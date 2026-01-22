Во Франции нашли собор, 'красивее Нотр-Дама': куда советуют поехать

Путешественники все чаще обращают внимание не только на раскрученные столицы, но и на города, которые сохранили средневековую магию и архитектурное величие. Во Франции таким открытием для многих стал Страсбург.

Его главное украшение, Страсбургский собор, вызвал настоящий ажиотаж в соцсетях. Туристы и блогеры все чаще называют его "красивее Нотр-Дама". Исследования и статистика подтверждают: интерес к этому городу стремительно растет.

Страсбург – крупнейший город региона Гран-Эст, расположенный в исторической области Эльзас. За последний год интерес к городу вырос на 22%, а только за один месяц в Google зафиксировали более 525 тысяч поисковых запросов со всего мира.

Исторический центр города, Гранд-Иль, еще в 1988 году внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2017 году к нему присоединился и район Нойштадт, построенный в период немецкого правления. Это редкий случай, когда в охранную зону входят сразу две городские эпохи.

Главной архитектурной доминантой города является Страсбургский собор – католический храм, который считают одним из лучших образцов готики типа rayonnant. Его узнаваемый красно-коричневый цвет объясняется песчаником с гор Вогезы, из которого возводили храм.

По итогам исследования туристической компании Saga Holidays, собор в Страсбурге занял второе место среди самых впечатляющих соборов Европы, опередив парижский Нотр-Дам, который оказался лишь на восьмой строчке рейтинга.

Дополнительную популярность храм получил благодаря TikTok: видео со Страсбургским собором набрало более миллиона просмотров, а комментарии пользователей пестрели утверждениями, что он "значительно красивее Нотр-Дам в Париже".

Архитектурное величие храма поражало еще современников. Виктор Гюго называл его "гигантским и одновременно изящным чудом", а Иоганн Вольфганг Гете сравнивал собор с "величественным, широко раскидистым Божьим деревом". Благодаря высоте и расположению сооружение видно далеко за пределами города – аж из Вогезов или даже из Шварцвальда по другую сторону Рейна.

Кроме собора, город имеет более 20 музеев, многочисленные мосты, средневековые церкви и исторические здания. Особой популярностью пользуется район Маленькая Франция (Petite France) – квартал фахверковых домов вдоль реки Иль, где когда-то жили чинбари. Именно здесь и возле собора расположен известный дом Maison Kammerzell – один из символов города.

Согласно исследованию Saga Holidays, рейтинг самых впечатляющих соборов Европы таков:

Даремский собор (Англия);

Страсбургский собор (Франция);

Зальцбургский собор (Австрия);

Руанский собор (Франция);

Йоркский собор (Англия).

