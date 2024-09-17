Настоящая сказка. Фотограф, объездивший полмира, назвал 11 самых красивых уголков Европы

30-летний фотограф Стивен Ван дер Халст из живописного рыбацкого села Гейзен, Нидерландов, 11 лет занимался любимым хобби – фотографиями, пока оно не переросло в блогинг. Впоследствии мужчина решил воплотить одну из своих грез жизни и зафиксировал 12 самых красивых уголков Европы.

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Стивен Ван дер Халст путешествовал по разным странам мира и снимал самые удивительные места каждой из них. Его блог в Instagram на 66 тысяч подписчиков – настоящее наслаждение сказочными пейзажами.

Фотограф утверждает, что своим искусством хочет "вдохновить людей посетить прекрасные старые города Европы" и "желание продолжать открывать новые места и вдохновлять других во всем мире исследовать скрытую красоту Европы, показывая, что за пределами больших городов есть еще многое увидеть". Об этом он рассказал Daily Mail.

1. Идштайн, Германия

"Не забудьте об этой потрясающей жемчужине, которая расположена всего в 39 минутах езды от Франкфурта-на-Майне. Это Идштайн – один из самых известных и колоритных старых городов Германии!" – отмечает фотограф.

2. Регион Эльзас, Франция

"В прошлый раз я получил много вопросов о том, посещал ли я когда-нибудь Эльзас во Франции. Отвечаю: да, посещал. Я был там несколько раз, а неделю назад посетил столицу Эльзаса, Страсбург. Мне еще нужно отредактировать некоторые фотографии Страсбурга, а пока наслаждайтесь этими фотографиями нескольких сел в Эльзасе", – говорит он.

3. Ротенбург-на-Таубере, Германия

Знаменитый желтый кривой домик является одним из самых живописных мест Ротенбург-на-Таубере. "Я посещал его много раз. Город волшебный, архитектура действительно уникальна, а яркие цвета завораживают", – говорит Стивен Ван дер Халст.

4. Кохем, Германия

"Это Рыночная площадь города Кохем. Присмотритесь повнимательнее, и вы увидите, что не все фасады выходят в одном направлении, что делает эту рыночную площадь очень уникальной. Вы можете совершить путешествие на лодке по реке Мозель, чтобы увидеть совсем другую перспективу. Местные вина исключительны, и, конечно, вы не можете пропустить замок Кохем. Это место, которое никогда не стареет", – отмечает фотограф.

5. Бернкастель-Кюс, Германия

"Долина Мозель – это сказочный регион, где в городах и селах кажется, будто ты попал в сказку", – комментирует мужчина.

6. Сады на площади Нилик, Кабур, Франция

"Это один из моих любимых регионов Франции. Добро пожаловать в Нормандию – регион с богатой историей, красивой архитектурой, потрясающим ландшафтом и вкусной едой!" – пишет он.

7. Бад-Вимпфен, Германия

Бад-Вимпфен – это маленький курортный город в Германии. Его путешественник считает обязательным для посещения.

8. Руан, Франция

Стивен Ван дер Халст отмечает: "Руан предлагает так много интересного, от грандиозных соборов до бесчисленных средневековых фахверковых домов. Еще одной достопримечательностью является Gros-Horloge, потрясающие золотые часы, под которыми можно ходить".

9. Монреаль, Германия

"В Монреале сказки настоящие! Маленькая деревня, но такая большая красота. Монреаль попал в мой список любимых сел в Германии", – признался он.

10. Семюр-ан-Оксуа, Франция

"Вы когда-нибудь слышали об этой потрясающей скрытой жемчужине во Франции? Это, безусловно, одно из самых удивительных средневековых сел, расположенное в Бургундии. Построенное на плато, с которого открывается великолепный вид на Бургундию. Добро пожаловать: Семюр-ан-Оксуа", – пишет путешественник.

11. Диц, Германия

Этот немецкий город, как говорит фотограф, имеет "богатую историю" отчасти благодаря замку XIII века на склоне холма.

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