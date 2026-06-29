Уникальное село без дорог привлекает все больше туристов: где оно находится

В мире остается все меньше мест, где можно полностью забыть о шуме автомобилей и оживлённом городском движении. Одним из таких уголков является нидерландская деревня Гитхорн, которая давно заслужила славу одного из самых оригинальных населённых пунктов Европы.

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Здесь вместо дорог простираются каналы, а передвигаться можно на лодках или пешком по десяткам деревянных мостов. Необычная атмосфера, тишина и живописная природа ежегодно привлекают почти миллион туристов. Именно благодаря своей уникальности Гитхорн стал одним из самых интересных направлений для спокойного отдыха в Нидерландах, отмечает издание Observator.

Почему стоит побывать в Гитхорне

Гитхорн расположен в провинции Оверейсел, примерно в 120 километрах от Амстердама, на территории национального парка Де Верриббен-Виден.

В исторической части деревни полностью отсутствуют автомобильные дороги. Вместо них функционирует система каналов, соединяющих жилые дома, рестораны, сады и другие местные объекты.

Для пешеходов обустроено более 170 деревянных мостов, соединяющих небольшие острова, на которых расположены дома. Такой необычный ландшафт сформировался много веков назад в результате добычи торфа. Со временем образовавшиеся водоёмы превратились в каналы, которые и стали главными транспортными артериями деревни.

Главным развлечением для туристов являются прогулки по каналам. Самым популярным вариантом считается аренда электрической лодки, которая позволяет неспешно любоваться старинными фермерскими домами, ухоженными садами и плакучими ивами, склоняющимися над водой.

Благодаря использованию электрических лодок в деревне царит тишина, а передвижение практически не наносит вреда окружающей среде. Для гостей также организуют экскурсионные круизы, во время которых можно узнать больше об истории Гитхорна. Любители активного отдыха могут арендовать каяк, каноэ или доску для сапсерфинга.

Природа и отдых за пределами села

Окрестности Гитхорна особенно ценят любители дикой природы. На территории национального парка обитает большое количество птиц, среди которых встречаются и редкие виды.

Помимо водных маршрутов, туристам доступны многочисленные пешеходные и велосипедные тропы, проходящие среди озёр, болот и зелёных ландшафтов. Именно эта местность позволяет увидеть менее известную, но чрезвычайно живописную сторону Нидерландов.

Как добраться до Гитхорна

Чаще всего путешественники отправляются в деревню из Амстердама. Сначала нужно доехать на поезде до города Стенвейк, а оттуда сесть на автобус, идущий прямо в Гитхорн. Общая продолжительность поездки составляет около двух с половиной часов.

На автомобиле дорога занимает примерно полтора часа. Однако въезд в историческую часть деревни запрещен, поэтому транспорт необходимо оставлять на специальных парковках у въезда. После этого передвигаться можно только пешком или на лодке. Также из Амстердама регулярно организуются однодневные экскурсии, в которые обычно входят трансфер и прогулка по каналам.

Несмотря на то, что в Гитхорне проживает всего около 2 800 человек, ежегодно сюда приезжает почти миллион туристов. Сочетание спокойной атмосферы, живописных каналов, исторической застройки и близости к природному парку делает эту деревню одним из самых уникальных туристических направлений Европы. Для тех, кто хочет отдохнуть вдали от шумных мегаполисов, Гитхорн станет отличным выбором.

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