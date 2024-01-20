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Валлийский замок в Белгород-Днестровске: красота, которую стоит увидеть

Альбина Панченко
Путешествия
4 минуты
588
Валлийский замок в Белгород-Днестровске: красота, которую стоит увидеть

Аккерманская крепость известна не только на юге нашей Родины, но и по всей стране. Она самая большая из всех украинских фортификационных сооружений. Ее часто сравнивают с известными европейскими форпостами, особенно с Валлийским замком, расположенным в Великобритании. Возможно, общие черты есть, но мы можем смело сказать: наша цитадель ничем не уступает своей сестре-близнецу. Ведь она строилась не по чьему-то прототипу, а почти в то же время, что и ее названная "родственница". Поэтому вообще нельзя величать ее копией или чьим-то подобием. Она – единственная в своем роде.

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Краткая история Белгород-Днестровского замка

До появления каменного укрепления на этой земле процветал античный город Тира. Но в IV веке его жизнь подошла к концу. Сначала он был частично разрушен набегами готов, а затем полностью уничтожен гуннами. После этого местность переходила от одного народа к другому. Царили здесь и анты, и даки, и славяне. Также лиман и его окрестности принадлежали Венгерскому королевству и Галицко-Волынскому княжеству. Дальше край перешел под контроль Золотой орды.

Конечно, никто из кочевников и не думал пускать здесь корни. Но от контроля не планировали отказываться. Территории были сверхважными, хотя и "пустовали". Впоследствии это заметили хитрые и очень умелые генуэзцы, которые смогли договориться с тогдашними властителями и спокойно поселились здесь. Позже монголы-татары поняли свою ошибку и вытеснили незаконных жителей, но вскоре сами потерпели неудачу. Они не смогли удержать давление литовцев. Бастион снова получил новых хозяев. А вскоре попал в управление Молдовы.

Как видите, история твердыни очень сложна и запутана. Знатоки до сих пор спорят, кто же стал первым "застройщиком". Точного ответа так и нет. Но известно, что каждая монархия, под влиянием которой находилась крепость, строила свои оборонительные рубежи, башни или подземелья. Можно считать, что это коллективная работа, в которую вложились и молдаване, и литовцы, и венгры и другие.

Валлийский замок в Белгород-Днестровске: красота, которую стоит увидеть

Строение Аккерманского форпоста

Система его укреплений создана на основе римско-византийской традиции. Сама конструкция имеет четырехугольную форму с выпяченными краеугольными башнями. Эти многоярусные башни были предназначены для разных дел. Одна служила тюрьмой, другая была комендантской, третья имела потайной выход, последняя – скрывала казну, где хранились запасы оружия и боеприпасов.

Кроме четырех главных стражниц, на территории форпоста существовало множество сторожек. Только по периметру цитадели возведено 35 высоких стен со смотровыми площадками. Все они были соединены куртинами.

Кстати, сейчас к замку ведет каменная переправа. Но еще до XIX века крепость служила оборонительным щитом и имела мост с подъемным механизмом. Именно такое строение не давало врагам добраться до стен фортификационного сооружения и помогало долго держаться во время осады.

Как и полагается, бастион выгодно размещен. Его построили на скалистом холме, омываемом водами лимана. Так что у захватчиков было мало шансов покорить крепость. Но все же были те, кому это удалось сделать.

Валлийский замок в Белгород-Днестровске: красота, которую стоит увидеть

Самая известная битва

Завоевать форпост без продолжительной блокады удалось только османской армии. Они взяли его всего-навсего за 9 дней. Историки полагают, что для такого оборонного пункта это почти невозможно. Ведь он был укреплен и имел отличную защиту. Объяснение этому лишь одному – измена.

К сожалению, в то время войск Стефана Великого не было на месте. Потому бояре воспользовались возможностью и передали ключи туркам. Позже молдавский король пытался вернуть свои земли назад. Но все его попытки были тщетны. Укрепление на долгие три столетия перешло под власть могущественной империи.

Валлийский замок в Белгород-Днестровске: красота, которую стоит увидеть

Белгород-Днестровский замок (сегодня)

Сейчас у каждого есть возможность посетить это фортификационное сооружение. Даже при полномасштабном вторжении оно работает, но не в полном объеме. Посетители могут заказать прогулку, побродить по территории и послушать интересные лекции, которые рассказывает гид.

Ранее в стенах бастиона проводились грандиозные рыцарские турниры и средневековые представления. Сегодня, к сожалению, они запрещены. Но работники уверены, что с окончанием войны театрализованные действа будут возобновлены. Так что ждем победы.

А пока рекомендуем побывать на тематических экскурсиях под названиями "Лабиринты истории" и "Жестокое Средневековье". Первая будет касаться города Тира, его появления, процветания и уничтожения. Вас проведут по маршруту вдоль внешней стены, где вы сможете увидеть фрагмент сохранившейся римской улицы.

Во время второй лекции гости узнают о "темной" эпохе, которая ассоциируется у каждого из нас с рыцарями и эпическими дуэлями. Вам расскажут, насколько люди были жестокими и необразованными. Как они жили и какая у них была медицина. Также посетите выставочный зал, где находятся различные орудия пыток.

Валлийский замок в Белгород-Днестровске: красота, которую стоит увидеть

Посетить Аккерманскую крепость можно в любое время года. Кстати, зимой здесь очень красиво. Особенно когда лиман замерзает, а стены цитадели и ее близлежащие территории покрываются одеялом из снега.

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