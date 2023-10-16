ТОП-5 лучших направлений Украины для семейных путешествий

Планируя семейную поездку нужно учитывать пожелания и интересы каждого члена семьи, чтобы все получили незабываемые впечатления и оставались довольными. Мы знаем, как иногда бывает трудно угодить всем — от дедушек и бабушек до самых маленьких, поэтому, чтобы облегчить вам жизнь, сделали небольшой гайд.

Предлагаем вашему вниманию 5 направлений для отдыха всей семьей, где каждый найдет занятие по душе.

Яремче

Душа Прикарпатья и культурная столица этого живописного края. Уютный городок, в котором есть все, чтобы восстановить силы и отвлечься от будничной суеты.

Начните путешествие с прогулки по центру города – это занятие понравится и взрослым, и детям. Колоритные гуцулы и неповторимые карпатские пейзажи не дадут вам скучать ни минуты. Кстати, в Яремче находится удивительной красоты водопад Пробий, поэтому вам не придется преодолевать километры изнурительного пути, чтобы полюбоваться его красотой.

Видео дня

Любителям активного отдыха рекомендуем отправиться в поход на гору Маковицу, ее высота составляет всего 985 метров, поэтому покорить вершину смогут даже самые юные путешественники.

Обязательным к посещению является парк-музей миниатюр, где можно увидеть регион, искусно воссозданный во всей его красе с водопадами, архитектурными сооружениями и даже работающей мини-железной дорогой.

Галич

Величественная столица Галицкого княжества в прошлом, сегодня – провинциальный городок, который станет идеальным местом для семейного отдыха. Прогуляйтесь по историческому центру, где есть возможность любоваться уменьшенной копией средневекового Галича или пройтись по пешеходному мосту через величавый Днестр.

Далее отправляйтесь на экскурсию в Галицкий замок, возвышающийся на холме над городом. Детям особенно придется по душе визит на руины крепости, где они будут представлять себя отважными рыцарями или прекрасными принцессами.

Рекомендуем также не обходить вниманием музей под открытым небом, где и взрослым, и малым будет интересно окунуться в быт наших предков и узнать больше об истории края.

Непременно попробуйте традиционные блюда местной кухни в одном из заведений, чтобы почувствовать удивительную атмосферу живописного региона на все сто процентов.

Хуст

Курортный городок, окруженный горными вершинами, завораживает своей красотой и неординарностью. Путешествие в Закарпатье принесет положительные впечатления всей семье.

Начните знакомство с экскурсии к руинам древнего замка. Его стены скрывают в себе тайны сотен лет, а по легенде, когда-то здесь жил сам Граф Дракула.

Неподалеку от города находится село Иза, известное уникальной фермой, где разводят пятнистых оленей. Общение с удивительными животными подарит незабываемые впечатления малышам. Кстати, в самом Хусте можно посетить страусиную ферму и оценить размер экзотических птиц и их яиц.

Кроме того, городок окружен настоящими природными сокровищами, среди которых термальные воды в селе Велятино, пороги на реке Тиса, водопад Городилов и уникальная Долина нарциссов в урочище Кереши.

Ивано-Франковск

Славный город, который является воротами в величественные Карпаты, известен своей древней историей и грандиозными памятниками.

Прогуляйтесь по центру города, посетите его достопримечательности: ратушу, Дворец Потоцких, бастион и Кафедральный собор Покрова. После экскурсии предлагаем перекусить в одном из многочисленных заведений, каждое из которых отличается интересной концепцией и атмосферой.

Детям точно понравится посещение планетария "Киносфера", который расположен в краеведческом музее.

Если вам захочется отдохнуть от городских пейзажей, рекомендуем отправиться к Манявскому водопаду, высотой более 18 метров. Красота нетронутой природы очарует всех членов вашей семьи.

Озеро Синевир

Сказочные панорамы Карпат и свежий горный воздух – вот за чем стоит ехать на эту особую локацию. Прогуляйтесь по берегу, наблюдайте за радужной форелью и насладитесь отдыхом на лоне природы.

Также здесь можно отправиться на покорение одной из вершин массива Горганы, которые будут под силу и взрослым, и малым. Кстати, неподалеку находится реабилитационный центр для бурых медведей, где есть возможность наблюдать за его грозными обитателями.

Национальный природный парк "Синевир" – райский уголок Карпат. Уникальное место, где отдыхает не только тело, но и душа.

Выбирая одно из этих замечательных направлений для поездки, вы гарантированно получите море незабываемых впечатлений и отдых, который удовлетворит всех членов семьи. Поэтому наслаждайтесь путешествиями и сохраняйте эти воспоминания навсегда в семейном альбоме и ваших сердцах.

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