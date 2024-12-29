Топ горнолыжных курортов Словении и Словакии

Мечтаете о быстром спуске со склона или предпочитаете спокойное катание с видом на заснеженные вершины? Выбор локации для зимнего отдыха – задача не из легких. Но решаемых! Поэтому, если вы еще не определились с направлением – не проблема. Сегодня рассказываем, какие возможности ожидают любителей активных развлечений в этих странах.

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Краньска Гора, Словения

Располагается в Горенском регионе на высоте более 800 метров над уровнем моря. Для города характерный влажный континентальный климат. Сезон длится с декабря по март.

Для обеспечения качественного снежного покрова на трассах, даже при неблагоприятных погодных условиях, используют мощные пушки. Общая протяженность маршрутов – около 30 км. Большинство из них отмечены синей маркировкой – для начинающих. А еще они расположены прямо возле города.

Также здесь находится Альпийский клуб Kranjska Gora Ask. Здесь туристы научатся кататься на лыжах, освоят технику карвинга или попробуют себя в сноубординге.

Бовец, Словения

Один из самых высокогорных комплексов в стране. Он находится на склонах пика Канин на высоте более 2000 метров над уровнем моря.

Горнолыжный сезон здесь длится полгода. Лучшее время – с февраля по март. А на леднике путешественники катаются уже с середины сентября.

Общая протяженность трасс – 15 км. Здесь проложены черные, красные и синие маршруты.

На курорте Чезсоча есть как короткие спуски для начинающих, так и длинные для опытных лыжников. А Равельник отлично подойдет для детей. Кстати, отсюда можно добраться и до других достопримечательностей, в частности, итальянской Селла Неви и австрийского Арнольдштайна.

Вогель, Словения

Находится на территории Триглавского национального парка с видом на популярное ледниковое Бохиньское озеро. Его считают самым высоким горнолыжным курортом в стране – 1800 метров над уровнем моря.

Здесь располагается самая длинная трасса Словении – Жагарьева впадина. Общая протяженность трасс достигает более 30 км. В частности, синие, красные и беговые маршруты. Также здесь соорудили 9 подъемников: кресельные, бугельные и фуникулер.

Кстати, поскольку аттракция располагается в заповедной зоне, здесь не используются системы искусственного оснежения.

Штрбске Плесо, Словакия

Находится у одноименного озера на высоте более 1350 метров над уровнем моря. Сезон начинается в декабре и длится до конца марта.

Сюда часто приезжают ценители биатлона, сноубординга и лыжных прыжков с трамплина. А еще здесь ежегодно проводятся международные соревнования по зимним видам спорта. Поэтому здесь обустроили большие стадионы с трибунами для зрителей .

Тут расположены трассы с синими и красными маршрутами. Их общая протяженность составляет около 8 км.

Кстати, курорт славится бальнеологическими процедурами. Особенно лечением дыхательных путей и профилактикой онкологических заболеваний.

Смоковец, Словакия

Самый старый горнолыжный курорт страны. Располагается у подножия Славковского пика на высоте от 1010 до 1479 метров. Он объединяет несколько локаций, включая Новый, Старый и Долинный Смоковец. Сезон начинается в декабре и длится до апреля.

Главным центром зимних развлечений считают Гребиенок. Скоростная канатная дорога доставляет туристов на вершину за 9 минут. Здесь находятся два маршрута: один для начинающих, другой для профессионалов – экстремальная слаломная дорога Horna Lukа.

Здесь путешественники смогут кататься примерно до 21:00. Также здесь работает школа с квалифицированными инструкторами и специальным детским подъемником. Взрослые смогут не только прокатиться на лыжах, но и на коньках и санках. А еще рекомендуем сходить в бассейн или сауну.

Татранска Ломница, Словакия

Находится недалеко от Смоковицы на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Горнолыжный сезон длится с декабря по апрель.

В центре города, в Ломницком Сидле, располагаются экстремальные трассы для опытных спортсменов и сноубордистов. Всего здесь обустроили семь маршрутов: синие, красные и черные. Их общая протяженность составляет 10 км.

Здесь туристы смогут арендовать снаряжение и посетить лыжную школу.

А еще зимой работает каток.

Готовы зарядится энергией? Тогда отправляйтесь покорять вершины!

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