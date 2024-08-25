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Топ Национальных парков Украины, которые стоит посетить летом

Альбина Панченко
Путешествия
4 минуты
477
Топ Национальных парков Украины, которые стоит посетить летом

Закончились идеи, куда поехать на уикенд? Не волнуйтесь, девственная природа скрывает множество сокровищ, которые она готова открывать туристам. Прогулки по лесам, купание в озерах, пешие туры и даже больше. Где активно провести время – читайте ниже.

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Карпатский национальный парк

Располагается в Ивано-Франковской области и является одним из самых первых в нашей стране. Его основали в 1980 году. Наиболее известный его природный объект – массив Черногоры с самой высокой точкой Украины – Говерлой.

Кроме того, заповедная зона является домом для большого количества редких видов растений, занесенных в Европейский красный список. Под охраной находятся борщевик карпатский, медуница Филярского и первоцвет полонинский.

Поклонникам походов советуем подняться на несколько живописных вершин: Хомяк (1542 м.), Малый Горган (1592 м.), Шпицы (1863 м.). Кстати, на этот момент Государственная пограничная служба Украины временно запретила некоторые туристические маршруты. В частности, Пип Иван Черногорский (2028 м.), Бребенескул (2038 м.) и Брескул (1911 м.).

Большинство источников, которые встречаются по дороге, относят к группе столовых и рекомендуют для повседневного потребления. Также лучше взять с собой дождевик, поскольку погода в этом регионе меняется каждый день.

Если захотите отдохнуть у водоемов, рекомендуем поехать к известнейшим водопадам Пробой, Девичьи слезы, Женецкий Гук и реки Черный Черемош.

Топ Национальных парков Украины, которые стоит посетить летом

Национальный природный парк "Подольские Товтры"

Размещается в Хмельницкой области в пределах Каменец-Подольского района. В 2008 году его внесли в семь природных чудес Украины. Вдоль заповедного фонда есть несколько рекреационных участков для отдыха на берегу Днестра:

Сокол. На территории доступно проживание в одно- и двухэтажных домиках. Также здесь обустроили волейбольную площадку, туалеты и места для палаточного городка и костра.

Теремцы. Лесные насаждения вокруг этой зоны поражают разнообразием. Путешественники здесь увидят не только величественные дубы и клены, но и акации, калину и колючие заросли терна. Здесь проложили туристические маршруты и создали условия проживания в шатрах. Также поставили туалеты и мусорки.

Кстати, здесь песчаное побережье, потому сюда можно смело приезжать с детьми.

Старая Бакота. Популярное место среди любителей активного туризма. Здесь можно прокатиться на SUP-борде, лодке и катамаране. А еще можно отправиться в скальный монастырь, возведенный в период XII-XIII веков. Рядом, на Белой горе, есть смотровая площадка, откуда можно полюбоваться невероятными закатами и восходом солнца.

Также возле святыни находятся источники, где туристы набирают чистую воду. Местные жители считают, что они обладают целебными свойствами.

Студеница. Участок усеян деревьями и кустарниками средневековых культур. В частности, здесь растут ель европейская, сосна, дуб, черешня, орешник, шиповник и т.д. Здесь обустроили отдельные зоны для палаток и разведения огня.

Топ Национальных парков Украины, которые стоит посетить летом

Национальный природный парк "Синевир"

Находится в Украинских Карпатах в пределах Хустского района Закарпатской области. Заповедник был внесен во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

Главной изюминкой считается одноименное озеро, которое в 2008 году вошло в список 7 чудес Украины. Здесь находятся уникальные центры реабилитации бурых медведей и хищных птиц, которые постоянно открыты для посетителей. А в окрестных лесах обитают волки, рыси, олени и косули.

На территории парка проложили 13 маршрутов для пеших путешествий. Их общая протяженность – 138 километров. Советуем не обходить стороной живописные горы – Стримбу (1719 м.), Негровец (1707 м.) и Озерную (1496 м.).

Также рекомендуем посетить музей военной истории Колочавы. Здесь находятся остатки оборонной системы времен Второй мировой войны: бункеры, земляные траншеи и бетонные противотанковые пирамиды.

А еще обязательно посетите скансен "Старое село". Здесь туристы смогут увидеть архитектуру и быт закарпатцев начала XX века. Здесь размещается сельская парилка, домики пастухов, церковно-приходская школа, еврейская корчма и экспозиция узкоколейки с паровозом.

Топ Национальных парков Украины, которые стоит посетить летом

Шацкий национальный природный парк

Находится в Волынской области и является одним из самых больших озерных комплексов в Европе. Здесь располагаются 30 водоемов разного происхождения, самый большой из них — Свитязь.

Центральный пляж оборудовали современной инфраструктурой. Здесь есть кафе, рестораны, кабинки для переодевания, деревянные дорожки и зонты. Также работают несколько баз отдыха, где можно снять домик.

Любителям поездок с палатками советуем выбрать специально отведенные городки "Запесочное" и "Незабудка". На их территориях тоже есть все удобства.

В заповедном фонде проложена велосипедно-пешеходная тропа, которая охватывает несколько озер и простирается на 9 километров. Начинайте маршрут в селе Гаевка.

Топ Национальных парков Украины, которые стоит посетить летом

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