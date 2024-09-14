Топ дендропарков Украины: куда отправиться на выходные

Часто нам кажется, что осень – не время для путешествий. Однако это не так! Особенно если знать, куда можно поехать. Так где провести ближайший уикенд — читайте ниже.

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Софиевка

Расположен в городе Умань Черкасской области. Дендропарк является подлинным примером пейзажного паркового искусства. Здесь можно посмотреть различные композиции, созданные из воды, земли, камней и растений. Территория занимает более 180 гектаров.

Естественный объект основал польский магнат Станислав Щенсный Потоцкий в 1796 году. Сделал он это в честь своей жены Софии. Над Софиевкой работал известный военный инженер Людвиг Метцель. Он хотел не просто создать заповедник, а передать атмосферу с поэмами "Илиады" и "Одиссеи" Гомера. И ему это удалось. Сегодня здесь можно увидеть античные скульптуры, полюбоваться водопадами и цветочными композициями.

Кстати, раньше весь участок покрывали холмы, между которыми бежал небольшой ручей. Водограи, пруды, подземная река – все это создавалось искусственно. Также советуем поехать в Уманский краеведческий музей — один из старейших в Черкасской области. Здесь хранятся разные предметы быта, посуда, музыкальные инструменты, оружие и т.д.

Александрия

Расположен в городе Белая Церковь Киевской области. Дендропарк является одним из самых больших в Украине. Его площадь составляет 400 гектаров. Природный объект создала семья крупного польского землевладельца графа Франциска Ксаверия Браницкого. Особенностью заповедника считается удивительный комплекс из дубовых лесов, солнечных полян, цветущих лугов и водных композиций.

Обязательно осмотрите настоящие произведения искусств — статуи графини Александры Браницкой, Девы Марии, Дианы и Аполлона. А еще в центральной части парка протекает источник "Лев". Кстати, его охраняет скульптура царя зверей. Также здесь культивируются более 4 тысяч видов деревьев и травяных растений, некоторые из них редки или находятся на грани исчезновения.

Советуем посетить Музей живой природы флоры и фауны. Он находится на территории локации. Здесь работает зверинец, где живут еноты, лисы, страусы, дикобразы, обезьяны, кролики, попугаи и т.д. А еще посетите сад "Мур". Здесь выращивают яблони, груши, сливы, абрикосы, алычу, черешни, вишни и персики.

Тростянец

Располагается в одноименном селе в Черниговской области. Его создали в 1834 году при содействии Ивана Скоропадского. Кстати, вдохновил гетмана изысканный ландшафтный дизайн французского парка барона Ротшильда. Но первые попытки озеленения местности оказались неудачными. Поэтому меценат создал собственный питомник. Впоследствии сюда начали привозить растения из разных уголков мира, в частности Латвии и Франции.

После смерти государственного деятеля и революции 1917-го природный объект претерпел значительные разрушения, а разнообразие флоры уменьшилось вдвое. Со временем, в 1951-м, заповедник был передан Академии наук УССР. Сегодня здесь произрастает более 500 видов деревьев, кустов и цветов, в том числе и экзотических.

Имейте в виду, обойти территорию за день вряд ли удастся. Поэтому советуем осмотреть несколько особых мест: лебединый пруд, лужайку кедров и гигантских туй, а также лиственничную аллею.

Обязательно поезжайте в частный краеведческий музей в Тростянце. Здесь можно полюбоваться экспонатами Скифских времен. А еще здесь вкусно готовят. На обед рекомендуем заказать казацкий кулеш и травяной чай.

Также предлагаем съездить во дворец Галаганов. Его построили в 1823-1829 годах как развлекательную резиденцию. В тот период он считался одним из самых красивых поместий.

Черновицкий

Размещается в городе Черновцы на территории Национального университета имени Юрия Федьковича. Он, кстати, вошел в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. Природный объект был основан в 1983-м. Его площадь составляет 5 гектаров. С момента создания за локацией ухаживали лучшие садоводы с высшим образованием.

На территории парка стоит осмотреть пересохший девятиметровый колодец. Он находится у бронзового бюста архитектора Йозефа Главки. Аттракция славится тюльпановым деревом, яблоней "триногой" и 130-летним буком. Путешественники смогут посетить оранжереи или прогуляться по уютным аллеям. Также рекомендуем осмотреть площадку с пирамидальными туями и искусственный каменный грот.

Стоит предупредить, что из-за военного положения в стране парк принимает гостей не всегда. Поэтому лучше заранее уточнить, сможете ли вы осмотреть его территорию.

А еще поезжайте в краеведческий музей, которому уже более 160 лет. Здесь хранится около 95 тысяч археологических и исторических экспонатов региона. Обязательно пройдитесь по центральной площади. У ратуши, ежедневно в 12 часов, трубач играет мелодию местной песни "Маричка".

Отдыхайте в любое время! Зовите друзей и отправляйтесь в путешествие!

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