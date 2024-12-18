Возле Венеции появился новый остров, которые ранее находился под водой: ученые предупреждают об опасности

Вблизи итальянского города Венеция появился новый остров Бакан, который долгое время был тайным местом отдыха для местных жителей. Дело в том, что эта часть суши почти в течение всего года находится под водой, а только в летний сезон остается на поверхности.

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Однако теперь как туристы, так и итальянцы могут насладиться отдыхом на песчаном участке, который расположен между островами Сант-Эразмо и Пунта-Саббиони, весь год, пишет The Independent. Специалисты установили специальную систему барьеров, защищающую Бакан от постоянных наводнений, а соответственно и полного погружения под воду.

Из-за особенностей расположения об этой части суши в течение длительного времени знали только жители Венеции. В то время как главные улицы города были переполнены отдыхающими, итальянцы спокойно путешествовали на остров на собственных лодках. Бакан является довольно приятным местом для туризма, ведь является песчаной мелью длиной 250 метров и шириной 10 метров, которая имеет разнообразную экосистему.

Однако как только наступает зима, Бакан погружается под воду из-за постоянных штормов и наводнений. Такие природные условия представляют угрозу всем 118 островам, на которых разбросана Венеция, поскольку, по словам ученых, существует риск, что все участки суши могут исчезнуть в море уже в 2100 году. Чтобы избежать фатальных последствий стихии, в 2020-м инженер Джованни Чеккони разработал специальный проект Mose – систему противопаводковых барьеров, размещенную на разных входах в Венецианскую лагуну. Благодаря этому изобретению, Бакан стал доступен для посещения в любой сезон.

"Барьер ускоряет поток воды в лагуну, когда она открыта, а это значит, что туда поступает больше песка, что помогает поддерживать Бакан. А поднимая барьер зимой, чтобы остановить воду, остров защищен от приливов, которые размывали его" , – объяснил работу Mose творец.

Однако далеко не все эксперты полагают, что причиной постоянного нахождения Бакана над поверхностью воды является лишь система барьеров, сообщает Daily Mail. По словам профессора Адреа Д'Алпоса, формирование острова началось задолго до разработки проекта, что указывает на то, что Mose – лишь часть более сложных процессов.

Кроме того, ученые предупреждают, что такое вмешательство в экосистему может иметь негативные последствия.

"Хотя активация MOSE необходима для защиты Венеции, она резко снижает пики приливов во время штормовых нагонов и значительно ограничивает масштабы и продолжительность затопления солончаков. Это, в свою очередь, уменьшает отложение осадка в болотах, что угрожает их долгосрочному выживанию", – отметил эксперт.

Солончаки впитывают в 30 раз больше углекислого газа, чем леса, что делает их исчезновение сильной проблемой для всей планеты. Кроме того, по словам экспертов, они снижают пагубное влияние наводнений. Соответственно, чем меньше площадь солончаков, тем больший вред может нанести стихия.

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