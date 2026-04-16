В Ирландии продают целую деревню: сколько стоит

На рынке недвижимости появилась редкая возможность приобрести не просто дом, а целую историческую деревню в сердце Ирландии. Этот объект площадью 20 акров расположен в уютном уголке графства Килдер, предлагая идеальные условия для тех, кто ищет уединения.

Видео дня

Поместье, известное как Cliff at Lyons, имеет богатую историю, берущую свое начало еще в восемнадцатом веке на берегах Большого канала. Благодаря удобному расположению, новые владельцы смогут добраться до Дублина всего за полчаса, сохраняя при этом атмосферу полной изоляции от городского шума.

Продажа осуществляется через престижное агентство Sotheby's International Realty, что подчеркивает эксклюзивность данного предложения.

Что известно о Village at Lyons

История этого места полна крутых поворотов: когда-то здесь кипела жизнь вокруг большой мукомольной мельницы, кузницы и военных казарм. После масштабного пожара на мельнице поселок долгое время пребывал в упадке, теряя свое былое величие. Ситуация изменилась, когда территорию выкупил Тони Райан, легендарный основатель авиакомпании Ryanair, который вдохнул в эти стены новую жизнь.

Сегодня поселок – это произведение архитектурного искусства, где здания из серого камня обвиты изумрудными лозами, что создает неповторимый ирландский колорит. Важно отметить, что основной жилой дом не входит в лот, однако будущий покупатель получит в собственность огромное количество другой коммерческой и жилой недвижимости.

Стоимость Village at Lyons

Потенциальный инвестор станет владельцем гостиничного комплекса, насчитывающего 32 роскошных номера, расположенных в исторических сооружениях, и пять отдельных коттеджей. Каждый такой домик оборудован двумя спальнями, что делает их идеальными для размещения гостей или длительного проживания.

Помимо жилого фонда, на территории функционирует современный спа-центр под названием "Колодец в саду", который предлагает процедуры как в помещении, так и под открытым небом.

Для досуга и релаксации предусмотрено все возможное: от собственной библиотеки и домашнего кинотеатра до открытой зоны для занятий йогой и гидромассажных ванн.

Ландшафтный дизайн заслуживает отдельного внимания – пруды с лилиями и ухоженные зеленые лужайки окружают каждое сооружение. Цена вопроса составляет 20 миллионов евро, что является адекватной стоимостью за готовый бизнес и часть ирландской истории в одном пакете.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.