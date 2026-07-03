В Испании заброшенное село ищет новых жителей: жилье будет бесплатным

Проблема сокращения населения все более остро ощущается во многих сельских регионах Европы. Чтобы сохранить свои общины, местные власти запускают специальные программы по привлечению новых жителей.

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Одну из таких инициатив реализовали в испанской деревне Аренильяс, где сейчас проживает всего несколько десятков человек. Новоприбывшим предлагают бесплатное жилье и возможность получить постоянную работу при условии переезда на постоянное место жительства, отмечает издание Adevărul.

Что предлагают новым жителям Аренильяса

Аренильяс расположен в провинции Сория, примерно в двух часах езды от Мадрида. В начале 2026 года местные власти запустили программу, призванную спасти населённый пункт от окончательного упадка, ведь сейчас здесь постоянно проживают лишь около 40-45 человек.

Участникам программы предлагают полностью отремонтированный дом без оплаты аренды, а также стабильное рабочее место для одного из членов семьи. Кроме того, желающие могут взять в управление местный бар, который является важным местом встречи жителей и центром общественной жизни.

Каковы условия переезда

Главным требованием программы является постоянное проживание в селе. Власти подчеркивают, что ее цель заключается не в привлечении инвесторов, а в возрождении общины, ведь каждая новая семья помогает поддерживать работу школ, магазинов и других важных социальных объектов.

Инициатива вызвала значительный интерес: всего через несколько дней после объявления программы поступило более 100 заявок от потенциальных переселенцев из разных стран. Это свидетельствует о высоком спросе на доступное жилье и стабильные условия для жизни.

Подобные проекты в последние годы всё чаще появляются в европейских странах, страдающих от депопуляции. Аренильяс стал одним из примеров борьбы с явлением, известным как "Пустая Испания", а аналогичные программы уже действуют также в Италии, Португалии и Хорватии, где местные власти различными способами поощряют людей переезжать в малонаселенные общины.

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