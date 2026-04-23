Волшебный остров в Италии поражает низкими ценами и отсутствием толп

Когда речь заходит об островном отдыхе в Италии, большинство сразу вспоминает Капри. Однако все больше путешественников обращают внимание на менее шумную, но не менее живописную Искью. Этот остров расположен всего в часе езды на пароме от Неаполя и давно стал любимым местом самих итальянцев.

Здесь нет чрезмерного пафоса и туристических толп, зато есть спокойная атмосфера, чистое море и настоящий южный колорит. К тому же отдых на Искьи часто обходится значительно дешевле, чем на популярном Капри, пишет Travel Off Path.

Чем интересен остров Искья

Искья значительно больше Капри, но в то же время достаточно компактна, чтобы осмотреть ее за несколько дней. Остров сочетает курортные городки на побережье, тихие горные деревни и природные ландшафты с вулканическим характером. Именно это разнообразие делает его особым направлением для отдыха.

Одним из главных преимуществ Искьи являются термальные источники и спа-комплексы. Здесь работают знаменитые термальные парки, где можно отдыхать в горячих бассейнах прямо с видом на море. Для любителей природы настоящим украшением острова является гора Эпомео – потухший вулкан с панорамными видами на Неаполитанский залив.

Пляжи Искьи тоже заслуживают внимания. На острове есть как длинные песчаные побережья, так и небольшие каменистые бухты с прозрачной водой. Благодаря меньшему количеству туристов здесь легче найти спокойное место для отдыха даже в сезон.

Что посмотреть на острове

Начать знакомство с Искьей стоит с Иския-Порто – главного порта острова. Это оживленный район с красивой гаванью, магазинами, ресторанами и историческим центром. Именно отсюда удобно отправляться в другие уголки острова.

Одной из самых известных достопримечательностей является Арагонский замок, расположенный на отдельном скалистом островке и соединенный с сушей дамбой.

Это одна из самых эффектных локаций Искьи, особенно во время заката. Не менее очаровательным является поселок Сант-Анджело с пастельными домами и пешеходными улочками без автомобилей.

Еще один популярный курорт – Форио, известный своими пляжами, непринужденной атмосферой и белой церковью Кьеза дель Соккорсо, которую часто сравнивают с греческими пейзажами Санторини. Рядом расположены знаменитые термальные сады Посейдон – идеальное место для релакса.

Искья станет отличным выбором для тех, кто ищет Италию без чрезмерного блеска и спешки. Это место для ценителей красивой природы, термальных курортов, уютных городков и спокойного ритма жизни. Если хочется увидеть настоящий итальянский островной колорит и не потратить лишнего, Искья может стать идеальным направлением этого сезона.

На сколько дешевле отдых, чем на Капри

Главная причина роста популярности Искьи – более доступные цены по сравнению с Капри. По данным туристических сервисов, номер в отеле среднего класса на Искьи обычно стоит от 80 до 200 долларов за ночь (3500-8800 грн), тогда как на Капри за аналогичное жилье часто просят 200-350 долларов и больше. Бюджетные варианты на Искьи можно найти даже от 43-60 долларов за ночь (1900-2600 грн), особенно вне пикового сезона.

Цены на питание также заметно приятнее. Обед с пастой или основным блюдом в ресторане на Искьи обычно обходится в 15-25 долларов (660-1200 грн), а ужин в хорошем заведении – 30-50 долларов (1300-2200 грн). Для сравнения, на Капри простая паста нередко стоит до 40 долларов, а ужин в популярном ресторане может достигать 100 долларов.

Даже ежедневные мелкие расходы здесь ниже. Кофе стоит около 2-3 долларов (88-130 грн), вода – 1-2 доллара (44-88 грн), местное пиво – 6-8 долларов (260-350 грн). Если арендовать апартаменты и покупать продукты самостоятельно, бюджет можно сократить еще больше.

Транспорт на острове тоже не бьет по карману. Билет на автобус между городками обычно стоит 2-3 доллара (88-130 грн), а такси через значительную часть острова – 20-40 долларов (880-1800 грн). На Капри короткая поездка от порта до центра часто стоит столько же или дороже.

В итоге путешественники могут сэкономить до 30% общего бюджета, если выберут Искью вместо Капри. Это особенно выгодно для тех, кто планирует остаться на несколько дней и хочет совместить море, комфорт и итальянскую атмосферу без переплат.

