В отпуск за копейки: топ-5 стран, где можно недорого отдохнуть

Мечтаете о незабываемом отпуске, но ограничены в бюджете? Не беспокойтесь! Мир богат живописными уголками, где можно прекрасно провести время, при этом не тратя целое состояние.

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Армения

Страна славится древней историей и достопримечательностями: от роскошных храмов до старинных замков. Здесь туристы смогут не только погрузиться во времена других веков, но и отведать традиционное вино и полюбоваться удивительными видами.

Приблизительные цены на путешествие:

Авиабилеты из Варшавы - от $373 в оба конца

Место в хостеле — от $12

Двухместный номер в отеле — от $33.

Обед в кафе – от $6

Проезд в общественном транспорте - $0,21

Интересные места

Ереван

Столица страны и один из самых красивых городов Европы. Чтобы увидеть великолепную панораму окрестностей, направляйтесь к мосту Ахтанак. Здесь также находятся остатки развалин урартской крепости Эребуни. Кстати, те самые известные ковры можно найти на местном рынке или в фабрике-музее Мегерян Карпет. Армяне их считают национальной гордостью.

Татевский монастырь

Достопримечательность находится вблизи села Татев марзу Сюник. Настоящее чудо возвышается над глубоким обрывом среди живописного горного ландшафта. Крепость построили еще в IX веке. С тех пор твердыня неоднократно страдала от набегов врагов и природных бедствий. Последний раз постройка пострадала от землетрясения в 1931 году. Но советские власти не захотели проводить реставрационные работы. Восстанавливать исторический объект начали только в 2010 году.

Кстати, именно тогда проложили хорошую асфальтную и канатную дороги. Последняя — самая длинная в мире. Чтобы сполна насладиться видами вокруг, рекомендуем обязательно прокатиться на ней.

Каньон Гарни

Располагается всего в 30 километрах к востоку от столицы. Вертикальные скалы и уникальные колонны местные называют "Симфонией камней". Жители утверждают: творение природы образовалось в результате извержения вулкана.

По мнению местных жителей, здесь должен побывать каждый турист. Спорить с ними не будем. Здесь действительно красиво. Можем только добавить: сразу посетите одноименный языческий храм. Он находится недалеко от каньона.

Грузия

Страна раскинулась на юго-восточном побережье Черного моря. Среди путешественников государство известно национальными парками с горными пейзажами и пещерами. Кстати, множество достопримечательностей края входят в списки культурного наследия ЮНЕСКО.

Приблизительные цены на отдых:

Авиабилеты из Варшавы в Батуми — от $718 в оба конца

Место в хостеле – от $5

Двухместный номер в отеле — от $20

Обед в кафе – от $5

Проезд в общественном транспорте - $0,15

Интересные места

Аджария

Райский уголок у подножия Кавказских гор. Здесь можно отдохнуть на галечном пляже, продегустировать традиционное вино и попробовать грузинскую кухню. На курорте преобладает субтропическая зона с жарким летом. Чтобы увидеть образцы инженерного искусства Грузии, направляйтесь к арочным мостам. Самую знаменитую переправу назвали в честь царицы Тамары. Конструкция простирается через реку Ачаристскали.

Батуми

Столицу-порт местные величают "Морскими воротами". Береговая линия тянется вдоль Приморского парка до аэропорта. Обязательно посетите здешний ботанический сад. По площади он огромен, поэтому лучше выделить на него весь день. Маленький совет: на локации работает всего две небольшие палатки, где продается еда. Потому лучше возьмите вкусности с собой.

Что же здесь интересного? На территории ботсада обустроили пруд. В нем обитают ракушки и золотые рыбки. Рядом растет необычный "стыдливый" цветок, а чуть дальше лежит упавшее дерево. Из него выросло шесть новых насаждений.

Кстати, здесь можно остаться на ночлег. Аренда палатки обойдется в $5.

Тунис

Находится в Северной Африке, на побережье Средиземного моря. Это самое маленькое по площади арабское государство. Страна относительно недорогая для туризма, поэтому сюда следует множество путешественников со всего мира.

