрасная возможность вырваться из повседневной рутины и восстановить силы после зимы. Многие путешественники именно весной ищут направления, где можно совместить комфортную температуру, минимальное количество осадков и яркое солнце.

Благодаря анализу многолетних климатических данных становится понятно, какие курорты наиболее стабильны с точки зрения погоды в апреле. Это позволяет планировать поездку без страха испорченного отдыха. Ниже – подборка самых перспективных направлений для солнечного пасхального отпуска от Daily Express. Каждый из них имеет свои особенности и преимущества.

Шарм-эль-Шейх, Египет

Этот курорт заслуженно считается одним из самых надежных вариантов для весеннего отдыха. В апреле здесь царит стабильное тепло с температурой около 30°C и почти полное отсутствие осадков. Большое количество солнечных часов делает Шарм-эль-Шейх идеальным для пляжного релакса, дайвинга и сноркелинга. Это выбор для тех, кто хочет максимального тепла без погодных сюрпризов.

Санта-Мария, Кабо-Верде

Остров Сал привлекает путешественников бирюзовым океаном и почти идеальной апрельской погодой. Здесь тепло, сухо и очень солнечно, а дожди в этот период – скорее исключение. Направление подойдет как для спокойного пляжного отдыха, так и для активных водных развлечений. Атмосфера напоминает Карибы, но с европейским сервисом.

Гран-Канария

Южная часть острова известна мягким климатом и стабильной погодой весной. Температура здесь комфортная для прогулок, экскурсий и отдыха у океана. Низкая вероятность дождя делает Гран-Канарию надежным выбором для тех, кто не любит жару, но жаждет солнца. Это универсальный вариант для пар и семей.

Тенерифе

Тенерифе сочетает приятное тепло, длительные солнечные дни и многообразие ландшафтов. Южные курорты острова особенно популярны благодаря стабильной погоде. Здесь легко совместить пляжный отдых с поездками к вулкану Тейде и местным природным паркам. Весна – один из лучших периодов для путешествия.

Пафос, Кипр

Пафос привлекает не только солнечной погодой, но и богатым историческим наследием. Апрель здесь теплый, но не жаркий, что идеально подходит для экскурсий. Город станет отличным выбором для семей и ценителей культуры. Солнечные дни позволяют совмещать прогулки по древним достопримечательностям с отдыхом у моря.

Хургада, Египет

Хургада – еще одно египетское направление с очень высокой вероятностью солнечной погоды. Курорт известен своими пляжами, коралловыми рифами и большим количеством отелей "все включено". Весной здесь комфортно как для взрослых, так и для детей. Особенно популярны водные парки и морские развлечения.

Марракеш, Марокко

Марракеш предлагает совсем другой формат отдыха – городской, культурный и колоритный. В апреле здесь тепло, но без изнуряющей жары. Солнечная погода способствует прогулкам, посещению дворцов и рынков. Это вариант для тех, кто хочет сменить пляжи на восточную атмосферу.

Агадир, Марокко

Агадир известен широкими песчаными пляжами и спокойным ритмом жизни. Весенняя температура идеально подходит для серфинга и длительных прогулок по побережью. Солнечная погода здесь довольно стабильная, что делает направление привлекательным для неспешного отдыха. Город хорошо подойдет тем, кто ценит баланс между активностью и релаксом.

Алгарве, Португалия

Юг Португалии весной встречает путешественников мягким климатом и яркими пейзажами. Алгарве – это скалистые побережья, океан и уютные городки. Апрель идеален для пеших маршрутов и осмотра природы без летней жары. Направление подойдет для спокойного, эстетического отдыха.

Сицилия

Сицилия весной открывается с особенно приятной стороны: тепло, солнечно и без туристических толп. Остров привлекает сочетанием моря, истории и гастрономии. Прогулки у подножия Этны или по старым кварталам городов становятся настоящим удовольствием. Это направление для тех, кто хочет совместить отдых и открытия.

