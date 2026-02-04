Уникальный остров приглашает волонтеров бесплатно там пожить: какие условия

Если мечтаете о полной перезагрузке на отдаленном острове, где вашими единственными соседями будут тысячи морских птиц и тюленей, стоит рассмотреть остров Скомер. Он расположен у побережья Уэльса. Эта локация открывает уникальную возможность для волонтеров присоединиться к своей команде.

Это не просто шанс пожить среди невероятных пейзажей, но и возможность сделать реальный вклад в сохранение экосистемы, находящейся под угрозой, пишет BBC. Остров является национальным заповедником, где отсутствие природных хищников позволяет редким видам процветать. Если вы готовы к аскетическому быту и вдохновенному труду, это предложение может стать главным приключением вашей жизни.

Природа острова Скомер

Как стать волонтером на острове Скомер

Основная задача волонтеров на Скомере – тщательный мониторинг фауны. Ключевой фигурой здесь является тупик – птица, которая занесена в Красную книгу из-за угрозы исчезновения.

Работа по подсчету популяции требует выносливости и внимательности: волонтеры используют специальные кликеры, чтобы фиксировать количество птиц на суше, в воде и в воздухе, обычно за несколько часов до захода солнца. Кроме тупиков, под наблюдением окажутся серые тюлени, менские буревестники и даже уникальные местные полевки.

Условия проживания на острове Скомер

Хотя вакансии являются неоплачиваемыми, организация WTSWW берет на себя основные расходы. Успешным кандидатам предоставляют бесплатное жилье непосредственно на острове и покрывают транспортные расходы в пределах Великобритании.

Кроме того, предусмотрена небольшая стипендия в размере от 200 до 400 фунтов стерлингов (12-24 тысячи грн). Это идеальный вариант для тех, кто хочет получить опыт в природоохранной сфере или просто на время отказаться от цивилизации.

Календарь работ

Обязанности на острове меняются в зависимости от сезона:

Весна : Акцент на брачных играх и подсчете пар, вернувшихся для размножения.

: Акцент на брачных играх и подсчете пар, вернувшихся для размножения. Лето : Мониторинг появления и выживания птенцов.

: Мониторинг появления и выживания птенцов. Осень: Наблюдение за серыми тюленями и другими видами рептилий и млекопитающих.

Волонтерство обычно длится в период с конца марта по сентябрь. Кроме работы с животными, помощники будут помогать принимать туристов, которых ежегодно сюда приезжает около 25 тысяч.

Где находится остров Скомер

Остров Скомер расположен примерно в миле от побережья Пембрукшира на юго-западе Уэльса. Это территория дикой природы, а не комфортный курорт.

На острове нет никаких магазинов, поэтому каждый житель должен самостоятельно обеспечивать себя продуктами и необходимыми вещами на все время пребывания. Постоянного населения здесь нет, только сезонный персонал, который живет на Скомере девять месяцев в году. Это место для тех, кто ценит тишину, морской бриз и возможность наблюдать за звездами без светового загрязнения городов.

