Советы, которые спасут жизнь: почему не стоит надевать шлепанцы в самолете и от какой еды лучше отказаться

Направляться к самолету в шлепанцах или даже в тапочках – не только дурной вкус, но и опасно для жизни. Если вы планируете авиапутешествие, то выберите для него одежду в соответствии с самолетом, а не с местом, куда вы собираетесь прилететь. И боже избавь вас от алкоголя и других "успокоительных средств".

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Такие советы дает известный в сети американский пилот, капитан лайнера "Боинг" Стив Шайбнер. К нему присоединяется не менее известная стюардесса Шер Даллас.

Рассказы и советы капитана Стива могут шокировать – ведь специалист вместо заверений в полной безопасности авиаперелетов, наоборот, пытается убедить путешественников в опасности бездумных путешествий. Планируя полет, надо позаботиться обо всем, говорит он – от одежды до лекарств и еды.

Да, в тапочках или в шлепанцах человеку в самолете может быть удобнее. Однако в случае чрезвычайной ситуации такой выбор обуви может быть фатальным.

"Понятно, что довольно соблазнительно одеться в соответствии с пунктом назначения. Но гораздо разумнее одеться в соответствии с самолетом — в частности, с учетом возможности эвакуации из него", – говорит капитан Стив.

По его убеждению, одежда должна "защитить тело в случае, если придется использовать аварийные трапы", а обувь "не слететь с ноги, когда надо как можно быстрее убежать из самолета". Поэтому надо остановить выбор на хлопковой одежде с длинными рукавами ("лучше всего подойдут джинсы"). А обувь надо на завязках.

"Я знаю, что ты не хочешь об этом думать. Но это может спасти тебе жизнь. Поэтому одевайся так, чтобы без проблем эвакуироваться из самолета", – говорит он.

Еще один неочевидный совет от капитана заключается в том, что если вы с детьми – позаботьтесь об их еде.

"Самолет — это не ресторан, друзья мои. Я знаю, вы думаете, что у нас там много еды, но это всегда еда для взрослых. Нет крекеров для детей, нет маленьких детских стаканчиков – вам нужно взять все это с собой", – отмечает капитан Стив

Совет для успокоения ребенка, но он пригодится и взрослому – бутылочка для сосания напитка (для взрослого подойдет стакан с крышкой и соломинкой). Смысл в том, что сосательное движение так действует на ушную трубку, что помогает снять давление в ушах.

"С диабетом никогда не угадаешь. А вдруг у тебя случится диабетический криз, лучшее, что мы сможем предложить тебе в самолете, это немного апельсинового сока. И это, разумеется, совсем не то, что надо", – говорит специалист и советует не забывать свои лекарства и не паковать их в чемодан, а держать под рукой.

Но больше всего капитан Стив предупреждает об опасности принятия алкоголя во время авиапутешествия. Самая плохая идея – принять любое успокоительное лекарство вместе с алкогольным напитком. Да и просто алкоголь – не очень уместно.

"О боже мой, я даже не могу сосчитать, сколько раз у меня были такие эпизоды с пьяными. Человек выпьет предложенный напиток один, два. Три раза, а потом начинается психоз. Недавно на одном из моих рейсов женщина бегала голой вдоль прохода. Гарантирую вам, что там был алкоголь", – рассказывает капитан.

Причем пьяного нарушителя с самолета снимают и человеку "придется провести следующие 30 дней в тюрьме". Это – согласно законам США. Однако же нарушителя не повезут в американскую тюрьму, и придется человеку "страдать то ли в Казахстане, то ли в Афганистане – оно вам надо?"

Такие же неочевидные советы дает стюардесса Шер Даллас. Так, она не советует пассажирам использовать салфетки, которые есть на борту самолета.

"Осмотрите внимательно, например, туалетную бумагу. Обещаю, вы увидите на ней капли – или же воды, или только того, что вы считаете каплями воды. Я не думаю, что мы можем доверять большинству мужчин, как они пользуются туалетными комнатами в обычной обстановке. Что уж говорить о полете на высоте 36 000 футов, да еще и с турбулентностью. Поэтому просто советую – пользуйтесь только собственными салфетками и собственной бумагой", – говорит стюардесса.

Также женщина рекомендует не носить шорты во время полетов. Во-первых, можно замерзнуть под кондиционером на борту. А во-вторых, из-за таких шорт "можно получить ожоги от трения, если вы спускаетесь по аварийному трапу".

Шер Даллас и Стив Шайбнер не знакомы и не работают вместе. Поэтому к их упоминаниям об аварийных трапах, пожалуй, есть смысл прислушаться.

Как писал OBOZ.UA, перелет через несколько часовых поясов может превратить путешествие в испытание. Усталость, бессонница, головная боль, потеря концентрации – все это симптомы джетлага, или расстройства биологического ритма, который возникает, когда внутренние часы "не успевают" за реальностью. Адаптироваться к новому времени можно быстрее, если правильно подготовиться к этому.

Кстати, специалисты уже давно назвали те места на борту, на которых шансы выжить в случае авиакатастрофы несколько возрастают. Самым безопасным местом в самолете раньше считали хвостовую часть, но, как свидетельствуют ряд катастроф, срабатывает это правило не всегда.

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