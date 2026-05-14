Волшебный остров имеет озеро, которое 'плавает' над морем: где расположен

На Фарерских островах есть удивительное озеро Сорвагсватн, которое благодаря оптической иллюзии кажется таким, будто оно "плавает" высоко над Атлантическим океаном. На самом деле водоем расположен на острове Вагар – одном из 18 островов архипелага между Исландией и Шотландией.

Именно необычный ракурс, зеленые холмы, скалы и океан внизу создают эффект, из-за которого это место называют "озером над морем". Детали рассказало издание Travel and Leisure.

Озеро Сорвагсватн расположено на острове Вагар в составе Фарерских островов. Это самое большое озеро архипелага, хотя по мировым меркам оно не кажется огромным. Если стать под правильным углом, кажется, что озеро лежит значительно выше океана и буквально нависает над ним.

Эффект "озера над океаном" возникает из-за сочетания рельефа, перспективы и линии горизонта. Зеленые холмы, скалы и Атлантический океан внизу создают такой визуальный обман, будто вода озера расположена отдельно от моря и зависает над ним.

На конце озера расположен водопад Бесдалафоссур высотой около 30 метров. Он спадает со скал прямо в Атлантический океан. Рядом можно увидеть и морскую скалу Гейтускорадрангур. Именно сочетание озера, водопада, отвесных скал и океана делает это место одним из самых узнаваемых на Фарерских островах.

Чтобы увидеть знаменитую иллюзию, нужно пройти пешеходным маршрутом к горе Треланипа. Дорога до смотровой площадки обычно занимает примерно 45 минут – один час.

Маршрут считается несложным, но для прохода по тропе нужно оплатить туристический сбор у входа. Именно из района Треланипы открывается тот самый ракурс, благодаря которому озеро кажется поднятым над морем.

Несмотря на ощущение дикой природы и удаленности, озеро расположено достаточно близко к важной инфраструктуре острова. От аэропорта Вагар до этой местности можно доехать примерно за пять минут, а начало маршрута находится недалеко от села Мидвагур.

