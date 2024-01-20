Валлийский замок в Белгород-Днестровске: красота, которую стоит увидеть

Аккерманская крепость известна не только на юге нашей Родины, но и по всей стране. Она самая большая из всех украинских фортификационных сооружений. Ее часто сравнивают с известными европейскими форпостами, особенно с Валлийским замком, расположенным в Великобритании. Возможно, общие черты есть, но мы можем смело сказать: наша цитадель ничем не уступает своей сестре-близнецу. Ведь она строилась не по чьему-то прототипу, а почти в то же время, что и ее названная "родственница". Поэтому вообще нельзя величать ее копией или чьим-то подобием. Она – единственная в своем роде.

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Краткая история Белгород-Днестровского замка

До появления каменного укрепления на этой земле процветал античный город Тира. Но в IV веке его жизнь подошла к концу. Сначала он был частично разрушен набегами готов, а затем полностью уничтожен гуннами. После этого местность переходила от одного народа к другому. Царили здесь и анты, и даки, и славяне. Также лиман и его окрестности принадлежали Венгерскому королевству и Галицко-Волынскому княжеству. Дальше край перешел под контроль Золотой орды.

Конечно, никто из кочевников и не думал пускать здесь корни. Но от контроля не планировали отказываться. Территории были сверхважными, хотя и "пустовали". Впоследствии это заметили хитрые и очень умелые генуэзцы, которые смогли договориться с тогдашними властителями и спокойно поселились здесь. Позже монголы-татары поняли свою ошибку и вытеснили незаконных жителей, но вскоре сами потерпели неудачу. Они не смогли удержать давление литовцев. Бастион снова получил новых хозяев. А вскоре попал в управление Молдовы.

Как видите, история твердыни очень сложна и запутана. Знатоки до сих пор спорят, кто же стал первым "застройщиком". Точного ответа так и нет. Но известно, что каждая монархия, под влиянием которой находилась крепость, строила свои оборонительные рубежи, башни или подземелья. Можно считать, что это коллективная работа, в которую вложились и молдаване, и литовцы, и венгры и другие.

Строение Аккерманского форпоста

Система его укреплений создана на основе римско-византийской традиции. Сама конструкция имеет четырехугольную форму с выпяченными краеугольными башнями. Эти многоярусные башни были предназначены для разных дел. Одна служила тюрьмой, другая была комендантской, третья имела потайной выход, последняя – скрывала казну, где хранились запасы оружия и боеприпасов.

Кроме четырех главных стражниц, на территории форпоста существовало множество сторожек. Только по периметру цитадели возведено 35 высоких стен со смотровыми площадками. Все они были соединены куртинами.

Кстати, сейчас к замку ведет каменная переправа. Но еще до XIX века крепость служила оборонительным щитом и имела мост с подъемным механизмом. Именно такое строение не давало врагам добраться до стен фортификационного сооружения и помогало долго держаться во время осады.

Как и полагается, бастион выгодно размещен. Его построили на скалистом холме, омываемом водами лимана. Так что у захватчиков было мало шансов покорить крепость. Но все же были те, кому это удалось сделать.

Самая известная битва

Завоевать форпост без продолжительной блокады удалось только османской армии. Они взяли его всего-навсего за 9 дней. Историки полагают, что для такого оборонного пункта это почти невозможно. Ведь он был укреплен и имел отличную защиту. Объяснение этому лишь одному – измена.

К сожалению, в то время войск Стефана Великого не было на месте. Потому бояре воспользовались возможностью и передали ключи туркам. Позже молдавский король пытался вернуть свои земли назад. Но все его попытки были тщетны. Укрепление на долгие три столетия перешло под власть могущественной империи.

Белгород-Днестровский замок (сегодня)

Сейчас у каждого есть возможность посетить это фортификационное сооружение. Даже при полномасштабном вторжении оно работает, но не в полном объеме. Посетители могут заказать прогулку, побродить по территории и послушать интересные лекции, которые рассказывает гид.

Ранее в стенах бастиона проводились грандиозные рыцарские турниры и средневековые представления. Сегодня, к сожалению, они запрещены. Но работники уверены, что с окончанием войны театрализованные действа будут возобновлены. Так что ждем победы.

А пока рекомендуем побывать на тематических экскурсиях под названиями "Лабиринты истории" и "Жестокое Средневековье". Первая будет касаться города Тира, его появления, процветания и уничтожения. Вас проведут по маршруту вдоль внешней стены, где вы сможете увидеть фрагмент сохранившейся римской улицы.

Во время второй лекции гости узнают о "темной" эпохе, которая ассоциируется у каждого из нас с рыцарями и эпическими дуэлями. Вам расскажут, насколько люди были жестокими и необразованными. Как они жили и какая у них была медицина. Также посетите выставочный зал, где находятся различные орудия пыток.

Посетить Аккерманскую крепость можно в любое время года. Кстати, зимой здесь очень красиво. Особенно когда лиман замерзает, а стены цитадели и ее близлежащие территории покрываются одеялом из снега.

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