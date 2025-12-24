В каких странах могут проверить телефон по прибытии: список

Одна из самых неприятных процедур, которая может ждать туриста на границе – это проверка содержимого гаджетов. Телефон и ноутбук давно стали продолжением нашей личности, и вторжение в это виртуальное пространство ощущается, как грубое нарушение границ личных.

Тем не менее, в некоторых странах проверка личных гаджетов по требованию пограничной службы входит в перечень условий для въезда. И речь идет не только о тоталитарных или авторитарных режимах. Издание Travel off Path собрало список из шести таких стран. А также дало советы, как чувствовать себя спокойнее, пересекая их границу.

Великобритания

В Соединенном Королевстве с 2000 года действует Terrorism Act 2000 – антитеррористический закон, в 7 разделе которого прямо разрешается останавливать, допрашивать и задерживать путешественников в портах и аэропортах без необходимости иметь обоснованное подозрение. Проверки, которые за этим следуют, могут длиться до 6 часов и включать детальный осмотр смартфонов и ноутбуков. В реальной жизни это означает, что, если вас выберут для вторичного контроля, то могут попросить разблокировать устройство или поделиться информацией для доступа. Отказ от сотрудничества служба безопасности имеет право расценить как неповиновение, что влечет за собой весьма серьезные проблемы с британским законом.

Китай

Законодательство о национальной безопасности Китая предоставляет властям очень широкие полномочия. А с 1 июля 2024 года в силу вступили новые, более строгие правила, связанные с контрразведывательной политикой страны. Они, в частности, включают тщательные вторичные проверки иностранцев, въезжающих в Поднебесную. Особое внимание органы безопасности проявляют к журналистам, ученым отдельных специальностей, туристам, которые посещали определенные страны. Также существует риск попасть под случайную вторичную проверку. Поэтому туристам, которые едут в Китай, советуют тщательно подготовиться к возможной беседе заранее.

Россия

Агрессивное тоталитарное государство сейчас находится на стадии поэтапного внедрения биометрического контроля и контроля "цифрового профиля" тех, кто въезжает на ее территорию. Эксперимент длится с 1 декабря 2024 года до 30 июня 2026 года. Поэтому пограничная служба ФСБ имеет широкие полномочия по проверке электронных устройств. Это часто используется для поиска доказательств "антигосударственной" деятельности или связей с организациями, которые признаны там нежелательными. Путешественников могут допрашивать о содержимом их мессенджеров и социальных сетей, а отказ предоставить доступ может закончиться запретом на въезд или задержанием.

Израиль

Ситуация с безопасностью в стране требует относиться к намерениям тех, кто прибывает на ее территорию, очень серьезно. Поэтому путешественников в Израиле могут выборочно останавливать и допрашивать о целях их приезда с проверкой содержимого гаджетов. Получение разрешения ETA-IL для въезда в Израиль касается путешественников, которые не нуждаются в визе. Подача на это разрешение означает, что ваше взаимодействие с государством начнется еще до того, как вы сядете в самолет. Туристам, прибывающим в страну, советуют быть готовыми к допросу и осмотру телефона.

Новая Зеландия

Новозеландские службы безопасности серьезно относятся к требованиям доступа к устройствам туристов и других гостей страны. Согласно Закону о таможне и акцизах 2018 года, путешественники, которые отказываются предоставить информацию для доступа (такую как пароли), могут получить штраф до 5,000 новозеландских долларов.

Канада

На официальной странице Пограничного агентства Канады объясняется, что проверки личных цифровых устройств не являются рутинными и проводятся, когда у офицеров есть основания для беспокойства потенциальным нарушением пограничных законов. Однако Апелляционный суд Онтарио постановил, что обыски личных электронных устройств без ордера являются неконституционными. И хотя Канада движется в сторону защиты приватности, офицеры безопасности все еще могут проверять устройства при соответствующих обстоятельствах.

Как подготовиться к пересечению границы страны с высокими требованиями

Если вы собираетесь в путешествие в страну, которая имеет высокие требования к тем, кто въезжает на ее территорию, позаботьтесь о том, чтобы подготовить свой гаджет к пересечению ее границы. Эксперты по цифровой безопасности советуют предпринять следующие шаги.

Сделайте резервную копию данных (в облаке и, по возможности, локально).

Выйдите из приложений, которые вам не нужны во время поездки. Это может быть рабочая электронная почта, банковские программы, некоторые мессенджеры и соцсети.

Отключите биометрическую разблокировку (Face ID / отпечаток пальца) и используйте надежный пароль.

Путешествуйте с меньшим количеством данных и точно не берите с собой ничего секретного. Но не удаляйте все под ноль. Полностью очищенное устройство может вызвать подозрения, поэтому старайтесь иметь определенный базовый набор файлов и программ (некоторые личные и семейные фото, игры и т.д.)

По возможности разделите личные и рабочие данные. Если вы имеете чувствительную для вашего работодателя информацию на устройстве, рассмотрите возможность взять с собой в путешествие отдельный гаджет или утвердить содержание, которое возьмете с собой.

Действуйте так, как будто любая информация на устройстве может быть просмотрена. Если в вашем гаджете есть что-то такое, что вы по разным причинам не сможете объяснить пограничнику, не берите это с собой.

