Едем на зимний отдых в Яремче: что посмотреть на курорте

Лучшее, что вы можете сделать зимой – поехать в атмосферное Прикарпатье. И кто бы, что не говорил, это точно стоит внимания каждого туриста. Заснеженные елки и горные вершины просто захватывают дыхание. А дети с уверенностью говорят, "здесь оживает сказка!". Так как же интересно и весело провести время – читайте ниже.

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Сувенирный рынок

Располагается недалеко от центра, перед железнодорожным мостом. Среди разнообразия изделий из дерева, глины, кожи и шерсти, каждый путешественник найдет что-то для себя.

Можно приобрести теплые носки и жилетку из шерсти. А еще одеяло, вышиванку, тканые ковры, украшения из бисера, тарелки, традиционную медовуху, сыр, чай, сушеные грибы и мед.

Кстати, советуем приезжать сюда рано утром . В это время на рынке меньше людей. Также цены здесь обычно завышены, поэтому не стесняйтесь торговаться.

Обязательно сходите к водопаду Пробий. Здесь проложили 20-метровый мост, который, между прочим, соединяет две части ярмарки. Можно спуститься ближе к воде и устроить фотосессию. Однако, будьте осторожны, поскольку камни достаточно скользкие.

Парк-музей "Карпаты в миниатюре"

Название говорит само за себя. Аттракцию создали в 2015 году как площадка для нестандартного изучения географии и истории Карпат.

Туристы могут осмотреть точно воспроизведенные модели церквей и монастырей, копии известных деревянных построек, водопады и мини-железную дорогу с каменными мостами.

Вольерное хозяйство

Находится на территории Карпатского национального природного парка. Его площадь достигает более 5,3 гектара.

В парке обитают разнообразные звери и птицы, в частности: олени, косули, павлины, белые лебеди, фазаны, орлы и кролики. Туристы могут приобрести корм и покормить животных или принести еду с собой: яблоки, капусту или морковь.

В парке обустроили большой пруд с резными фигурами.

Тропа Довбуша

Находится на территории Карпатского национального парка на высоте от 570 до 800 метров над уровнем моря. Путь простирается более чем на 4 километра. А его продолжительность составляет 4 часа.

Художественно-мемориальный комплекс состоит из исторических мест, окутанных легендами о славном опришке Олексе.

Маршрут стартует с урочища "Дрибка" и ведет к хребту Горгана Запрутского. Вдоль него путешественники могут посмотреть скульптуры мастера Дария Грабара.

В середине XVIII века, в бурные годы борьбы за свободу, в этих местах действовали соратники легендарного вожака. Опрышковское движение, ярким проявлением которого стало восстание Довбуша, навсегда вошло в историю Украины как символ несокрушимости духа и стремления к свободе.

Полонина Маковица

Располагается на высоте 984 метра над уровнем моря. Ее считают одной из самых высоких точек в Яремче.

Маршрут к горной долине проходит через густые еловые леса по каменистым тропам. Продолжительность подъема зависит от физической подготовки туриста и может занять от 2 до 3 часов. Есть несколько мест для отдыха, где можно перевести дух и насладиться красотой окружающей природы.

Кстати, на горе функционирует небольшое овцеводческое хозяйство, где путешественники могут отведать свежего овечьего сыра, изготовленного по традиционным гуцульским рецептам. А еще приобрести всевозможные сувениры и изделия народных мастеров.

Микуличин

Село находится в 10 километрах от железнодорожного вокзала Яремче.

Обязательно посетите местную пивоварню. Ее построили в 2002 году. Здесь производят пиво из сырья исключительно натурального происхождения.

Туристы могут приобрести разные сорта хмельного: светлое, темное, медовое, ягодное и безалкогольное. А еще ржаной квас.

Посетите Музей обычаевой символики Гуцульщины. Экспонаты хранятся в комнатах хаты-гражды. Вы сможете посмотреть одежду, вышивки, коллекции аутентичных тарелок, мебель, рабочий инвентарь, музыкальные инструменты и принять участие в мастер-классе сыроделия.

Готовы к колоритному отдыху? Отправляйтесь в путешествие по Прикарпатью!

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