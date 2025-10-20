Туристы часто игнорируют: почему стоит поехать в Люксембург

При планировании осеннего или зимнего путешествия, в их списках обычно появляются известные европейские столицы – Копенгаген, Берлин, Париж. Но есть одна страна, которую большинство туристов несправедливо обходит стороной. Люксембург скрывает столько впечатлений, что удивительно, почему он до сих пор не стал туристическим магнитом.

Несмотря на то, что это одно из самых богатых государств Европы, Люксембург остается недооцененным направлением. По данным туристических операторов Riviera Travel, в прошлом году он был среди наименее посещаемых стран континента. Издание Express обнародовало десять причин, почему стоит посетить Люксембург.

Замок Вианден – настоящая средневековая жемчужина

Этот замок – без преувеличения главная достопримечательность страны. Его построили между XI и XIV веками на месте древнеримского укрепления. Сегодня он полностью отреставрирован и поражает сочетанием готики и романского стиля.

На входе работает интерактивный центр для посетителей, где можно пройти экскурсию и окунуться в жизнь средневекового Люксембурга.

Маршрут Мюллерталь – "Малая Швейцария"

Любителям природы стоит отправиться на Mullerthal Trail – главный туристический маршрут Люксембурга. Эту местность называют Малой Швейцарией за ее невероятные скалы, водопады и лесные ущелья.

Трасса длиной 112 км разделена на три основных участка, которые можно проходить отдельно или вместе. Многие тропы ведут к старинному городку Эхтернах – культурного центра региона.

Прогулка Chemin de la Corniche

Этот путь часто называют "самым красивым балконом Европы " – и небезосновательно. Он пролегает над долиной реки Альзет и открывает потрясающие панорамы старого города Люксембурга. Лучше всего гулять здесь на рассвете или под вечер, когда солнце золотит старинные крыши – это любимое место фотографов и романтиков.

Винный регион на реке Мозель

Мозель – естественная граница между Люксембургом и Германией, а также сердце местного виноделия, именно здесь рождаются легендарные игристые и белые вина, среди которых особенно выделяется Pinot Blanc, сорт почти уникальный для Люксембурга. Туристы могут выбрать дегустационные туры на велосипедах, лодках или просто насладиться бокалом вина с видом на виноградники.

Музей естественной истории

Ни одно городское путешествие не обходится без музеев – и этот стоит вашего времени. В просторных залах музея можно увидеть реконструкции животных, узнать об эволюции и открытиях естественных наук. Посетители отмечают, что музей прекрасно подходит для детей благодаря интерактивным экспозициям.

Тур на пивоварню Brasserie Nationale

Для тех, кто предпочитает пиво, стоит посетить самую большую пивоварню Люксембурга в городе Басшарж. Во время экскурсии можно увидеть производственный процесс, узнать историю местных сортов и, конечно, попробовать напитки.

Концерт в Rockhal

Самая большая концертная площадка страны расположена в городе Эш-сюр-Альзетт.

Район Грун – сердце старого города

Грун – одно из древнейших и самых очаровательных мест Люксембурга. Его мощеные улочки, старинные мосты и виды на реку Альзетт занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь много атмосферных кафе, ресторанов и зеленых парков – идеальное место для прогулки после маршрута Chemin de la Corniche.

Замки Бофор

Городок Бофор на востоке страны славится двумя величественными замками – средневековым (XI–XVII вв.) и ренессансным (XVII в.) Второй можно посетить только с экскурсией, в конце которой туристам предлагают попробовать фирменный ликер Casséro. Открыт он до начала ноября – поэтому планируйте визит заранее.

Рождественский фестиваль Winterlights

Если приехать в Люксембург зимой, попадете в настоящую сказку. Фестиваль Winterlights превращает город в сияющий праздник с катками, ярмарками, играми и ароматом горячего вина. В этом году он продлится с 21 ноября по 1 января – прекрасная возможность почувствовать европейский дух Рождества без толкотни больших мегаполисов.

