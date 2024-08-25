Топ Национальных парков Украины, которые стоит посетить летом

Закончились идеи, куда поехать на уикенд? Не волнуйтесь, девственная природа скрывает множество сокровищ, которые она готова открывать туристам. Прогулки по лесам, купание в озерах, пешие туры и даже больше. Где активно провести время – читайте ниже.

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Карпатский национальный парк

Располагается в Ивано-Франковской области и является одним из самых первых в нашей стране. Его основали в 1980 году. Наиболее известный его природный объект – массив Черногоры с самой высокой точкой Украины – Говерлой.

Кроме того, заповедная зона является домом для большого количества редких видов растений, занесенных в Европейский красный список. Под охраной находятся борщевик карпатский, медуница Филярского и первоцвет полонинский.

Поклонникам походов советуем подняться на несколько живописных вершин: Хомяк (1542 м.), Малый Горган (1592 м.), Шпицы (1863 м.). Кстати, на этот момент Государственная пограничная служба Украины временно запретила некоторые туристические маршруты. В частности, Пип Иван Черногорский (2028 м.), Бребенескул (2038 м.) и Брескул (1911 м.).

Большинство источников, которые встречаются по дороге, относят к группе столовых и рекомендуют для повседневного потребления. Также лучше взять с собой дождевик, поскольку погода в этом регионе меняется каждый день.

Если захотите отдохнуть у водоемов, рекомендуем поехать к известнейшим водопадам Пробой, Девичьи слезы, Женецкий Гук и реки Черный Черемош.

Национальный природный парк "Подольские Товтры"

Размещается в Хмельницкой области в пределах Каменец-Подольского района. В 2008 году его внесли в семь природных чудес Украины. Вдоль заповедного фонда есть несколько рекреационных участков для отдыха на берегу Днестра:

Сокол. На территории доступно проживание в одно- и двухэтажных домиках. Также здесь обустроили волейбольную площадку, туалеты и места для палаточного городка и костра.

Теремцы. Лесные насаждения вокруг этой зоны поражают разнообразием. Путешественники здесь увидят не только величественные дубы и клены, но и акации, калину и колючие заросли терна. Здесь проложили туристические маршруты и создали условия проживания в шатрах. Также поставили туалеты и мусорки.

Кстати, здесь песчаное побережье, потому сюда можно смело приезжать с детьми.

Старая Бакота. Популярное место среди любителей активного туризма. Здесь можно прокатиться на SUP-борде, лодке и катамаране. А еще можно отправиться в скальный монастырь, возведенный в период XII-XIII веков. Рядом, на Белой горе, есть смотровая площадка, откуда можно полюбоваться невероятными закатами и восходом солнца.

Также возле святыни находятся источники, где туристы набирают чистую воду. Местные жители считают, что они обладают целебными свойствами.

Студеница. Участок усеян деревьями и кустарниками средневековых культур. В частности, здесь растут ель европейская, сосна, дуб, черешня, орешник, шиповник и т.д. Здесь обустроили отдельные зоны для палаток и разведения огня.

Национальный природный парк "Синевир"

Находится в Украинских Карпатах в пределах Хустского района Закарпатской области. Заповедник был внесен во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

Главной изюминкой считается одноименное озеро, которое в 2008 году вошло в список 7 чудес Украины. Здесь находятся уникальные центры реабилитации бурых медведей и хищных птиц, которые постоянно открыты для посетителей. А в окрестных лесах обитают волки, рыси, олени и косули.

На территории парка проложили 13 маршрутов для пеших путешествий. Их общая протяженность – 138 километров. Советуем не обходить стороной живописные горы – Стримбу (1719 м.), Негровец (1707 м.) и Озерную (1496 м.).

Также рекомендуем посетить музей военной истории Колочавы. Здесь находятся остатки оборонной системы времен Второй мировой войны: бункеры, земляные траншеи и бетонные противотанковые пирамиды.

А еще обязательно посетите скансен "Старое село". Здесь туристы смогут увидеть архитектуру и быт закарпатцев начала XX века. Здесь размещается сельская парилка, домики пастухов, церковно-приходская школа, еврейская корчма и экспозиция узкоколейки с паровозом.

Шацкий национальный природный парк

Находится в Волынской области и является одним из самых больших озерных комплексов в Европе. Здесь располагаются 30 водоемов разного происхождения, самый большой из них — Свитязь.

Центральный пляж оборудовали современной инфраструктурой. Здесь есть кафе, рестораны, кабинки для переодевания, деревянные дорожки и зонты. Также работают несколько баз отдыха, где можно снять домик.

Любителям поездок с палатками советуем выбрать специально отведенные городки "Запесочное" и "Незабудка". На их территориях тоже есть все удобства.

В заповедном фонде проложена велосипедно-пешеходная тропа, которая охватывает несколько озер и простирается на 9 километров. Начинайте маршрут в селе Гаевка.

Путешествуйте по родному краю! Ведь столько мест вы еще не успели изучить!

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