Где жарко в июне: 7 интересных направлений для отпуска

Июнь считается едва ли не самым удачным местом для тех, кто ищет возможности провести отпуск бюджетно и при этом насладиться летним теплом. В это время такие популярные направления, как Испания, Греция, Франция, Португалия и Италия, уже радуют жаркой погодой, а семьи с детьми еще не везде получили возможность выбраться на каникулы, поэтому туристов не так много.

Видео дня

Если вы мечтаете о незабываемом европейском лете, есть множество мест, где можно начать свое приключение. Чтобы помочь вам с выбором, издание Mirror, собрало семь солнечных локаций для путешествия в Европе.

Алгарве, Португалия

Португалия давно стала любимицей туристов благодаря своим невероятно красивым пляжам, великолепным отелям и множеству баров и ресторанов. Именно в Алгарве вы найдете те самые роскошные пейзажи, которыми пестрят ленты соцсетей. В июне температура здесь достигает 28°C – идеально для ленивого отдыха у моря или ужина на террасе. Однако для вечерних прогулок стоит прихватить что-то теплее, поскольку после захода солнца температура может опускаться до 20°C.

Канарские острова, Испания

Канары славятся солнечной погодой круглый год, но в июне средняя температура держится в районе отметки 26°C. Это идеальная погода для релакса у бассейна, пляжных развлечений или вечернего коктейля на закате. Тенерифе привлекает ночной жизнью и шумными курортами, тогда как Лансароте и Гран-Канария, хотя и имеют оживленные районы, предлагают немало уютных уголков для уединения.

Южное побережье Турции

В июне на таких курортах, как Анталия, Бодрум, Даламан и Мармарис, жизнь уже бурлит. Вас ждут заполненные отели, жара под 30°C и насыщенный ночной досуг – от изысканных ресторанов до веселых бюджетных баров. Это отличный способ насладиться настоящим летом без толкотни, которая начнется чуть позже.

Валетта, Мальта

Погода на Мальте в июне обычно жаркая и солнечная (в среднем 28°C). И здесь действительно есть чем заняться: от исследования древних храмов и живописных пейзажей до прогулок по оживленной столице – Валетте. В городе вас ждут замечательные рестораны, музеи и исторические достопримечательности. Для более длительного отпуска можно выбрать прогулку на лодке к острову Гозо с его Голубой пещерой или посетить колоритную деревню Попая, построенную как декорация к фильму 80-х годов.

Лазурное побережье, Франция

Если ваш идеальный отпуск – это атмосфера старого Голливуда, роскошные отели и бирюзовая вода, то Французская Ривьера должна быть в вашем списке. В июне вы уже обойдете толпы майского Каннского фестиваля и еще не застанете массовый наплыв туристов, прибывающих в конце июля. Удобнее всего лететь в Ниццу. Этот прибрежный город гордится своим Старым центром и длинной набережной с множеством заведений. Также стоит заглянуть в средневековый городок Эз или попробовать встретить мировых звезд в Сен-Тропе.

Амальфитанское побережье, Италия

Вы точно видели фото Амальфи в соцсетях. Из-за популярности у знаменитостей этот регион считается дорогим, однако июнь дает возможность насладиться им без чрезмерных затрат, ведь высокий сезон еще не наступил. Обязательно посетите Позитано с его разноцветными домами, сам городок Амальфи с мощеными улочками и бутиками, или же пройдитесь "Тропой Богов", если любите хайкинг. Ближайший аэропорт – Неаполь, откуда можно за час добраться до побережья поездом за вполне доступную цену.

Греческие острова

Родос, Миконос, Крит или Кос – выбирайте, что вам больше по душе. Здесь каждый найдет что-то для себя: невероятные пляжи, бирюзовую воду, вкусную кухню и развлечения на любой вкус. Родос и Кос прекрасно подходят для семейного отдыха "все включено", Крит славится гастрономией, Миконос – своей гламурной ночной тусовкой, а Корфу – спокойной атмосферой с локальными тавернами и рынками.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.