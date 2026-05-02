Три захватывающих города в Азии, куда стоит поехать в 2026 году

Весеннее цветение традиционно провоцирует настоящий туристический бум, и 2026 год не станет исключением. Азия в этот период предлагает невероятное сочетание природной красоты и масштабных фестивалей.

Видео дня

Если вы планируете насладиться этой весной сполна, не медлите с бронированием билетов. А издание Time Out подскажет три удивительных азиатских города, куда стоит отправиться в отпуск, пока продолжается сезон цветения. Или даже и позже в этом году.

Шанхай, Китай

Шанхай встречает сезон под рев двигателей Формулы-1. Каждую весну фанаты съезжаются сюда, когда погода становится приятно теплой, а на деревьях в известном районе Французская концессия появляются первые листья. Пока в соцсетях набирает обороты тренд Chinamaxxing, Шанхай стабильно остается самым стильным городом для погружения в китайскую культуру.

Совет туристам: перед поездкой в Китай обязательно загрузите AliPay, BaiduMaps и хороший VPN. Это настоящие спасители, которые облегчат вам передвижение и оплату любых покупок.

Фукуока, Япония

Когда наступает сезон сакуры, улицы Токио и Киото напоминают переполненный пруд с карпами. Вместо этого отправляйтесь на юг – в менее людную Фукуоку. И даже если сезон любования цветами, который называется ханами, уже остался позади, горячий рамен тонкоцу никуда не девается. Отправляйтесь на прогулку в парк Хабу, святилище Хомангу Камадо или к руинам замка Фукуока.

Луангпхабанг, Лаос

Город является настоящим островком покоя, где время будто поставили на паузу. Туда едут за особой атмосферой: за цепочками монахов в оранжевых одеждах, которые на рассвете собирают подношения, за магией древних золоченых храмов и французской колониальной архитектурой, которая странно, но гармонично вписалась в лаосские джунгли. Кроме визуальной эстетики, город подкупает своей неспешностью – здесь идеально просто бродить по улочкам, пить местный кофе с видом на реку Меконг или можно поехать к невероятному лазурному водопаду Куанг Си. Это место для тех, кто хочет "заземлиться" и почувствовать ту самую Азию, которая еще не превратилась в сплошной бетонный мегаполис.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.