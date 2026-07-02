Путешественник побывал в 40 странах Европы и назвал 4, заслуживающие внимания

Путешественник, побывавший более чем в 40 европейских странах, назвал четыре направления, которые произвели на него наибольшее впечатление. В список вошли Грузия, Греция, Польша и Косово.

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Париж, Рим, Барселона, Афины или Венеция давно стали классикой европейских путешествий. Их любят, фотографируют, рекомендуют друзьям и включают в списки городов, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни. Но именно из-за этой популярности они не всегда дарят ощущение настоящего открытия. Автор тревел-издания Travel Off Path, который за последние годы посетил более 40 стран Европы, признался: больше всего его поразили не очевидные туристические гиганты, а менее раскрученные направления.

Грузия

Первой в списке оказалась Грузия. Ее часто сложно вписать в одну географическую или культурную рамку: для одних это Европа, для других – Азия, а на самом деле она сочетает в себе оба мира.

Столица Грузии Тбилиси поразила путешественника именно этим разнообразием. Здесь бок о бок существуют крепость Нарикала, старые дома с резными балконами, серные бани, православные храмы, советская застройка и современные кафе.

Грузия интересна не только своей столицей. За пределами Тбилиси начинается совсем другая страна: горная Сванетия, винодельческий регион Кахетия, черноморское побережье и Батуми. Именно эта эклектика делает Грузию одним из самых ярких направлений в Европе и на ее границе.

Греция

Греция также попала в список, но не благодаря Афинам, Санторини или Миконосу. Автор подчеркивает: если бы он оценивал страну только по самым известным туристическим местам, она вряд ли удивила бы его настолько.

Настоящее открытие, по его словам, начинается тогда, когда отклоняешься от стандартных маршрутов. После многочисленных путешествий по Греции и посещения десятков островов он выделил менее очевидные места, которые показывают страну с другой стороны.

Одно из них – Родос, а особенно его столица. Старый город Родоса – это мощеные улицы, средневековые стены, замки, османские минареты и атмосфера, которая больше напоминает исторический город на перекрестке цивилизаций, чем привычный греческий курорт.

Отдельно автор упоминает Фолегандрос – небольшой остров, который часто остается лишь промежуточной остановкой между более популярными направлениями. Именно там, по его мнению, можно увидеть одну из самых красивых бухт в Греции, белые дома с бугенвилиями и невероятные закаты у монастыря Панагия.

К менее очевидным греческим открытиям он также относит Хиос со средневековыми деревнями, Калимнос с заливом Вати и Афон – особую монашескую территорию с древними монастырями, куда допускаются только мужчины в соответствии со специальными правилами.

Польша

Польша, по словам путешественника, остается одной из крупнейших, но в то же время недооцененных стран Европы. Многие туристы знают Варшаву, Краков и, возможно, ездят в Освенцим, но на этом знакомство со страной часто заканчивается.

На самом деле Польша может предложить гораздо больше, чем несколько очевидных туристических центров. Особенно автора поразил Гданьск – город на Балтийском побережье с красочными фасадами, готическими храмами, старинной портовой архитектурой и ощутимым влиянием североевропейской истории.

Еще один важный пункт – Торунь. Этот средневековый город, связанный с Николаем Коперником, сохранил старую застройку, фрагменты крепостных сооружений и атмосферу древнего торгового центра. Он менее шумный, чем Краков, но именно в этом и заключается его привлекательность.

Автор также упоминает Познань как более компактную и спокойную альтернативу популярным польским городам. Ее рыночная площадь, архитектура эпохи Возрождения и старые улицы создают ощущение города, который не пытается бороться за внимание туристов, но легко его получает.

Отдельная причина обратить внимание на Польшу – Татры. Горные маршруты, озеро Морское Око, альпийские пейзажи и вершина Рыси делают этот регион одним из самых привлекательных природных направлений страны. Для путешественника польские горы стали открытием, которое может составить конкуренцию более разрекламированным европейским ландшафтам.

Косово

Наименее очевидный пункт в списке – Косово. Это одно из самых молодых государств Европы, провозгласившее независимость в 2008 году и до сих пор остающееся сложным, политически чувствительным, но очень интересным направлением.

Автор признает: Косово часто воспринимают через призму бедности, политики или балканских конфликтов. Но, по его мнению, это наименее интересная часть разговора о стране. Гораздо важнее то, как она живет сейчас.

Столица Приштина не похожа на Вену, Прагу или Будапешт. Ее красота не в идеальной архитектуре, а в молодой энергии, кофейной культуре, художественных инициативах, фестивалях.

Косово также привлекает своей доступностью. По словам автора, здесь можно значительно дешевле поесть, арендовать жилье и провести несколько дней, чем в большинстве популярных европейских столиц. Для тех, кто ищет не глянец, а новый опыт, это может стать весомым преимуществом.

Помимо Приштины, стоит обратить внимание на Призрен с его старым мостом, османской архитектурой и горным пейзажем на заднем плане. Еще один важный объект – монастырь Высокие Дечаны, средневековый памятник, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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