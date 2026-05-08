Ученые ищут людей для бесплатного проживания в Альпах: им еще и доплатят

В 2026 году группа добровольцев сможет бесплатно прожить месяц в Итальянских Альпах, получить питание и еще и стипендию в 400 евро. Участники будут жить на высоте около 2300 метров в горном приюте Нино Корси в национальном парке Стельвио.

Это не туристическая акция, а научное исследование, во время которого ученые будут изучать, как организм человека реагирует на длительное пребывание на умеренной высоте. Проект проводит исследовательский центр Eurac Research через Институт горной экстренной медицины.

Что это за исследование

Проект называется MAHE – Moderate Altitude Healthy Exposure. Главная цель – понять, как несколько недель жизни на умеренной высоте влияют на здоровых людей, которые обычно живут почти на уровне моря.

Исследование запланировано на август – сентябрь 2026 года. Добровольцы проведут четыре недели в Альпах, но за их состоянием постоянно будут наблюдать ученые. Они будут проверять работу сердца и легких, обмен веществ, сон, аппетит, выносливость и общую реакцию организма на недостаток кислорода.

Почему ученых интересует именно такая высота

Большинство исследований влияния высоты ранее проводили на значительно более высоких уровнях – примерно от 3400 до 5000 метров. Там воздух более разреженный, а влияние на организм более заметно. Но в реальной жизни многие люди живут, работают, тренируются или отдыхают именно на умеренных высотах – до 2500 метров.

По данным исследователей, более 200 миллионов людей постоянно живут выше 2000 метров. Еще больше людей приезжают в такие регионы для походов, лыжного отдыха, работы или спортивной подготовки. Именно поэтому ученые хотят выяснить, может ли даже такая неэкстремальная высота влиять на физическое состояние, сон, выносливость и самочувствие.

Как будет проходить участие в проекте

К исследованию планируют привлечь 24 человека, которые обычно живут близко к уровню моря. Весь эксперимент будет состоять из трех этапов.

Сначала участники проведут одну неделю в Силандро на высоте 720 метров. Там ученые соберут базовые медицинские показатели. Затем добровольцы переедут в горный приют Нино Корси на высоте около 2300 метров и проживут там четыре недели. После этого будет еще одна неделя в Больцано, где исследователи проверят, что изменилось после возвращения на более низкую высоту.

Во время пребывания в горах питание и физическая активность участников будут контролироваться. Это нужно для того, чтобы ученые могли отделить влияние высоты от других факторов – например, изменения рациона, режима дня или нагрузок.

Кого ищут для проживания в Альпах

Исследование не рассчитано на профессиональных спортсменов или людей, которые уже привыкли к горам. Ученые ищут здоровых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет.

К участию не допустят людей с хроническими заболеваниями, курильщиков, тех, кто злоупотребляет алкоголем, употребляет наркотики или интенсивно тренируется чаще двух раз в неделю. Также участники не должны находиться на высоте более 1500 метров в течение месяца перед началом проекта. Это важно, потому что организм после недавнего пребывания в горах уже мог частично адаптироваться к высоте.

На первый взгляд, предложение звучит как мечта: месяц в Альпах, бесплатное проживание, питание и еще 400 евро выплаты. В свободное время участники, вероятно, смогут отдыхать, учиться или работать дистанционно. Но это все же не отпуск, а научный полевой эксперимент.

Добровольцам придется придерживаться четкого режима, проходить регулярные обследования, питаться по определенным правилам и поддерживать установленный уровень физической активности. Именно такая контролируемость поможет исследователям увидеть, как тело реагирует на длительное пребывание на умеренной высоте.

