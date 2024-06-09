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На выходные в Европу: самые удобные маршруты в соседние страны

Альбина Панченко
Путешествия
4 минуты
711
На выходные в Европу: самые удобные маршруты в соседние страны

Ищите идеи для отдыха? Но так, чтобы дорога не длилась вечность? Собрали для вас подборку интересных направлений. Куда отправиться на уикенд – читайте дальше.

Гданск, Польша

Местные жители часто называют его тройным городом. Он размещается на побережье Балтийского моря. Его исторический центр был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Самая комфортная температура воды здесь в июле. А сам купальный сезон заканчивается в августе. Если планируете загорать и плавать, лучше успеть в этот промежуток времени.

Апартаменты можно выбрать у самого моря или в соседних Гдынях и Сопоте.

Что стоит увидеть в городе:

  • Мариацкий костел – самый большой кирпичный храм на земле.
  • Фонтан Нептуна. Стоит на главной площади и является символом Гданска.
  • Большая башня. Исторический маяк, с которого открываются великолепные виды на окраины.
На выходные в Европу: самые удобные маршруты в соседние страны

Вильнюс, Литва

Самый большой город и один из самых красивых в стране. Здесь находятся известные достопримечательности – Верхний и Нижний замки. Еще здесь есть самобытный район, известный как "Республика Užupis". У него есть собственная конституция, гимн, епископ и даже президент. Его символом считают бронзовую скульптуру ангела.

Здесь есть немало смотровых площадок. Кстати, на одной телебашне, высотой в 165 метров, располагается ресторан "Млечный путь". Не поверите, но пол заведения делает полный оборот за 55 минут. Таким образом можно увидеть панорамный вид.

На выходные в Европу: самые удобные маршруты в соседние страны

Рига, Латвия

Здесь стоит исследовать величественный Рижский собор, знаменитые Домские ворота и живописные кварталы. А еще прогуляться по улочкам Alberta iela и Elizabetes iela. Полюбоваться изящными фасадами, украшенными кованым железом, витражами и скульптурами.

Также пройдитесь по набережной реки Даугава и покатайтесь на лодке.

Лучшее время для путешествия – весна или лето.

На выходные в Европу: самые удобные маршруты в соседние страны

Краков, Польша

Город раскинулся на берегу Вислы. Здесь сосредоточено более 1200 памятников разных стилей архитектуры – от Средневековья до новейших времен.

Площадь рынок — одна из самых больших в Европе. Ее состояние и вид не изменяли с 1257 года. Здесь можно осмотреть Ратушу, Базилику Святой Марии и Суконные ряды. Кстати, здесь можно поужинать или пообедать в ресторане или пабе под сопровождение уличных музыкантов. Это самое любимое место для туристов.

Обязательно посетите Казимеж — бывший еврейский район. Здесь находится 7 синагог. Две из них работают сейчас.

А еще сходите в концентрационный лагерь Аушвиц. Мемориальный комплекс содержит памятные послания на 20 языках мира.

На выходные в Европу: самые удобные маршруты в соседние страны

Вена, Австрия

Здесь можно отведать кулинарные шедевры, посетить брендовые магазины, отдохнуть на природе и увидеть достопримечательности искусства и истории.

Обязательно посетите Венский зоопарк. Он расположен на территории дворцово-паркового комплекса. Здесь обитает немало редких и необычных видов животных.

Что делать вечером? Сходите в местную оперу. Она поражает не только своей программой, но и внешним видом. Кстати, цены здесь высоки, но за несколько часов до начала спектакля можно приобрести более дешевые билеты на стоячие места.

А в Бельведере можно почувствовать себя частью королевской семьи. Удивительные ландшафты и архитектура станут великолепной фотозоной.

Вечером обязательно прогуляйтесь по музейному кварталу. Здесь часто проводят выставки, артперформансы и модные показы.

Между прочим, посмотреть на современных звезд можно в доме восковых фигур.

На выходные в Европу: самые удобные маршруты в соседние страны

Брюссель, Бельгия

Не поверите, но самая большая знаменитость города и всего королевства — статуя писающего мальчика. На сегодняшний день она насчитывает 650 костюмов из разных стран.

Испытать дух Лондона можно в Гран-Плассе. Здесь возвышаются старые здания, украшенные скульптурами, колоннами и орнаментами. Интересно то, что каждое из построек имеет имя.

Для влиятельных людей – это место для проведения официальных мероприятий, для туристов – очередной музей. В зеркальной комнате царского замка потолок украшен крыльями жуков скарабеев. А в имперской гостиной хранится 11 золотых горшков, в которых высажены цветы. Они символизируют провинции страны.

Интересный факт: Дом короля несколько раз менял свое предназначение. В свое время здесь размещались и пекарский склад, и тюрьма, и налоговая служба, а еще резиденция герцогов Брабантских.

На выходные в Европу: самые удобные маршруты в соседние страны

Берлин, Германия

Визитная карточка столицы – Бранденбургские врата. Именно их чаще всего можно увидеть на фото. Ну и, конечно, галерея под открытым небом Ист-Сайд. После падения стены здесь сразу собралось более 100 художников. Они нарисовали картины, посвященные миру и любви.

А еще здесь есть остров, на котором размещаются сразу пять всемирно известных выставочных сооружений.

Чтобы устроить пикник, отправляйтесь в сквер. Он находится у местного собора.

На выходные в Европу: самые удобные маршруты в соседние страны

Если отдаленные города Европы не привлекают вас, поезжайте в ближайшие локации. Хороших выходных!

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