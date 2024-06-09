На выходные в Европу: самые удобные маршруты в соседние страны

Ищите идеи для отдыха? Но так, чтобы дорога не длилась вечность? Собрали для вас подборку интересных направлений. Куда отправиться на уикенд – читайте дальше.

Гданск, Польша

Местные жители часто называют его тройным городом. Он размещается на побережье Балтийского моря. Его исторический центр был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Самая комфортная температура воды здесь в июле. А сам купальный сезон заканчивается в августе. Если планируете загорать и плавать, лучше успеть в этот промежуток времени.

Апартаменты можно выбрать у самого моря или в соседних Гдынях и Сопоте.

Что стоит увидеть в городе:

Мариацкий костел – самый большой кирпичный храм на земле.

Фонтан Нептуна. Стоит на главной площади и является символом Гданска.

Большая башня. Исторический маяк, с которого открываются великолепные виды на окраины.

Вильнюс, Литва

Самый большой город и один из самых красивых в стране. Здесь находятся известные достопримечательности – Верхний и Нижний замки. Еще здесь есть самобытный район, известный как "Республика Užupis". У него есть собственная конституция, гимн, епископ и даже президент. Его символом считают бронзовую скульптуру ангела.

Здесь есть немало смотровых площадок. Кстати, на одной телебашне, высотой в 165 метров, располагается ресторан "Млечный путь". Не поверите, но пол заведения делает полный оборот за 55 минут. Таким образом можно увидеть панорамный вид.

Рига, Латвия

Здесь стоит исследовать величественный Рижский собор, знаменитые Домские ворота и живописные кварталы. А еще прогуляться по улочкам Alberta iela и Elizabetes iela. Полюбоваться изящными фасадами, украшенными кованым железом, витражами и скульптурами.

Также пройдитесь по набережной реки Даугава и покатайтесь на лодке.

Лучшее время для путешествия – весна или лето.

Краков, Польша

Город раскинулся на берегу Вислы. Здесь сосредоточено более 1200 памятников разных стилей архитектуры – от Средневековья до новейших времен.

Площадь рынок — одна из самых больших в Европе. Ее состояние и вид не изменяли с 1257 года. Здесь можно осмотреть Ратушу, Базилику Святой Марии и Суконные ряды. Кстати, здесь можно поужинать или пообедать в ресторане или пабе под сопровождение уличных музыкантов. Это самое любимое место для туристов.

Обязательно посетите Казимеж — бывший еврейский район. Здесь находится 7 синагог. Две из них работают сейчас.

А еще сходите в концентрационный лагерь Аушвиц. Мемориальный комплекс содержит памятные послания на 20 языках мира.

Вена, Австрия

Здесь можно отведать кулинарные шедевры, посетить брендовые магазины, отдохнуть на природе и увидеть достопримечательности искусства и истории.

Обязательно посетите Венский зоопарк. Он расположен на территории дворцово-паркового комплекса. Здесь обитает немало редких и необычных видов животных.

Что делать вечером? Сходите в местную оперу. Она поражает не только своей программой, но и внешним видом. Кстати, цены здесь высоки, но за несколько часов до начала спектакля можно приобрести более дешевые билеты на стоячие места.

А в Бельведере можно почувствовать себя частью королевской семьи. Удивительные ландшафты и архитектура станут великолепной фотозоной.

Вечером обязательно прогуляйтесь по музейному кварталу. Здесь часто проводят выставки, артперформансы и модные показы.

Между прочим, посмотреть на современных звезд можно в доме восковых фигур.

Брюссель, Бельгия

Не поверите, но самая большая знаменитость города и всего королевства — статуя писающего мальчика. На сегодняшний день она насчитывает 650 костюмов из разных стран.

Испытать дух Лондона можно в Гран-Плассе. Здесь возвышаются старые здания, украшенные скульптурами, колоннами и орнаментами. Интересно то, что каждое из построек имеет имя.

Для влиятельных людей – это место для проведения официальных мероприятий, для туристов – очередной музей. В зеркальной комнате царского замка потолок украшен крыльями жуков скарабеев. А в имперской гостиной хранится 11 золотых горшков, в которых высажены цветы. Они символизируют провинции страны.

Интересный факт: Дом короля несколько раз менял свое предназначение. В свое время здесь размещались и пекарский склад, и тюрьма, и налоговая служба, а еще резиденция герцогов Брабантских.

Берлин, Германия

Визитная карточка столицы – Бранденбургские врата. Именно их чаще всего можно увидеть на фото. Ну и, конечно, галерея под открытым небом Ист-Сайд. После падения стены здесь сразу собралось более 100 художников. Они нарисовали картины, посвященные миру и любви.

А еще здесь есть остров, на котором размещаются сразу пять всемирно известных выставочных сооружений.

Чтобы устроить пикник, отправляйтесь в сквер. Он находится у местного собора.

Если отдаленные города Европы не привлекают вас, поезжайте в ближайшие локации. Хороших выходных!

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых красивых столицах Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!