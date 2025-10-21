Точная копия: туристам посоветовали дешевую альтернативу Санторини

Сиди-Бу-Саид, небольшой поселок в Тунисе, удивит даже опытных путешественников. Он выглядит так, будто перенесен прямо с Санторини — белые домики с синими окнами, извилистые улочки и вид на лазурное море. Но в отличие от греческого острова, здесь почти нет туристов, а цены приятно удивляют.

Видео дня

Если вы мечтаете об атмосфере греческого побережья без толпы и экономя средства, Сиди-Бу-Саид — идеальный вариант. А еще — это прекрасное место для осенне-зимних путешествий: погода мягкая, море спокойное, а солнце продолжает радовать даже в декабре, уверяет Travel Off Path.

Красота Санторини, но без очередей и переплат

Сиди-Бу-Саид расположен на побережье Тунисского залива, и поражает своим архитектурным стилем — белые фасады, ярко-синие двери и ставни, цветущие бугенвилии. Все пространство дышит средиземноморской свободой, но без греческих толп и с местным шармом. Именно здесь французский художник Родольф д'Эрланже создал свою виллу, превратив поселок в живую открытку. Сейчас ее можно посетить всего за 3,50 доллара (почти 150 грн) — цена, что кажется сказочной на фоне стоимости входа в достопримечательности Европы. Уютные кафе с террасами над морем, старинные мечети и узкие улочки создают иллюзию, что вы в Санторини, пока не увидите меню на арабском или не услышите арабскую речь.

Тунис: недооцененный туристический рай

Большинство туристов до сих пор игнорируют Северную Африку из-за стереотипов, однако именно Тунис — один из самых спокойных и наиболее европеизированных регионов этого континента. Путешественники, которые ищут новые впечатления без лишнего риска, все чаще обращают внимание на эту страну. Сиди-Бу-Саид легко доступен — достаточно прилететь в столицу Туниса, а дальше добраться до поселка всего за 30 центов местным транспортом.

Цены на питание здесь доступные: вкусная уличная еда — менее чем за 2 доллара (84 грн), а ресторанный ужин обойдется максимум в 10 долларов (420 грн). И самое приятное — можно остановиться в традиционном отеле всего за 90–100 долларов (3800-4200 грн) на ночь даже в высокий сезон.

Хотя слово "Африка" у многих вызывает настороженность, в случае с Тунисом это не совсем уместно. Государственный департамент США классифицирует страну как зону "повышенной осторожности" (уровень 2), но это не больше, чем во многих странах Европы. Туристы, которые уже побывали здесь, часто говорят, что чувствовали себя безопаснее, чем в Париже или Риме. Северная Африка имеет совсем другой ритм, но гостеприимство, культура и качество отдыха не уступают более известным направлениям. Поэтому стоит посмотреть на Тунис не через призму мифов, а как на реальную альтернативу перенаселенным европейским курортам.

Осень и зима без куртки

Пока большинство европейских городов окутывает холод и дождь, Сиди-Бу-Саид продолжает радовать теплом. С ноября по апрель температура здесь редко опускается ниже 15 градусов, а солнечных дней всё ещё больше, чем пасмурных. Это идеальное место, чтобы сбежать от осенней депрессии, не тратя состояния. Прогулки по берегу, кофе с видом на Средиземное море и бесконечные фото среди белоснежной архитектуры — все это ждет вас без толкотни туристов. И главное — в уникальном месте, которое еще не стало жертвой массового туризма.

Сиди-Бу-Саид — это шанс увидеть настоящее Средиземноморье с непривычной стороны. Оно не уступает красотой Санторини, но дарит гораздо больше пространства, спокойствия и искренности. Здесь нет очередей на фото, переполненных пляжей или ресторанов с трехзначными чеками. Вместо этого — аутентичная атмосфера, низкие цены и приятные люди. Этот тунисский курорт может стать вашим маленьким большим побегом от обыденности. И пока его не открыли миллионы туристов, самое время отправляться.

OBOZ.UA предлагает узнать о самых теплых городах Европы для отдыха зимой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.