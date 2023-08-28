Этого вы не знали о Гавайях: что скрывают популярные острова

Штат "Алоха" – именно так американцы называют Гавайские острова, которые каждый год принимают более 6 миллионов туристов. Это настоящий земной рай с высокими пальмами, непроходимыми джунглями, бескрайними пляжами и десятью климатическими зонами. Но действительно ли этот архипелаг настолько прекрасен, как говорят? Давайте разбираться.

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Большинство людей думают, что Гавайи – это один большой курорт, где расположен всемирно-известный пляж Вайкики и столица региона – Гонолулу. Но на самом деле это один из самых больших в мире архипелагов, состоящий из более 140 разных по величине и климату островов. Самые известные из них – Мауи, Оаху, Ланаи, Ниихау, Кауаи, Молокаи и Кахулаве. Все они окружены рифами, а на территории некоторых из них находятся действующие вулканы. Кстати, из-за постоянных извержений, территория Гавайев неуклонно растет уже тысячи лет. Конечно, этот процесс очень медленный и малозаметный.

Практически все острова архипелага доступны для туристов. Но есть и такие, куда попасть почти невозможно. Среди них – Ниихау. Более ста лет назад его выкупила у короля Камехамеда IV богатая семья Робинсонов. Потомки первого владельца этой территории до сих пор оберегают остров от посторонних людей. Так посетить этот регион можно исключительно по приглашению одного из них или коренного гавайца, на постоянной основе проживающего на Ниихау. А таких не так много, как может показаться.

Общее население Гавайев едва превышает миллион человек. И хотя острова и считаются частью США, в большинстве своем здесь живут азиаты. В частности, здесь часто встречаются этнические китайцы, корейцы, японцы и филиппинцы. Коренных же гавайцев достаточно мало – всего 22% от всех, кто заселяет острова. Кстати, это один из 4 штатов, где белокожие неиспаноязычные жители не составляют большинство населения.

Наиболее густонаселенный остров Гавайев – Оаху. Это одновременно и самый популярный тамошний курорт. Здесь проживает 75% населения архипелага. Каждый год сюда приезжает очень много иностранцев, но немногие из них обращают внимание на реальные проблемы этого края. Среди основных – высокий уровень криминогенности. И хоть тяжкие преступления здесь случаются редко, но кражи фиксируются практически каждый день.

Интересно, что этническое население островов хорошо относится к туристам, но не признает людей, заселивших Гавайи за последние несколько сотен лет. Это вызывает большое напряжение между людьми и множество конфликтов.

Как мы уже писали ранее, Гавайи – очень популярное направление среди туристов. Ежегодно сюда приезжает 6 миллионов человек, которые в общей сложности оставляют на курорте более 11 миллиардов долларов. Не следует и объяснять, что это приносит основной заработок региону, на котором практически нет предприятий.

Немаленькие деньги штат зарабатывает на выращивании кофейных зерен и ананасов. Это один из основных поставщиков этих продуктов в США и Европу.

Жить на Гавайях – невероятно дорого. Это связано с тем, что на островах практически отсутствует промышленность. Все: от еды до техники, сюда привозят из континентальной части США или других стран. А из-за отдаленности архипелага сделать это достаточно тяжело. Потому и цены на все высокие.

Неудивительно, что на Гавайях можно встретить много бездомных. Большинство из них живут в палатках. Однако полиция совершенно никак не реагирует на такие "стихийные" поселения, ведь они фактически не нарушают закон. Конечно же, палаточные городки не нравятся обычным местным жителям, ведь могут располагаться даже на территории чьего-то двора. Интересно, что большинство бездомных оказались на улице фактически по собственному желанию, благодаря умеренному климату и хорошей государственной помощи они годами живут в свое удовольствие и вообще не работают.

Большинство жителей островов говорят по-английски. Однако есть здесь и собственный – гавайский язык. Его знает менее четвертой части населения архипелага. Интересно, что местный алфавит состоит всего из 12 букв, 5 из которых – гласные, а 7 – согласные. В то же время слова этого языка длинные и тяжелые. Например, название одного из видов тамошней рыбы пишется так – Humuhumunukunukuapua'a. Даже представить сложно, как это читается.

Самое популярное местное слово – "Aloha". В зависимости от контекста, оно может иметь совершенно разные значения. Его произносят, когда хотят поздороваться, попрощаться, выразить гостеприимство и даже признаться в любви. Но всегда оно носит исключительно положительный характер.

Штат Гавайи имеет свою систему права, которая кардинально отличается от всех других регионов США. Здесь существуют определенные запреты, нарушение которых может нести за собой жестокое наказание или даже смерть. Однако любой преступник может избежать наказания. Для этого он должен добраться до специального религиозного приюта Пуухонуа, где ему отпускают все преступления и грехи.

Благодаря такой системе правосудия на Гавайях эффективно борются с разными нарушениями законодательства. Например, на островах делают все, чтобы предотвратить появление змей. Контрабандист, который попытается провести этих пресмыкающихся в штат, может получить 3 года заключения и должен будет выплатить штраф в размере до 200 тысяч долларов.

Под запретом тоже азартные игры. Так что на Гавайях нет не только казино, но и лотарей. Правило действует не только на суше. Корабли, имеющие на борту подобного рода развлечения, не могут заплывать в воды штата.

А еще здесь совсем нет рекламных щитов. Кстати, подобное ограничение действует еще в трех американских штатах – Вермонт, Мэн и Аляска.

Несмотря на разные запреты и мелкие моменты, Гавайи – прекрасное место для жизни и отдыха.

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