Тур выходного дня: что посмотреть в окрестностях Каменец-Подольского

Провести отпуск в Каменце-Подольском – прекрасное решение! Но если вы уже вдоль и поперек обошли город, а к завершению выходных еще несколько дней – не расстраивайтесь. Рядом находится много интересных локаций, которые должен увидеть каждый турист. О них и поговорим!

Хотин

Мы должны были начать подборку именно с этого города, ведь здесь расположена известная всем Хотинская крепость. Это достопримечательность, привлекающая внимание туристов своим величием.

Строительство крепости, продолжавшееся несколько веков, началось на месте древнего городища. За время своего существования сооружение стало свидетелем многих исторических событий и сражений. Сегодня фортификационный комплекс состоит из пяти оборонных башен, дворца коменданта, офицерских казарм и церкви с фрагментами древних росписей.

Кстати, на месте здешней крепости когда-то была христианская церковь, а позже – мусульманская мечеть. Так что эта локация важна для представителей разных верований.

Еще одной интересной локацией является Хотинская таможня. Если не считать крепости, то это самое старое здание города. Сооружение когда-то было центром торговли и общественной жизни.

А еще на территории Хотина расположен один из самых больших природно-заповедных объектов в Украине. Он охватывает поразительную площадь – 9431,7 гектаров. Это идеальное место для семейного отдыха и фотосессий.

Бакота

Сложно поверить, что когда-то на месте водохранилища находился величественный город Бакота. Его история насчитывает не одну сотню лет и уходит корнями до тех времен, когда в этом регионе поселились язычники.

В XIII веке Бакота расцветает, а рядом с ней зарождается древнейший пещерный монастырь Подолья. Доподлинно неизвестно, кто сотворил святыню среди местных скал. Легенды связывают это место со святым Антонием, основателем Киево-Печерской Лавры.

Во время монголо-татарского нашествия проходы монастыря стали убежищем не только для монахов, но и местных жителей. Поговаривают, что захватчики замуровывали входы в пещеры вместе с людьми, которые отказывались подчиниться и изменить свою веру.

Но настоящая трагедия ждала Бакоту значительно позже. В 1973 году жителям региона сообщили о намерении затопить несколько деревень в связи со строительством Новоднестровской ГЭС. Людям дали 8 лет на эвакуацию, и уже в 1981 году уровень Днестра начали поднимать, уничтожая дома, церкви и исторические памятники.

Сегодня Бакота остается под водой, но ее история и дух живут в сердцах тех, кто помнит этот некогда большой и важный город на берегах Днестра.

Пещера Атлантида

Мало кто знает, что совсем рядом с Каменец-Подольским расположена одна из самых длинных и красивых пещер – Атлантида. Свое название она получила из-за кристаллических образований, плотно покрывающих стены подземных лабиринтов.

Экскурсия по пещере – это испытание для настоящих смельчаков. Общая протяженность местных лабиринтов составляет несколько километров. Туристам разрешают пройти путь в 2 500 метров. Это не ровная легкая дорожка. Пещера не оборудована для прогулок, поэтому придется приложить немалые усилия, чтобы ее пройти. Продолжительность такого маршрута составляет целых 5 часов.

Но все эти сложности не отпугивают туристов, которые каждый год приезжают сюда, чтобы насладиться приключениями.

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