Туристы на каждом шагу: назван самый переполненный город Европы

Популярные туристические направления ежегодно принимают миллионы путешественников, однако в некоторых местах количество гостей настолько превышает число местных жителей, что спокойно осмотреть достопримечательности становится все сложнее. Новое исследование показало, где в Европе соотношение туристов и населения является наиболее поразительным.

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Специалисты Go2Africa проанализировали количество посетителей популярных направлений и сравнили его с численностью местного населения. По мнению авторов исследования, такой показатель помогает лучше понять, в каких местах туристический поток создает наибольшую нагрузку. Подробности сообщает Mirror.

Первое место в Европе занял Ватикан. По подсчётам исследователей, здесь на одного жителя приходится около 7709 туристов.

В то же время такой показатель во многом объясняется особенностями самого государства. Площадь Ватикана составляет всего около 0,44 квадратного километра, а постоянное население – менее тысячи человек. Значительную его часть составляют представители духовенства, дипломаты и служащие.

При этом Ватикан остается одним из самых известных религиозных и культурных центров мира. Туристы приезжают сюда ради собора Святого Петра, музеев Ватикана и Сикстинской капеллы, поэтому в течение года эта небольшая территория принимает огромное количество посетителей.

Популярность Ватикана имеет и обратную сторону. В отзывах путешественники нередко пишут, что из-за толп полноценно насладиться посещением музеев сложно.

Один из туристов рассказал на TripAdvisor, что у входа видел около тысячи человек, ожидающих покупки билетов. Даже предварительное бронирование, по его словам, не решило проблему: внутри музея посетители снова оказались в плотном потоке людей.

Другие путешественники также жаловались, что в самых популярных залах приходится буквально двигаться вместе с толпой, а остановиться у отдельных экспонатов бывает сложно.

Особенно это ощущается в музеях Ватикана и Сикстинской капелле, которые входят в число главных туристических достопримечательностей Рима и ежедневно привлекают огромное количество посетителей.

Эксперты связывают рост массового туризма прежде всего с тем, что международные путешествия стали значительно доступнее.

Одну из ключевых ролей играют бюджетные авиакомпании. Относительно недорогие перелеты позволяют туристам чаще отправляться в короткие поездки на выходные и посещать несколько городов в течение года.

Стали более доступными и варианты проживания. Помимо традиционных отелей, путешественники могут арендовать квартиры через онлайн-сервисы, а туроператоры продолжают предлагать недорогие пакетные туры.

Свою роль играет и упрощение бронирования. Сегодня купить билет, найти жилье и спланировать маршрут можно за несколько минут со смартфона. В результате барьеров для путешествий становится меньше, а популярные направления принимают всё больше людей.

Для туристических центров это означает не только дополнительные доходы, но и новые проблемы – переполненный общественный транспорт, длинные очереди, нагрузка на инфраструктуру и все более затрудненный доступ к главным достопримечательностям.

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