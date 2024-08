Топ-3 малоизвестных европейских островов для летнего отдыха

Чаще всего туристы выбирают Майорку, Мадейру или Санторини. Однако не все знают, что существуют локации, не отстающие по красоте и привлекательности этих популярных мест. О каких уголках вы еще не слышали – читайте ниже.

Флореш, Португалия

Расположен в западной части Азорского архипелага и является одним из самых живописных островов в стране. Он славится водопадами, зелёными долинами и чистыми пляжами. А еще его включили в международную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО. Гавань открыл мореплаватель Диогу де Тейве в 1452 году, но активное заселение началось только в начале XVI века.

Температура воздуха в регионе колеблется от 19 до 23°С. Самое популярное побережье – Fajã Grande. Здесь преобладает черный вулканический песок и скалистая местность. Также рядом с аэропортом находится еще одна зона отдыха – Piscinas naturais de Santa Cruz das Flores. Кстати, для того, чтобы залезть в воду, нужно спуститься по бетонной лестнице. Вокруг лежит очень много камней, поэтому будьте осторожны.

Обязательно отправьтесь на прогулку на катере вокруг острова. За короткое время туристы смогут увидеть величественные гроты и дугу Arco de Santa Cruz das Flores. Любителям дайвинга рекомендуем поехать в залив Baía de Alagoa. Чтобы почувствовать истинную силу природы, рекомендуем попробовать каньонинг на горных потоках Ribeira do Algares и Ribeira do Cabo и Ribeira do Mosteiros. И, конечно, побывайте у водопада Ribeira Grande, где падение воды достигает 300 метров.

Чтобы глубже узнать историю и культуру местности, посетите Региональный музей Флореш. Здесь хранятся лодки и разные предметы быта.

Гран-Канария, Канарские острова.

Еще в XX веке райский уголок называли самым популярным пляжным курортом. Сегодня ситуация несколько изменилась. Сейчас сюда едут поклонники активного досуга. Здесь они занимаются дайвингом, снорклингом, яхтингом, отправляются на велопрогулки и в горные походы.

А еще здесь находятся 8 современных гольф-клубов с роскошными полями. Для тех, кто ищет спокойный отдых в окружении природы, можно остановиться в прибрежных уютных деревнях.

Температура воздуха здесь колеблется от 25 до 30°С. Море теплое круглый год – от 19°С до 23°С. Самый популярный курорт – Маспаломас. Здесь множество парков, аттракционов, клубов и торговых центров. Чаще молодежь отдыхает на Playa del Inglés. Поклонникам виндсерфинга советуем выбрать Playa Bahia Feliz, ведь здесь всегда ветреная погода.

Если ищете уединение, направляйтесь в поселок Техеда, куда часто приезжают экотуристы. Недалеко от населенного пункта находится Национальный парк Нубло, где можно увидеть большое количество искусственных прудов и понаблюдать за редкими видами птиц. А еще сюда часто ездят, чтобы заняться скалолазанием.

На Гран-Канарии есть множество достопримечательностей. Обязательно посетите дом Колумба, где хранятся исторические документы о путешествиях выдающегося исследователя и мореплавателя. А еще поезжайте в Дюн Маспаломас, напоминающий сцены из одноименного фильма "Дюна". Кстати, в 1990-х годах локация стала природным заповедником.

Лошинь, Хорватия

Остров размещается в Адриатическом море, в северной части страны. Он славится мягким климатом и изобилием растительности. Здесь туристы смогут попробовать разные виды активного отдыха: от дайвинга и виндсерфинга до велосипедных прогулок и морских экскурсий. А для тех, кто ищет покоя, здесь есть тихие бухты и уютные городки.

Уголок насчитывает множество пляжей на любой вкус. На Bori преобладает скалистая местность и кристально чистая вода. На Veli Ža есть песчаный берег с пологим входом в воду. Также рядом размещается таверна, где можно отведать традиционные блюда страны: бурек, манистру и пршут. Если ищете уединение, поезжайте в Valdarke. Инфраструктура на побережье отсутствует, а вокруг высится лес, где проложены специальные тропы для прогулок.

Кстати, на острове работает Институт Голубого мира, занимающийся исследованием и защитой морских животных. Здесь можно присоединиться к программе "Усыновить дельфина". А еще обязательно посетите исторический подводный парк на территории дайвинг центра Top Dive Lošinj. На глубине от 5 до 15 метров находятся 11 различных экспонатов: копии орудий XVI века, пулеметы времен Второй мировой войны и античная бронзовая статуя атлета "Апоксиомен".

Также советуем поехать в Ароматический сад в Малом Лошине. Здесь выращивают лаванду, розмарин и другие лекарственные растения. А еще здесь работает сувенирный магазин, где можно купить натуральное мыло, травяные чаи и эфирные масла.

Открывайте новые локации! Путешествуйте по живописным островам Европы!

