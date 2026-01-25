У берегов Ирландии есть заброшенные острова: почему там никто не живет уже более 80 лет

Ирландия известна своими живописными берегами, зелеными холмами и легендами, которые оживают в каждом уголке страны. Однако неподалеку от популярного побережья округа Майо лежат два острова, где уже более восьми десятилетий не слышно человеческих голосов.

Инишкеа Северная и Инишкеа Южная, окруженные холодными водами Дикого Атлантического пути, остаются настоящими островками прошлого.

Последние жители покинули их в 1940-х годах, и с тех пор природа постепенно возвращает себе контроль над этими землями.

Сегодня острова привлекают только смелых путешественников, любителей истории и тех, кто ищет абсолютной тишины. Их история и нетронутая красота делают эти места уникальными даже среди тысяч других ирландских островов.

Названные в честь святого Кеа, жившего в V веке, острова Инишкеа несут на себе отпечатки раннехристианской эпохи. На их территории сохранились древние каменные постройки, руины монастырских комплексов и даже плита с вырезанным распятием, поражающая своей детализацией.

На Инишкеа Южной возвышается белая навигационная башня, которая до сих пор выполняет свою функцию, а рядом с ней стоят остатки старой школы. На Северном острове посетители могут разглядеть очертания стен домов XIX века – свидетельство того, что когда-то здесь существовала небольшая, но оживленная деревня.

Эти сооружения постепенно разрушаются под действием ветра и соленой воды, но все еще сохраняют атмосферу забытого времени.

Природное богатство и дикая красота

Оба острова окружены кристально чистыми водами, где часто замечают тюленей, дельфинов и даже китов. На скалах гнездятся пафины, а воздух наполнен звуками морских птиц.

Отсутствие постоянного населения позволило природе расцвести: здесь сохранились нетронутые пляжи, пышные луга и дикая растительность, почти не подвергшаяся вмешательству человека. Для любителей экотуризма и орнитологии Инишкеа – настоящий клад, где можно часами наблюдать за животными в их естественной среде обитания.

Добраться до островов можно только на лодке, и это добавляет ощущение настоящего приключения.

Несмотря на то, что острова давно покинуты людьми, они продолжают жить своим собственным ритмом – ритмом волн, ветра и дикой природы. Инишкеа остается одним из тех редких мест, где время будто остановилось, а история и природа сосуществуют в полной гармонии.

