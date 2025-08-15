Солнце не заходит месяцами: названы 5 уникальных локаций

Хотя большинству жителей Земли кажется, что чередование дня и ночи является чем-то обязательным, на нашей планете есть места, где солнце не заходит круглосуточно. И в эти места можно отправиться в путешествие.

Естественно, найти такие места можно за пределами Северного и Южного Арктических кругов. Из-за наклона земной оси половину года солнце освещает их 24 часа в сутки, а другую половину года рассвет так и не наступает. О пяти таких точках рассказало издание Jagran Josh. Туда можно приехать, как турист, и увидеть все собственными глазами.

Шпицберген, Норвегия

Полярный день здесь длится дольше всего в Европе – примерно с середины апреля и до конца августа. Остров находится в Северном ледовитом океане. На его территории находится Южно-Шпицбергенский национальный парк и природоохранная территория Индре Вийдефьорден. Столицей острова является город Лонгъир. До острова можно даже совершить морских круиз.

Тромсё, Норвегия

Самая северная страна Европы имеет не одну точку, где можно полюбоваться арктическим днем. В Тромсё он длится со второй половины мая до конца июля. Из города можно отправиться в путешествие по местному фьорду, полюбоваться северным сиянием (правда, не во время полярного дня) и понаблюдать за китами.

Нунавут, Канада

В Нунавуте туристы могут познакомиться с дикой арктической природой и культурой инуитов. Полярный день в этой канадской провинции может длиться от нескольких недель на юге до нескольких месяцев на севере. Нунавут является одним из наименее населенных регионов в мире. Поэтому, если вы устали от толпы и можете себе позволить столь далекое путешествие, вам сюда.

Лапландия, Финляндия

Обычно все едут в Лапландию в ноябре-декабре, когда солнце здесь почти не восходит, зато открывает свои двери резиденция Санта-Клауса. Однако и летом здесь интересно. Ведь с середины мая до конца июля (всего около 75 дней) здесь длится полярный день. Деревня Санта-Клауса открыта для посещения и летом, еще и людей здесь не так много. Кроме того, это отличное время для пеших прогулок, катания на велосипедах, рафтинга и рыбалки.

Город Уткиагвик, мыс Барроу, Аляска, США

Полярный день на этой американской территории длится примерно 2 месяца – с середины мая до середины июля. Уткиагвик является одним из самых северных городов мира. Это небольшое поселение нефтяников, где живет не более 5000 человек. Поэтому особых развлечений здесь не найдешь. Однако местная природа станет настоящим утешением для любителей суровой северной красоты.

