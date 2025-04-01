Туристический сбор на Украине. Сколько путешественники должны выложить в 2025 году

Туристический сбор – отнюдь не эфемерное понятие, а налог, существующий со времен средневековья. Сегодня туристический сбор – обязательное условие курортных местностей, которые, таким образом, пополняют местный бюджет. Если раньше, этот вид налога исчислялся, как процент от стоимости номера, то сегодня в Украине, туристический сбор – это процент от минимальной заработной платы, составляющий 0,5% для украинцев и 5% для иностранцев. Однако, конкретная сумма процента может устанавливаться соответствующим органом местного самоуправления каждого туристического края, но не больше указанных процентов.

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Что нужно знать о туристическом сборе

С 2019 года в Украине платить туристический сбор должны путешественники, останавливающиеся в гостиницах, хостелах, кемпингах, туристических базах, а также, частных усадьбах, комнатах частного сектора и других вариантах жилья, которые используются для временного проживания. Сумма туристического сбора не должна превышать 40 грн для украинцев и 400 грн для иностранцев, что составляет 0,88 € и 8,80 € по отношению к курсу НБУ. Напомним, что минимальная заработная плата в Украине с 1 января 2025 года составляет 8 000 грн.

Важно:

Туристический сбор – это процент, который начисляется на каждые сутки ночлега. Общая сумма будет зависеть от количества бронированных дней.

Если бронирование происходит на несколько часов или полдня, туристический сбор взимается в размере обычного дневного бронирования.

Туристический сбор не взимается с лиц: проживающих или официально работающих на территории края, устанавливающего сбор; людей с инвалидностью 1 группы или лиц, сопровождающих людей со статусом инвалидности 1 группы; ветеранов войны; участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС; лиц, отдыхающих по путевкам; детей младше 18 лет; лиц, сопровождающих детей во время лечения и оздоровления в специализированных государственных учреждениях. Основания должны быть подтверждены соответствующими документами.

Если туристический сбор не был установлен местным советом до 15 июля, действует предварительная процентная ставка.

Туристический сбор может быть нулевым, если местными советами прогнозируется компенсация затрат на вклад в инфраструктуру региона, путем привлечения большего количества туристов.

Сравним туристический сбор в Украине и мире

Туристический сбор – это не только пополнение местного бюджета, но и один из весомых рычагов в борьбе с овертуризмом. Мировая практика в туристической отрасли за последние 5 лет тесно связана с поднятием суммы туристического сбора ежегодно. Такие страны, как Нидерланды или Италия, пытаются снизить туристический поток до своих жемчужин Амстердама и Венеции путем повышения туристических сборов при бронировании жилья или налога на однодневное пребывание в городах. Помимо туристических сборов на жилье, страны могут применять и другие виды туристических сборов.

В 2025 году туристам, стремящимся посетить Италию, при бронировании жилья, придется уплатить двойной сбор, если их поездка была запланирована менее чем за 4 дня. Вместо стандартных 5 € (225 грн), путешественники уплатят 10€ (450 грн). Нидерланды увеличили свой туристический сбор до 12,5% от стоимости жилья, но уже сейчас, туристов, прибывающих в город водными видами транспорта, будет ожидать повышения сбора до 14,5 € (653 грн) с человека. Франция имеет диапазон туристических сборов от 8,45 € (381 грн) до 15,6 € (703 грн) за ночь, разве что кемпинги могут порадовать бюджетной суммой в 1,95 €. Греция повышает свой туристический сбор до 8€ (360 грн) в высокий сезон, а в Барселоне городской и региональный туристические сборы составят в сумме до 7,5€ (338 грн) за ночь.

Украина пока не борется с овертуризмом и система подсчета туристического сбора, не включает учет стоимости жилья. Для украинцев туристический сбор в Украине составляет максимально менее 1€ (от 20 до 40 грн) в сутки, для иностранцев средняя сумма туристического налога за ночь составляет почти 8€ (не более 400 грн). Самые высокие ставки касаются далеко не всех курортных поселков или городов в Украине. Большинство курортных мест Западной Украины имеют ставки в 0,25% (20 грн) для украинцев и 1–2% (80 – 160 грн) для иностранцев.

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