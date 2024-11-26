Краткое путешествие: где побывать и что посмотреть в Молдове за уикенд

Чтобы путешествовать, не обязательно ждать отпуска. Отвлечься от рутины и сбежать за границу на выходные — более чем реально. За несколько дней можно исследовать ближайшие страны. К примеру, Молдову. Какие сокровища скрывает наша соседка – рассказываем дальше.

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Триумфальная арка

Располагается на площади Великого национального собрания. Ее построили в 1840-м для размещения колокола. Высота скульптуры достигает 13 метров.

Также посетите Собор Рождества Христова — архитектурную памятку XIX века. Она была построена в 1830-1836 годах. В 1941-м во время бомбежек святыня потерпела разрушения, а в 1962-м ее превратили в выставочный зал Министерства культуры. В начале 90-х здесь снова начали править Святые Литургии. Кстати, реставрация внутреннего убранства продолжается по сей день.

Сороцкая крепость

Размещается в Сороках на берегу Днестра. Сначала здесь возвышалось деревянное сооружение, но впоследствии его перестроили. Каменную версию построили в 1543-1546 годах. В то время здание играло немаловажную роль в защите молдавских земель от врагов. Оно неоднократно выдерживало осады турок и татар. На протяжении веков крепость меняла владельцев, переживала периоды расцвета и упадка.

Ее стены укреплены пятью башнями: четыре из них округлые, а входная – квадратной формы. Башни имеют несколько ярусов и специальные отверстия для оружия. А выгодное расположение делало аттракцию практически неприступной для врагов.

Весной 1621 года, во время ожесточенных боев Хотинской войны, сорокатысячное казацкое войско Якова Бородавки захватило город и полностью разрушило его.

Старый Орхей

Исторически археологический комплекс у берегов реки Реут. Раскопки свидетельствуют, что люди жили здесь еще в доисторические времена. Впоследствии возникло древнеславянское поселение, которое превратилось в важный торговый центр.

В Средние века здесь появились пещерные монастыри. Они стали не только религиозными центрами, но и оборонными пунктами, защищавшими здешних от нападающих.

Советуем спуститься в подземелия. Здесь можно посмотреть старинные росписи, в частности, молдавский текст 1690 года.

Центральный парк Стефана Великого

Старейший в Молдове. В течение многих лет он был местом отдыха для горожан и гостей столицы. Естественный уголок основали в 1818 при правлении Александра I. Здесь посадили сотни акаций и лип. Также обустроили современные аллеи, клумбы, карусели, качели и фонтаны.

А еще аттракцию украшают многочисленные скульптуры известных деятелей культуры и истории страны. Здесь стоят фигуры поэта Джордже Кошбука, прозаика Михая Эминеску и писателя Тудора Аргези.

Из интересного: в 2009 году на территории сквера провели бесплатный Wi-Fi.

Национальный музей искусств Молдовы

Размещается в Кишиневе. Его коллекция насчитывает более 33 тысяч полотен и охватывает периоды от Средневековья до наших дней.

Здесь представлены собрания европейского и восточного искусства. Туристы смогут посмотреть скульптуры, графику и живопись.

Научный заповедник "Нижний Прут"

Если у вас будет больше времени, рекомендуем съездить в уникальную природную область. Она находится к югу от города Кагул в пойме реки Прут. Аттракцию создали в 1991 году. Здесь преобладают болота, леса, луговые участки и озера. Среди них можно выделить Белеу — самый большой водоем на территории страны.

Также здесь водятся европейские норки и выдры и обитают более 168 видов птиц.

А еще обязательно посетите Традиционный крестьянский двор "Casa Dorului". Он находится на въезде в село Валены. Здесь туристов встречают с хлебом и солью и сразу приглашают в дом-музей, обустроенный в стиле XVIII-XIX веков. Путешественники смогут попробовать себя в роли ткача и поработать на настоящем станке. А еще попробовать местные блюда: рагу с полентой и сыром, сармале в виноградных листьях и пирожки poale-n brau.

Открывайте новые горизонты! Путешествия ждут вас!

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