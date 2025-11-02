Вход бесплатный: туристам посоветовали лучшую рождественскую ярмарку в мире

Рождественские ярмарки — это не просто шопинг, а настоящее погружение в праздник, где каждый киоск оживает историями и ароматами. Если вы хотите настроиться на магию праздника, узнайте, какие ярмарки считаются лучшими в Европе.

Видео дня

Эксперты из Christmas Tree World провели ежегодное исследование, анализируя поисковые запросы в Google, популярность в соцсетях, количество киосков, доступность транспорта и цены на отели.

Результаты впечатляют: лидером стала ярмарка в Нюрнберге, а в топ-10 вошли жемчужины Европы и США. Эти локации идеальны для путешественников, которые ищут аутентичность без лишних затрат.

Исследование показало, что лучшие ярмарки сочетают традиции с современностью, предлагая от глинтвейна до уникальных сувениров. Многие из них бесплатные, с легким доступом к железнодорожным станциям, что делает их удобными для туристов.

Десятка лучших рождественских ярмарок мира

Christkindlesmarkt, Нюрнберг, Германия

Рождественская ярмарка в Манчестере, Великобритания

Зимняя деревня, Нью-Йорк, США

Striezelmarkt, Дрезден, Германия

Эдинбургская рождественская ярмарка, Эдинбург, Великобритания

Christkindlmarket, Чикаго, США

Франкфуртская рождественская ярмарка в Бирмингеме, Бирмингем, Великобритания

Рождественская ярмарка на Юнион-сквер, Нью-Йорк, США

Рождественская ярмарка на Староместской площади, Прага, Чехия

Christkindelsmärik, Страсбург, Франция

Венский рождественский мир, Вена, Австрия

Christkindlesmarkt, Нюрнберг

Эта ярмарка проходит с 28 ноября по 24 декабря 2025 года.

Основанная в 1628 году, она предлагает 180 киосков с традиционными немецкими деликатесами, такими как колбаски и глинтвейн, а также уникальными украшениями и сувенирами. Расположенная на площади Hauptmarkt, ярмарка бесплатная, с близкой железнодорожной станцией, что делает ее доступной для туристов.

Рождественская ярмарка в Манчестере

Ярмарка открыта с 7 ноября по 22 декабря 2025 года.

Хотя ей всего 27 лет, она насчитывает 225 киосков с ювелирными изделиями ручной работы, деревянными лампами и блюдами вроде гиросов и пельменей. Расположенный на Albert Square, это лучший британский вариант с бесплатным входом и удобным транспортом.

Зимняя деревня, Нью-Йорк, США

Эта ярмарка длится с 24 октября 2025 года по март 2026 года.

Bryant Park предлагает шопинг, катание на коньках и заснеженные виды Центрального парка, с более чем 1,5 миллионами поисковых запросов каждый год. Особенность — экстравагантные отели рядом, как St Regis с гигантской елкой, и бесплатный доступ.

Striezelmarkt, Дрезден, Германия

Ярмарка работает с 26 ноября по 24 декабря 2025 года.

Как один из старейших (с XV века), он фокусируется на традициях, как Stollenfest и Erzgebirgische Volkskunst с 27 мастерами. На Altmarkt с романтическим колесом обозрения и экологическим открытием, вход бесплатный, с близкой станцией.

Эдинбургская рождественская ярмарка, Великобритания

Открыта с 15 ноября 2025 года по 4 января 2026 года.

В East Princes Street Gardens с 70 киосками handmade-сувениров, вкусностей и видом на замок, плюс крытый каток на George Street. Бесплатный, с фейерверками и освещением, идеальный для семей.

OBOZ.UA предлагает узнать детали о лучших рождественских ярмарках Европы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.