Приблизительные цены на отдых:

Авиабилеты из Варшавы - от $385 в оба конца

Место в хостеле – от $15

Двухместный номер в отеле — от $25

Обед в кафе – от $2

Проезд в общественном транспорте - $0,18

Интересные места

Карфаген

Местность славится руинами древнейшего города. Оно, кстати, наводило страх на Римскую империю и чуть ее не уничтожило. Здесь до сих пор проводят раскопки, поскольку никто не знает, когда появился одноименный амфитеатр. Известен только один факт: раньше Колизей служил ареной для важных событий.

А еще неподалеку от развалин находится курортная зона, где можно приобрести множество сувениров и посетить старинные храмы.

Сахара

Самая большая пустыня на Земле привлекает путешественников песчаными дюнами и сказочным закатом и восходом солнца. Здесь можно увидеть гору Тембаин, остатки древнеримского форта Тисавар, оазисы и древние источники.

Индия

Вторая по численности страна в мире. Здесь туристов ждут потрясающие пейзажи и гостеприимные жители.

Приблизительные цены на отдых:

Авиабилеты из Варшавы - от $717 в оба конца

Место в хостеле – от $5

Двухместный номер в отеле — от $8.

Обед в кафе – от $2

Проезд в общественном транспорте - $0,27

Интересные места

Тадж-Махал

Мавзолей в Агре, возведенный Шах-Джаханом в честь своей любимой жены. Этот величественный шедевр строили в течение двух десятилетий. Кстати, самой красивой частью постройки считается белый купол главного здания. Он символизирует райское удовольствие. Индийцы называют его "облаком, отдыхающим на воздушном троне".

Золотой храм Хармандир-Сахиб

Собор стоит в центре искусственного водоема. Святыня открыта для всех вероисповеданий. Но чтобы зайти внутрь, надо покрыть голову платком и вымыть ноги. Стоит отметить, эта святыня самая старая в стране. Здесь даже хранится оригинал "Адигрантх" – священная книга сикхов.

Советуем приезжать сюда во время восхода и заката. Именно в этот период лучи затрагивают внешние стены храма и подсвечивают его золотым сиянием. Отсюда и название.

Святыня работает почти круглосуточно. Дверь собора закрывается только с 23:00 до 03:00.

Сербия

Здесь можно и здорово оздоровиться, и полюбоваться историческими достопримечательностями.

Приблизительные цены на отдых:

Авиабилеты из Варшавы - от $196 в оба конца

Место в хостеле – от $13

Двухместный номер в отеле — от $40

Обед в кафе – от $8

Проезд в общественном транспорте - $0,92

Интересные места

Белград

Столица славится многочисленными архитектурными шедеврами. Только на территории комплекса местной крепости находятся музеи, зоопарк, обсерватория, церковь Ruzica и Святая Петка (Параскева). В первой святыне висит известная люстра, сделанная из мечей и гильз. На территории второй молитовни располагается целебный источник.

Хотя здесь нет моря, зато есть реки. Если хочется поплавать в водичке, отправляйтесь на местный пляж Ada Ciganlija. Власти не поленились и хорошо обустроили побережье. На берегу построили множество кафе и спортивные площадки: место для пляжного футбола и волейбола, поле для гольфа и даже теннисные корты.

Джердапское ущелье

Одно из самых красивых и уникальных мест в Европе. Здесь среди потрясающей природы спряталось множество исторических достопримечательностей. Чтобы рассмотреть их во всей красе, отправляйтесь в круиз по окрестностям. Во время маршрута можно полюбоваться 300-метровыми скалами и старинными крепостями.

Кстати, именно здесь встречаются Балканы и Карпаты. Горные системы подходят так близко друг к другу, что образовывают красивые арки. Румыны называют их "Железными вратами".

Исследуйте новые горизонты. Упакуйте чемоданы и отправляйтесь в незабываемое путешествие.

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