Страшно красиво: самые мистические места Украины

Окутанные легендами и тайнами локации всегда привлекали внимание путешественников. И это неудивительно! Ведь такие места помогают выйти за пределы обыденности, почувствовать что-то новое и неизведанное. А еще они вызывают трепет, восторг и, конечно же, страх. Так что какие аттракции вас точно заинтригуют – рассказываем ниже.

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Поляна Громовище

Располагается у села Купище Житомирской области. В народе ее называют "гнездо молний". Все потому, что она как магнит притягивает электрические стрелы. Поговаривают, что раньше здесь строили капища, где приносили жертвы и поклонялись богам.

Между прочим, здешние жители обходят это место стороной, а посещающие его жалуются на плохое самочувствие.

Кстати, в 1990-х годах в ходе археологических раскопок здесь были обнаружены разнообразные монеты.

Ужгородский замок

Размещается в Закарпатской области. Раньше здесь находилось поселение белых хорватов. Впоследствии здесь был построен деревянный форт с резиденцией князя Лаборца. За время существования здание неоднократно осаждали, восстанавливали и перестраивали.

Существует легенда о привидении девушки в белом платье, которое каждую ночь бродит по коридорам замка. Речь идет о дочери бывшего владельца графа Другета. Когда-то она влюбилась в парня из польского войска и открыла ему засекреченную информацию о тайных ходах дворца. Когда отец узнал об этом, приказал замуровать родную кровинку в стенах крепости.

Обязательно посетите краеведческий музей, который размещается на территории исторического центра. Здесь находятся подлинные экспонаты. В частности, предметы обихода, коллекции монет, старопечатные издания и оружие Средневековья и Нового времени.

Подгорецкий замок

Расположен в селе Подгорцы Львовской области. Его построили в стиле ренессанса и барокко в 1635-1640 годах. А в 1720 году достроили третий этаж. Здесь хранились ценные картины, книги и мебель. Всю коллекцию собрал один из хозяев Вацлав Жевусский.

Кстати, больше всего посетителей поражал итальянский парк. Здесь обустроили террасу с фонтаном, партер с растительным узором, мраморные скульптуры и гравюру на дереве с изображением сада.

Также аттракция неоднократно становилась съемочной площадкой для разных кинокартин. В частности, "Три мушкетера", "Богдан Хмельницкий" и "Потоп".

Согласно преданию, один из хозяев дворца замуровал жену живьем в стенах здания. Поговаривают, с тех пор по коридорам ходит Белая Дама.

В ходе очередной реконструкции ученые провели фотосессию территории комплекса. На некоторых фотографиях обнаружили прозрачный силуэт человека. Впоследствии сюда приехала американская исследовательская группа "Охотники за привидениями", подтвердившие: легенды об этом замке имеют реальную почву.

Озеро привидений

Размещается в селе Хропотово Хмельницкой области. Водоем славится необыкновенной способностью — даже в самые сильные морозы он не замерзает.

Местные жители связывают такую особенность с разнообразными легендами и поверьями. Одни говорят, что когда-то здесь утонул господин со своими лошадьми, другие утверждают, что это место является порталом в потусторонний мир. Именно поэтому озеро часто называют Викнина, намекая на окно в неизведанное измерение.

Мавринская площадь

Находится в селе Межирич Днепропетровской области. Исследователи предполагают, что природная локация существует уже более 8 тысяч лет. Интересный факт: сверху рисунок напоминает паука.

Существует несколько версий происхождения этой атракции: оборонное сооружение казаков, результат археологических раскопок, остатки жертвенника или календарно-обсерваторный комплекс. Путешественники часто отмечают ее необычную энергетику. А еще здесь не растут деревья и не задерживается вода во время осадков.

Лысая гора

Находится в Киевской области. Ранее здесь существовало село Гусинцы, которое затопили при создании Каневского водохранилища. Вершина считалась самой высокой точкой населенного пункта.

Ходят слухи, что место обладает магическими свойствами и способно исполнять желания. Согласно народным преданиям, здесь проводились древние славянские обряды. А еще поговаривают, что песчаный остров даже исцеляет.

Также советуем посетить находящуюся рядом уцелевшую Преображенскую церковь. Ее построили в начале XIX века.

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