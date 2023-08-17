Как сэкономить на питании во время путешествий

Как же приятно во время поездки знакомиться с кулинарными традициями разных государств. Журек в Польше, круассаны во Франции, мюнхенские колбаски в Германии… У каждой страны свой вкус. Но в то же время именно на питание туристы тратят до половины всего бюджета поездки. Поэтому иногда хочется немного сократить эту статью расходов.

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К счастью есть лайфхаки, которые помогают вкусно и дешево питаться во время поездок. И они действуют практически по всем странам. О них и поговорим.

Подготовьтесь к поездке заранее

Об этом мы писали уже многократно, но ни разу в этом контексте. Во время путешествия вы, скорее всего, будете трижды в день есть полноценные порции и еще один-два раза будете употреблять маленькие перекусы. Вот их и можно закупить заранее.

Только не берите шоколадные конфеты или другие сладости, которые растают в вашей сумке. Положите лучшее орешки, сухофрукты или другие полезные вкусности, которыми вы сможете насытиться. Неплохо также идут протеиновые батончики, но внимательно читайте их состав, чтобы там не было вредных составляющих.

Наверное, не стоит отдельно объяснять, что с собой не следует брать бутерброды, колбасу, сыр, яйца, мясо и другие скоропортящиеся продукты. Весь перекус должен быть легким, небольшим по размеру и полезным.

Ищите заведения для местных

Все заведения, имеющие приставку "туристический", всегда продают свою продукцию дороже. Поэтому отходите от центральных площадей и известных достопримечательностей и исследуйте город. В конце концов спросите у местных, где они любят обедать. Так вы найдете много уютных ресторанчиков по очень приятным ценам.

Кроме того, заранее узнайте, какими блюдами славится тот или иной населенный пункт на вашем пути. Это расширит ваши гастрономические горизонты и поможет отведать новые вкусные деликатесы за умеренные деньги.

Читайте отзывы и рекомендации

Сейчас существует множество сайтов, которые помогают туристам спланировать путешествие. Среди них, например, Tripadvisor и Yelp, работающие практически по всему миру. На них вы можете найти рекомендации по конкретным заведениям питания, фотографии меню с ценами и отзывы посетителей. А это уже большой массив информации, который поможет выбрать лучшие места для обедов и ужинов.

А еще в каждой стране есть локальные приложения для выбора ресторанов и кафе. Они обладают хорошим функционалом и помогают найти идеальное заведение на любой кошелек.

Не обходите придорожные торговые стенды

Вы точно их видели во время автомобильных поездок как по Украине, так и за рубежом. Это продавцы, которые стоят на обочине и предлагают домашние фрукты и овощи. Не проезжайте мимо, ведь именно в таких точках вы можете закупиться достаточно недорого.

Кроме того, в Европе есть много придорожных рынков. Их можно найти по специальным вывескам вдоль трассы. Это полноценные торговые павильоны, где продают не только фрукты и овощи, но и рыбу, мясо и даже готовые блюда в разы дешевле, чем в супермаркетах. Да еще и там почти все экологически чистое, ведь продают эти продукты сами фермеры. Это неплохая возможность приобрести себе что-то вкусное и полезное в то же время.

Организуйте пикники

Звучит банально, но пикники – очень хороший способ экономии. Вам не нужно платить за блюда в дорогих ресторанах, когда вы можете скупиться на одном из местных рынков, найти хорошее место и устроить обед под открытым небом.

Кстати, во многих парках можно найти столики для пикников. В большинстве случаев они бесплатны, а кушать за ними очень удобно.

Покупайте готовую продукцию в супермаркетах

Еще один способ экономии, которым пользуются многие туристы. В супермаркетах простые и сытные блюда будут стоить гораздо дешевле, чем в ресторанах. Кроме того, в некоторых магазинах есть столики, за которыми можно спокойно поесть. Это очень хороший вариант экономии, о котором почему-то часто забывают.

И еще один немаловажный момент. Практически во всех супермаркетах после шести часов в отделе готовой продукции действуют очень хорошие скидки на все блюда. Цены могут снижаться практически вдвое.

Возьмите с собой несколько полезных безделушек

Туристический нож, термопакет, многоразовая бутылка… Об этих мелочах часто забывают во время сбора чемодана. А они экономят вам много денег.

Например, в некоторых странах вы можете пить воду прямо из-под крана или же просить в ресторанах наполнить вашу бутылку. Это экономит за неделю несколько десятков евро. А с термосумкой все фрукты или перекусы, которые вы приобрели, будут храниться в разы дольше.

Что уж говорить о дорожной горелке, благодаря которой можно приготовить себе обед в полевых условиях, а также консервы или сублимированные обеды, которые могут вас насытить на несколько часов.

Пытаясь найти способы экономии на питании, не забывайте, что у каждой страны есть свои "коронные блюда", которые стоит отведать. Не обязательно их заказывать в дорогих ресторанах, ведь можно найти эти же деликатесы и в заведениях для местных. Но не отказывайте себе в удовольствии познакомиться с кулинарными традициями государства, в которое вы приехали.

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