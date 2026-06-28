Добраться можно только на поезде: чем известно швейцарское село, которое прозвали "Спящей красавицей"

В швейцарских Альпах есть уникальное село, до которого невозможно добраться на автомобиле. Оно получило поэтическое название "Спящая красавица" благодаря своей тишине и почти сказочным пейзажам. Речь идет о небольшом поселении Венген, расположенном в регионе Юнгфрау.

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Село стало известным благодаря традиционной архитектуре, панорамам гор и особому ритму жизни без транспорта. Несмотря на свою относительную непопулярность среди массового туриста, деревня постепенно превращается в новую жемчужину швейцарских Альп, отмечает Travel + Leisure.

Где находится Венген

Венген расположен в долине Лаутербруннен и полностью закрыт для автомобильного движения. Добраться сюда можно только на поезде, пешком или на велосипеде. Такая изоляция сделала деревню тихим и экологически чистым местом без городского шума.

Отсутствие машин – одна из главных причин его популярности среди туристов, ищущих спокойствия. Именно эта особенность сформировала репутацию места как "альпийского убежища тишины".

Деревня состоит из традиционных шале с деревянными фасадами, широкими крышами и декоративными элементами. Здания гармонично вписываются в горный ландшафт и выглядят особенно живописно в любое время года. Заснеженные вершины Юнгфрау создают эффект почти нереальной картины. Атмосферу Венгена часто описывают как напоминающую иллюстрацию из сказочной книги. Именно поэтому его часто называют "открыточным" селом.

Туристическая инфраструктура и отели

Несмотря на небольшие размеры, Венген активно развивает туристическую инфраструктуру. Одной из ключевых новинок стал пятизвездочный отель Grand Hotel Belvedere, сочетающий в себе исторические здания и современный дизайн. В деревне также работают семейные отели с многолетней историей и современные SPA-комплексы. Они предлагают отдых с видом на Альпы, в частности на массив Юнгфрау. Это способствует росту интереса к региону среди иностранных туристов.

Активный отдых и основные маршруты

Венген – популярное место для горных прогулок и зимних видов спорта. Один из самых известных маршрутов – Panorama Trail, с которого открываются виды на Альпы и долины. Также туристы посещают Юнгфрауйох – самую высокогорную железнодорожную станцию Европы. Зимой регион превращается в крупный горнолыжный курорт с широкими трассами. Кроме того, здесь проводятся международные спортивные соревнования по горнолыжному спорту.

Кухня и местные заведения

Местная гастрономия основана на традиционных швейцарских блюдах. Особенно популярны фондю и решти, которые подают в многочисленных ресторанах деревни. Многие заведения используют местные продукты и сезонные ингредиенты. Некоторые рестораны специализируются на травяных и альпийских рецептах. Атмосфера ресторанов здесь подчеркивает простоту и местную аутентичность.

Лучшее время для посещения

Венген привлекает туристов в любое время года, однако самыми популярными являются лето и зимний сезон. В это время деревня наиболее оживленная, но и переполненная посетителями. Для спокойного отдыха рекомендуют весну или раннюю осень. В этот период меньше туристов и более мягкие погодные условия. Конец зимы также считается удачным для катания на лыжах благодаря стабильному снежному покрову.

Как добраться и передвигаться по месту

До Венгена нельзя доехать на автомобиле, поэтому основной вид транспорта — железная дорога. Сначала нужно добраться до Лаутербруннена, а оттуда пересесть на горный поезд. Маршрут проходит через живописную долину и горные склоны. В самой деревне передвигаться можно исключительно пешком или на велосипеде. Благодаря своей компактности поселение можно легко осмотреть за короткое время.

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