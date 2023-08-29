Стюардесса раскрыла хитрость, как бесплатно взять дополнительную сумку в самолет и перейти из эконом-класса в бизнес

Камила Якубьякова, бывший член экипажа авиакомпании Emirates, поделилась лайфхаками, как пассажиры могут улучшить свой полет и пронести дополнительные вещи на борт. Она подчеркнула, что эти советы могут и не сработать, однако часто все же оказываются действенными.

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Все зависит от экипажа, рейса, авиакомпании и количества людей на борту. Полезными хитростями стюардесса поделилась с The Sun (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как перейти из эконом-класса в бизнес

Особые дни

Камила Якубьякова рассказала, что полет в день рождения или медовый месяц может стать лучше, если рассказать об этом бортпроводникам. Часто они пытаются сделать рейс более приятным в праздничные дни – принести бокал бесплатного шампанского, пересадить в бизнес-класс, если там есть места, и т.д.

Умышленное опоздание

По словам стюардессы, авиакомпании часто допродают билеты на самолет, не дожидаясь, что все пассажиры приедут вовремя. Если пройти регистрацию в последние моменты, вы можете заставить экипаж разместить вас на улучшенных местах. Конечно, существуют риски не попасть на самолет, если опоздать, но храбрецы могут попытаться испытать судьбу.

Скандал

Хотя Камила Якубьякова подчеркнула, что скандалить без причины не следует, можно сообщить бортпроводникам, что ваше место, еда или условия не соответствуют заявленным, если это действительно так. Чтобы избежать скандала, пассажирам могут предложить лучшее место в бизнес-классе. Собеседница также посоветовала быть вежливыми с экипажем, чтобы они захотели вам помочь.

Как бесплатно взять дополнительную сумку в самолет

Не забудьте подушку

В большинстве авиакомпаний существует ограничение относительно ручной клади. Она не должна быть слишком большой, ведь тогда придется доплатить. Однако стюардесса раскрыла хитрый прием, как выдать сумку за подушку.

Она посоветовала набить наволочку необходимыми вещами. К примеру, одеждой. По правилам, на борт можно проносить подушку, и это даже рекомендуют делать, чтоб комфортно спать. Однако о ее содержании нигде речь не идет.

"Я переезжала в другую страну и имела с собой много вещей, поэтому мне действительно нужен был дополнительный небольшой вес. Так я пронесла наволочку, наполненную одеждой. И это нормально, потому что никто не может запретить вам принести наволочку. К тому же на ней удобно спать во время полета", – поделилась Камила Якубьякова.

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