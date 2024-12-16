Термальные курорты Венгрии: какие локации посетить зимой

Лучшее, что может сделать человек – позаботиться о себе и своем организме. А тем более в сезон холодов. Для этого не нужно много, только смелое решение оставить повседневные заботы позади и отправиться на отдых. Сегодня рассказываем о местах, где можно не только расслабиться и снять стресс, но и улучшить состояние здоровья.

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Хевиз

Располагается на западе медье Зала. Здесь находится самое биологически активное термальное озеро в Европе. Оно помогает при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и гинекологии. А бактериальная флора ила выделяет антибиотик, поэтому вода здесь чистая и безопасная. Кстати, ее также назначают для питья.

В регионе преобладает мягкий климат, поэтому даже зимой температура водоема не опускается ниже 25°C.

Кроме купания в Хевизе можно пройти курс лечебных процедур, таких как грязи, массажи, ингаляции и т.д.

Также на курорте есть все необходимое для комфортного отдыха: отели разного уровня, SPA-центры, рестораны, магазины и развлекательные заведения.

Советуем съездить к Шюмежской крепости. Она находится в 26 километрах отсюда. Твердыню считают одним из самых известных средневековых оборонительных сооружений Венгрии. Здесь туристы смогут посетить музей оружия.

А еще посетите барочный Дворец Фештетичей. Его возвели в стиле барокко в ХVІІІ веке. Здесь путешественники смогут осмотреть уникальную библиотеку времен Второй мировой войны и коллекцию старинных карет.

Залакарош

Город находится на юге медье Зала. Его считают одним из самых маленьких в стране. Бальнеотерапевтический курорт располагается на высоте 150 метров над уровнем моря. Когда-то здесь пытались добывать углеводород, однако в результате бурения на поверхность пробила термальная вода с температурой 96°C. А уже в 1975 году здесь обустроили крытую купальню. Сейчас здесь построили бассейны разных видов: лечебные, детские, спортивные, с волнами и гидромассажем. Чаще всего сюда приезжают люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, невралгии и гинекологии, а также с физическим и ментальным переутомлением. Рекомендуем поехать в Buffalo reserve Zalakomár. В заповеднике находится самое большое стадо водяных буйволов в Венгрии.

Хайдусобосло

Курорт располагается в медье Гайду-Бигар на востоке страны. В 1920 году здесь начались поиски природного газа, в результате которых был обнаружен термальный источник температурой 75°C. Впоследствии здесь был построен комплекс Hungarospa с купальнями и Аквадворцом. Кстати, первый этаж здания возвели в стиле разных эпох и культур. Местная лечебная вода оказывает положительное влияние на заболевания опорно-двигательного аппарата, невралгии и кожи. Также здесь обустроили открытые и крытые бассейны. Здесь туристы смогут посетить медицинские и процедурные кабинеты и тренажерный зал. Советуем посетить музей Géptár частного коллекционера Юзефа Модьороша. Тут путешественники смогут посмотреть раритетные автомобили, сельскохозяйственную технику и старые мотоциклы.

Сегед

Город находится на востоке Венгрии в медье Чонград. Здесь находятся два термальных источника - "Анна" и "Дора". Еще в 1927-м тут пробурили скважину, вода которой имела 49°С. Через 2 года ее сочли лечебной. Напиток оказывает положительное влияние на людей с заболеваниями нервной системы, гинекологии и суставов. Также здесь обустроили детский и спортивный бассейны, ароматическую и парную бани, биосауны и джакузи. А еще туристы смогут принять участие в аквафитнесе, аэробике и гимнастике. Советуем посетить Кафедральный собор Богоматери. Его построили из красного кирпича в неороманском стиле. Здесь путешественники смогут увидеть уникальную мозаику Девы Марии в Венгерском национальном костюме и Сегедских туфлях.

Окунитесь в мир релакса, оздоравливайтесь на курортах Венгрии! Ранее OBOZ.UA рассказывал о том где побывать и что посмотреть в Молдове за уикенд.

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