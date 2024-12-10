Самые дешевые зимние курорты Украины: сравниваем цены

Ограниченный бюджет уже давно не препятствует хорошему отдыху. К счастью, у нас есть множество локаций, где можно прекрасно отдохнуть в морозный сезон, не тратя при этом огромное состояние. Так какие направления не будут уступать по качеству элитным — читайте ниже.

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Изки

Село в Хустском районе Закарпатской области. Курорт располагается на высоте 600 м над уровнем моря. Здесь находится около пяти трасс легкой и средней сложности. Поэтому сюда смело могут ехать как новички, так и профессионалы.

За заснеженность локации отвечают семь пушек. Так что туристы смогут кататься на лыжах или сноуборде в любую погоду.

Также здесь построили три подъемника: двухместный кресельный, бугельный и мультилифт. А еще путешественники смогут поразвлечься на сноутюбинге, снегоходах и санях.

Кстати, на территории комплекса можно посетить мастер-классы по гончарству и сыроделию. А еще советуем поехать к живописному водопаду Шипит. Он располагается в 12 километрах отсюда.

Здесь можно взять на прокат инвентарь горнолыжника: боты, палки и т.д. Аренда обойдется в ₴300 в день. А за подъемник придется заплатить ₴1000 в сутки.

Относительно проживания. Двухместный номер с видом на парк на 3 ночи будет стоить от ₴4500.

Орявчик

Село в Стрыйском районе Львовской области. Здесь, на высоте 1088 метров, находится горнолыжный комплекс "Звенив". На его территории существует несколько трасс среднего и легкого уровней сложности.

Также здесь можно арендовать снаряжение: лыжи, очки, маски, одежду и т.д. Комплекты будут стоить примерно от ₴200 до ₴300 в сутки. Туристы также могут заказать услуги инструктора.

За дневной абонемент на подъемник придется заплатить около ₴600. Детям до 6 лет в сопровождении взрослого – бесплатно.

А еще путешественники смогут согреться в чане или бане.

Рекомендуем поехать в Музей Коростовской узкоколейки, которая находится в 20 километрах отсюда. Строительство пути началось в 1888 году. В то время его использовали для вывоза леса. Впоследствии он получил разрешение на туристические перевозки.

В Орявчике дом с одной спальней на 3 ночи для 2 взрослых обойдется где-то в ₴4470. Если планируете ехать большой компанией, арендуйте коттедж с 4 спальнями. Он будет в среднем стоить ₴5700.

Вышка

Село в Ужгородском районе Закарпатской области. Комплекс находится на горе Красия на высоте 1036 метров над уровнем моря. В советское время здесь находился большой горнолыжный курорт с единственным в Украине подъемником.

Сейчас здесь построили два кресельных подъемника и обустроили трассы для начинающих и профессионалов. Самый длинный путь имеет протяженность 3,5 километра.

Прокат снаряжения будет стоить от ₴250 до ₴450 в день в зависимости от категории.

Ski-pass с утра до вечера в будние дни будет стоить где-то ₴850, в выходные – ₴1000, детям до 6 лет – бесплатно.

Размещение в двухместном номере обойдется примерно в ₴4500. Полулюкс для 4 человек будет стоить около ₴6150.

Плавье

Село в Стрыйском районе Львовской области. Здесь находится горнолыжный комплекс "Плай" на высоте 600 метров над уровнем моря.

На его территории возвели 3 подъемника. Также здесь обустроили 5 спусковых трасс.

Путешественники смогут отдохнуть в SPA-центре и посетить музей украинской культуры.

Ski-pass на один день обойдется примерно в ₴900.

За номер-студио для двух человек на 3 ночи придется заплатить ориентировочно ₴6900. Апартаменты для 4 взрослых будут стоить где-то ₴12000.

Славское

Деревня в Стрыйском районе Львовской области. Здесь находится горнолыжный курорт "Захар Беркут".

На его территории возвели кресельный подъемник, 2 бугельных подъемника и мультилифт для детей и начинающих. Общая протяженность трасс составляет более 9 км.

Здесь путешественники смогут взять на прокат снаряжение и посетить лыжную школу. Полный комплект инвентаря стоит около ₴350. Цена ski-pass на полный день – ₴950, в выходные – ₴1200.

Также туристы смогут расслабиться в оздоровительном чане, сауне и джакузи.

Дом с двумя спальнями для 4 человек на 3 ночи обойдется где-то в ₴13500. Стандартный номер для 2 взрослых будет стоить около ₴6900.

Выбирайте направление и отправляйтесь покорять вершины!

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