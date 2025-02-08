Топ пеших маршрутов по Карпатам, которые стоит пройти этой зимой

Серые будни, грязный снег под ногами и практически ни одного упоминания о настоящем зимнем времени года. В такие моменты кажется, что сказка существует только на картинках или осталась в прошлых 2012-2015 годах. Но нет же! Где ее найти, как ни в горах. Сегодня рассказываем о лучших живописных направлениях для зимних походов.

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Полонина Боржава

Располагается в пределах Воловецкого, Межгорского, Свалявского, Иршавского и Хустского районов Закарпатской области. Массив простирается на расстояние около 50 километров.

Зимой локация становится центром горнолыжного отдыха курорта "Пилипец". Однако пешие путешествия по этому региону требуют особой осторожности. Из-за частых лавин и густых туманов на вершинах, туристические маршруты в этот период рекомендуют только опытным путешественникам, имеющим соответствующую подготовку и снаряжение.

Поэтому советуем выбрать однодневный поход "Воловец – гора Воскресенский Верх – Воловец" с опытным инструктором. Летом путешествие занимает ориентировочно 5 часов, с декабря по февраль увеличивается, все зависит от скорости движения. Следуйте за красной маркировкой.

Кукул

Располагается в пределах Надворнянского района Ивано-Франковской области на высоте 1539 метров над уровнем моря.

Зимой советуем выбрать маршрут "Деревня Вороненко – гора Кукул", который больше всего любят путешественники. Он самый легкий с небольшим расстоянием – 12 километров.

Первая остановка после старта – урочище Припор. Здесь обустроили столы и скамейки с навесом. Далее маршрут идет к горной долине Буковина, известной своими колыбами и удобным местом для установки палаток. Тут также можно набрать питьевую воду. Завершающим этапом подъема станет долина Среднее, где находятся традиционные гуцульские усадьбы, в которых можно переночевать.

На вершине туристы смогут посмотреть старое кладбище времен Первой мировой войны. Это место захоронения немецких солдат.

Также отсюда можно полюбоваться Горганами и Говерлой.

Маковка

Располагается в Сколевском районе Львовской области на высоте 958 метров над уровнем моря.

С 29 апреля по 4 мая 1915 г. в этих местах велись ожесточенные бои легиона Украинских Сечевых Стрельцов с русскими войсками генерала Альфтана. Сегодня здесь находится мемориал погибшим воинам.

Маршрут "Тухля – Грабовец – Маковка – Головецко" простирается на 13 километров.

Восхождение обычно начинают от железнодорожной станции поселка, название которого имеет интересное происхождение.

По легенде, один путник, измученный путешествиями, остановился здесь на отдых и, впечатленный красотой местности, решил остаться. Со временем на этом месте образовалось поселение. А когда чиновники спросили название для документов, мужчина ответил, что просто "охлял и остался жить". Может, госслужащие услышали что-то не то и назвали Тухля.

Шпицы

Одна из вершин горного массива Черногора. Располагается в Верховинском районе Ивано-Франковской области на высоте 1863 метра над уровнем моря. Локация славится уникальными скальными выступами.

Самый простой путь в Шпиц начинается от турбазы "Заросляк". Оттуда, через горную долину Марышевскую, пролегает тропа протяженностью 8 километров.

С вершины можно полюбоваться Черногорским хребтом: слева виднеются Бребенескул, Ушастый Камень и Дземброня, а справа – Туркул, Петрос и Говерла.

Поклонникам двухдневного похода советуем добавить к маршруту озеро Несамовитое.

Полонина Яворник

Располагается в Ивано-Франковской области на высоте 1200 метров над уровнем моря. Через долину также проходит маршрут к одноимённому хребту.

Самый популярный путь: "Яремче – полонина Явор – Яворник-Горган – горная долина Яворник" протяженностью 15 километров. Поход начинается с сувенирного рынка, через водопад Пробий.

Также советуем сходить к фонтану Женецкий Гук. Природная локация образовалась в результате наводнения в послевоенные годы.

Важные моменты для зимних походов:

Обязательно следите за прогнозом погоды, избегайте походов во время сильных снегопадов, метелей и гололеда. Сообщите о своем маршруте спасателям. Позаботьтесь о специальном снаряжении: теплая одежда, водонепроницаемая обувь, термобелье, варежки, шапка, баф, солнцезащитные очки и крем от солнца, термос с горячим чаем, еда, аптечка, фонарик, компас или GPS-навигатор, карта и т.д. Имейте в виду, туристам без опыта зимних горных путешествий, лучше начать с простых направлений в сопровождении опытных инструкторов.

Собирайте рюкзак, зовите друзей и отправляйтесь в путешествие по Украинским Карпатам!

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