Туристический сбор на Украине. Сколько путешественники должны выложить в 2025 году
Туристический сбор – отнюдь не эфемерное понятие, а налог, существующий со времен средневековья. Сегодня туристический сбор – обязательное условие курортных местностей, которые, таким образом, пополняют местный бюджет. Если раньше, этот вид налога исчислялся, как процент от стоимости номера, то сегодня в Украине, туристический сбор – это процент от минимальной заработной платы, составляющий 0,5% для украинцев и 5% для иностранцев. Однако, конкретная сумма процента может устанавливаться соответствующим органом местного самоуправления каждого туристического края, но не больше указанных процентов.
Что нужно знать о туристическом сборе
С 2019 года в Украине платить туристический сбор должны путешественники, останавливающиеся в гостиницах, хостелах, кемпингах, туристических базах, а также, частных усадьбах, комнатах частного сектора и других вариантах жилья, которые используются для временного проживания. Сумма туристического сбора не должна превышать 40 грн для украинцев и 400 грн для иностранцев, что составляет 0,88 € и 8,80 € по отношению к курсу НБУ. Напомним, что минимальная заработная плата в Украине с 1 января 2025 года составляет 8 000 грн.
Важно:
- Туристический сбор – это процент, который начисляется на каждые сутки ночлега. Общая сумма будет зависеть от количества бронированных дней.
- Если бронирование происходит на несколько часов или полдня, туристический сбор взимается в размере обычного дневного бронирования.
- Туристический сбор не взимается с лиц: проживающих или официально работающих на территории края, устанавливающего сбор; людей с инвалидностью 1 группы или лиц, сопровождающих людей со статусом инвалидности 1 группы; ветеранов войны; участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС; лиц, отдыхающих по путевкам; детей младше 18 лет; лиц, сопровождающих детей во время лечения и оздоровления в специализированных государственных учреждениях. Основания должны быть подтверждены соответствующими документами.
- Если туристический сбор не был установлен местным советом до 15 июля, действует предварительная процентная ставка.
- Туристический сбор может быть нулевым, если местными советами прогнозируется компенсация затрат на вклад в инфраструктуру региона, путем привлечения большего количества туристов.
Сравним туристический сбор в Украине и мире
Туристический сбор – это не только пополнение местного бюджета, но и один из весомых рычагов в борьбе с овертуризмом. Мировая практика в туристической отрасли за последние 5 лет тесно связана с поднятием суммы туристического сбора ежегодно. Такие страны, как Нидерланды или Италия, пытаются снизить туристический поток до своих жемчужин Амстердама и Венеции путем повышения туристических сборов при бронировании жилья или налога на однодневное пребывание в городах. Помимо туристических сборов на жилье, страны могут применять и другие виды туристических сборов.
В 2025 году туристам, стремящимся посетить Италию, при бронировании жилья, придется уплатить двойной сбор, если их поездка была запланирована менее чем за 4 дня. Вместо стандартных 5 € (225 грн), путешественники уплатят 10€ (450 грн). Нидерланды увеличили свой туристический сбор до 12,5% от стоимости жилья, но уже сейчас, туристов, прибывающих в город водными видами транспорта, будет ожидать повышения сбора до 14,5 € (653 грн) с человека. Франция имеет диапазон туристических сборов от 8,45 € (381 грн) до 15,6 € (703 грн) за ночь, разве что кемпинги могут порадовать бюджетной суммой в 1,95 €. Греция повышает свой туристический сбор до 8€ (360 грн) в высокий сезон, а в Барселоне городской и региональный туристические сборы составят в сумме до 7,5€ (338 грн) за ночь.
Украина пока не борется с овертуризмом и система подсчета туристического сбора, не включает учет стоимости жилья. Для украинцев туристический сбор в Украине составляет максимально менее 1€ (от 20 до 40 грн) в сутки, для иностранцев средняя сумма туристического налога за ночь составляет почти 8€ (не более 400 грн). Самые высокие ставки касаются далеко не всех курортных поселков или городов в Украине. Большинство курортных мест Западной Украины имеют ставки в 0,25% (20 грн) для украинцев и 1–2% (80 – 160 грн) для иностранцев.
Вам может быть интересно: ТОП 5 мифов об отдыхе на Закарпатье, на которые не стоит вестись и в каком городе Украины можно попробовать украинскую, полтавскую и паназийскую кухни.