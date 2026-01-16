'Там нет души': путешественник, побывавший в 100 странах, сказал, куда ехать не следует

Путешественник с более чем 30-летним опытом путешествий поделился неоднозначным мнением об одном из самых богатых регионов планеты. Автор популярного YouTube-канала Габриэль Моррис побывал почти в сотне стран на шести континентах.

По его словам, большинство направлений оставили после себя яркие воспоминания и желание вернуться. В то же время существует место, которое он считает наименее привлекательным для путешественника. Свои выводы блогер озвучил в очередном видео о странах региона Персидского (Арабского) залива, пишет Express.

Почему путешественника разочаровал Персидский залив

Габриэль Моррис рассказал, что посетил большинство государств вдоль Персидского залива, в частности Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Он отметил, что сознательно не включает в оценку Иран, поскольку там не был и считает страну потенциально очень интересной. Основные претензии блогера касаются именно крупных городов региона. По его словам, несмотря на впечатляющие небоскребы и современную инфраструктуру, эти мегаполисы производят ощущение однообразия.

Путешественник отмечает, что большинство городского пространства ориентировано на автомобили, а не на пешеходов. Широкие дороги, большие расстояния и минимум уличной жизни создают атмосферу отстраненности. Он подчеркивает, что на улицах почти нет той живой суеты, которую обычно ищут туристы. Рынки, стихийная жизнь и спонтанные открытия, по его мнению, здесь почти отсутствуют. Как результат — города кажутся "скучными и устаревшими" с точки зрения путешествий.

Отдельно Моррис упомянул, что за пределами городов пустыня может выглядеть интереснее, но и там впечатлений недостаточно, чтобы компенсировать общее однообразие. Он признает, что регион безопасен, чист и хорошо организован. Однако именно эта упорядоченность, по его словам, лишает места характера. В итоге блогер назвал города Персидского залива "бездушными" и мало отличающимися друг от друга.

Отсутствие аутентичности и личный опыт

Еще одним фактором разочарования путешественник называет состав населения региона. По его словам, в повседневной жизни туристы в основном общаются не с местными жителями, а с трудовыми мигрантами из Южной Азии. Это, по мнению Морриса, ограничивает возможность более глубокого знакомства с местной культурой. Он подчеркивает, что не имеет претензий к людям, но признает: культурный опыт в таких условиях получается "разбавленным".

Несмотря на критику, блогер подчеркивает, что не считает эти страны плохими для жизни. Он признает высокий уровень безопасности, стабильность и комфорт, особенно для семей. Также Моррис отмечает, что культура региона сама по себе интересна. Однако для путешественника, который ищет уникальность и многообразие, этого оказалось мало. Именно поэтому он не планирует возвращаться в большинство стран залива.

Дополнительным негативным фактором стал личный инцидент в Кувейте. Там Морриса остановили и допросили из-за съемки вблизи правительственного объекта. Хотя ситуация завершилась без серьезных последствий, сам опыт он назвал крайне неприятным. По его словам, подобные моменты надолго отбивают желание путешествовать по региону.

Подытоживая, Габриэль Моррис отметил, что среди всех мест, где он побывал, именно Персидский залив вызывает наименьшее желание вернуться. Исключением он назвал Катар и Дубай, которые считает несколько привлекательнее других направлений региона. При этом блогер подчеркнул, что его оценка является личной и не ставит под сомнение ценность этих стран для других людей. Для себя же он сделал четкий вывод: мир предлагает гораздо больше мест с "душой", которые заслуживают повторного открытия.

