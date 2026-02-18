В Испании продается целая деревня с видом на море: сколько стоит

В Испании появилось необычное предложение на рынке недвижимости – на продажу выставили целую деревню с панорамным видом на Атлантический океан. Речь идет о заброшенном поселении, стоимость которого за несколько лет существенно снизилась. Сейчас объект активно привлекает внимание потенциальных покупателей, в том числе иностранных инвесторов.

Село Канделаго впервые появилось в продаже еще в 2021 году за 200 тысяч евро (более 10 млн грн). Сейчас же его можно приобрести за 150 тысяч евро (почти 8 млн грн), что эквивалентно стоимости небольшой недвижимости в крупных городах Европы. Снижение цены дало новый импульс интересу к уникальному объекту, пишет express.co.uk.

Что входит в предложение и где расположено село

Канделаго расположено на побережье Коста-да-Морте, известном своими дикими ландшафтами и драматическими морскими пейзажами. Поселение состоит примерно из десяти традиционных каменных домов, старинных галисийских зернохранилищ – хоррео, а также заросших дорожек и участков земли. Село постепенно пришло в упадок после сокращения населения, которое началось еще в 1970-х годах.

Село Канделаго на карте

Несмотря на ощущение изолированности, Канделаго не является полностью удаленным от цивилизации. В нескольких километрах расположен рыбацкий поселок Корме с инфраструктурой, историческим маяком и культурными объектами. Это делает локацию более привлекательной для будущего развития.

Деревня Канделаго

Специалисты по недвижимости отмечают, что село имеет значительный потенциал для реновации. Его можно превратить в частную резиденцию, экотуристический комплекс или пространство для медленного, опытного туризма. Близость к морю и природным маршрутам делает объект особенно ценным для тех, кто ищет нестандартные инвестиции.

Канделаго – не единичный случай для Испании. В последние годы в стране все чаще появляются объявления о продаже целых деревень, опустевших из-за миграции жителей в крупные города. Такие предложения все больше привлекают молодежь и инвесторов, заинтересованных в устойчивом развитии регионов и новых форматах туризма.

